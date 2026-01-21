हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरातों- रात शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले इस एक्टर की क्यों उड़ी थी मौत की अफवाह

रातों- रात शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले इस एक्टर की क्यों उड़ी थी मौत की अफवाह

Where is Nakul Kapoor: 'तुमसे अच्छा कौन है' फिल्म में नजर आ चुके एक्टर नकुल कपूर अब कहा हैं? नकुल एक फिल्म कर इंडस्ट्री से गायब हो गए और अब वो कहां हैं किसी को नहीं पता.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 21 Jan 2026 03:59 PM (IST)
Preferred Sources

'चांद तारे फूल शबनम, तुमसे अच्छा कौन है', इस गाने को सुनते ही एक नाम जहन में आता है, वो नाम है नकुल कपूर. बॉलीवुड में केवल एक ही फिल्म में काम करने के बाद नकुल इस तरह गायब हुए किस किसी को उनका कोई अता- पता तक नहीं है. इतना ही नहीं एक समय पर तो उनकी मौत की खबर भी उड़ गई थी. लेकिन ये बात आज भी लोगों को हजम नहीं होती कि पहली ही फिल्म से बुलंदियों को छू लेने वाले इस एक्टर ने इंडस्ट्री इस तरह से बाय- बाय क्यों कर दिया?

11 जुलाई 1974 को दिल्ली में जन्मे नकुल कपूर ने दिल्ली में रहकर ही पढ़ाई की. नकुल ने साल 1998 में पहला म्यूजिक वीडियो किया था. ये म्यूजिक वीडियो था 'हो गई है मोहब्बत तुमसे'. इसके बाद साल 2001 में उन्होंने 'आजा मेरे यार' नाम से एक म्यूजिक वीडियो में भी काम किया. इसके बाद साल 2002 में नकुल कपू की पहली फिल्म आई 'तुमसे अच्छा कौन है'. ये फिल्म हिट साबित हुई, फिल्म के गाने, कहानी और बैकग्राउंड म्यूजिक को बहुत पसंद किया गया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by nakul kapoor (@nakulkapoor1)

इंडस्ट्री को कहा अलविदा
सबसे ज्यादा पसंद किया गया नकुल कपूर को. छोटे शहर के लड़के 'अर्जुन' के किरदार को नकुल ने स्क्रीन पर जिया था. उनकी एक्टिंग, उनकी बोली, लुक्स, एक्सप्रेशन सबकुछ बहुत पसंद किया गया. इसके बाद लोगों को उम्मीद थी कि नकुल को और भी प्रोजेक्ट्स में देखा जाएगा, लेकिन उनके फैंस को निराश होना पड़ा. क्योंकि नकुल ने तो अचानक से ही इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया.

निधन की खबरें आईं सामने
साल 2015 में ऐसी खबरें सामने आई थीं कि नकुल कपूर का निधन हो गया है. कुछ लोगों ने कहा था कि, किसी बीमारी के चलते उनका निधन हो गया है. तो कुछ लोगों का ये भी कहना था कि नकुल की मौत किस दुर्घटना में हो गई है. हालांकि ये सारी खबरें झूठी साबित हुईं, एक्टर ने खुद सामने आकर इन दावों को खारिज कर दिया था.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by nakul kapoor (@nakulkapoor1)

अब कहां हैं नकुल?
नकुल अब कनाडा में रहते हैं और योगा टीचर बन गए हैं. नकुल का 'डिवाइन लाइफ' नाम का योगा सेंटर है. सोशल मीडिया पर नकुल कम ही एक्टिव रहते हैं ऐसे में इतने सालों तक वो लाइम लाइट से दूर रहे थे. लोगों को भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वो नकुल को ढूंढ रहे थे. हालांकि अब कभी- कभी नकुल सोशल मीडिया पर अपनी फोटो शेयर करते हैं उन्हें आप भी कहेंगे कि ये तो वही 'तुमसे अच्छा कौन है' का भोला- भाला और मासूम 'अर्जुन' है.

