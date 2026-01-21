रातों- रात शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले इस एक्टर की क्यों उड़ी थी मौत की अफवाह

रातों- रात शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले इस एक्टर की क्यों उड़ी थी मौत की अफवाह
Where is Nakul Kapoor: 'तुमसे अच्छा कौन है' फिल्म में नजर आ चुके एक्टर नकुल कपूर अब कहा हैं? नकुल एक फिल्म कर इंडस्ट्री से गायब हो गए और अब वो कहां हैं किसी को नहीं पता.
'चांद तारे फूल शबनम, तुमसे अच्छा कौन है', इस गाने को सुनते ही एक नाम जहन में आता है, वो नाम है नकुल कपूर. बॉलीवुड में केवल एक ही फिल्म में काम करने के बाद नकुल इस तरह गायब हुए किस किसी को उनका कोई अता- पता तक नहीं है. इतना ही नहीं एक समय पर तो उनकी मौत की खबर भी उड़ गई थी. लेकिन ये बात आज भी लोगों को हजम नहीं होती कि पहली ही फिल्म से बुलंदियों को छू लेने वाले इस एक्टर ने इंडस्ट्री इस तरह से बाय- बाय क्यों कर दिया?
11 जुलाई 