Published at : 21 Jan 2026 03:59 PM (IST)
Tags :
Nakul Kapoor Tumse Achcha Kaun Hai
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तमिलनाडु की सियासत में बड़ा उलटफेर! NDA में वापसी के बाद दिनाकरण का बड़ा बयान- 'समझौता करने वाले..'
तमिलनाडु की सियासत में बड़ा उलटफेर! NDA में वापसी के बाद दिनाकरण का बड़ा बयान- 'समझौता करने वाले..'
क्रिकेट
IND vs NZ पहले टी20 में अभिषेक शर्मा के पास इतिहास रचने का मौका, गुरू युवराज सिंह को पछाड़ बन सकते हैं नए 'सिक्सर किंग'
IND vs NZ पहले टी20 में अभिषेक शर्मा के पास इतिहास रचने का मौका, गुरू युवराज सिंह को पछाड़ बन सकते हैं नए 'सिक्सर किंग'
मध्य प्रदेश
हर्षा रिछारिया का बड़ा बयान, 'कुछ संत ऐसे हैं जिनसे मैं परेशान हो गई थी, नाम...'
हर्षा रिछारिया का बड़ा बयान, 'कुछ संत ऐसे हैं जिनसे मैं परेशान हो गई थी, नाम नहीं लूंगी'
विश्व
US JD Vance: अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
Advertisement

वीडियोज

Budget 2026 बड़ा झटका? Old Tax Regime होगा खत्म | New Tax Regime बनेगा Default | Paisa Live
China Risk vs India’s Phone Factories: Budget 2026 का सबसे बड़ा Test | Paisa Live
Tata Punch Now Has a Punch | Auto Live
New Skoda Kushaq Facelift 2026 First Look | Auto Live #skodakushaq #skoda
Punch Turbo Petrol review: लॉन्ग ड्राइव पर कैसा अनुभव? | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तमिलनाडु की सियासत में बड़ा उलटफेर! NDA में वापसी के बाद दिनाकरण का बड़ा बयान- 'समझौता करने वाले..'
तमिलनाडु की सियासत में बड़ा उलटफेर! NDA में वापसी के बाद दिनाकरण का बड़ा बयान- 'समझौता करने वाले..'
क्रिकेट
IND vs NZ पहले टी20 में अभिषेक शर्मा के पास इतिहास रचने का मौका, गुरू युवराज सिंह को पछाड़ बन सकते हैं नए 'सिक्सर किंग'
IND vs NZ पहले टी20 में अभिषेक शर्मा के पास इतिहास रचने का मौका, गुरू युवराज सिंह को पछाड़ बन सकते हैं नए 'सिक्सर किंग'
मध्य प्रदेश
हर्षा रिछारिया का बड़ा बयान, 'कुछ संत ऐसे हैं जिनसे मैं परेशान हो गई थी, नाम...'
हर्षा रिछारिया का बड़ा बयान, 'कुछ संत ऐसे हैं जिनसे मैं परेशान हो गई थी, नाम नहीं लूंगी'
विश्व
US JD Vance: अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
बॉलीवुड
युवराज मेहता की मौत: नोएडा अथॉरिटी पर भड़के सौरभ राज जैन-अभिनव शुक्ला, बोले- शर्म आनी चाहिए
युवराज मेहता की मौत: नोएडा अथॉरिटी पर भड़के सौरभ राज जैन-अभिनव शुक्ला, बोले- शर्म आनी चाहिए
राजस्थान
जोधपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा! कांग्रेस विधायक ने ज्ञापन फाड़कर SDM के मुंह पर फेंका, वायरल हुआ वीडियो
जोधपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा! कांग्रेस विधायक ने ज्ञापन फाड़कर SDM के मुंह पर फेंका, Viral हुआ Video
जनरल नॉलेज
दिल्ली-मुंबई नहीं, भारत का यह शहर है महिलाओं की सुरक्षा में नंबर वन, देखें पूरी लिस्ट
दिल्ली-मुंबई नहीं, भारत का यह शहर है महिलाओं की सुरक्षा में नंबर वन, देखें पूरी लिस्ट
ट्रेंडिंग
पुनीत सुपरस्टार ने एल्विश यादव को कहा छपरी, फिर ऐजाज खान को बताया अपना पिता, सोशल मीडिया पर बवाल
पुनीत सुपरस्टार ने एल्विश यादव को कहा छपरी, फिर ऐजाज खान को बताया अपना पिता, सोशल मीडिया पर बवाल
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Embed widget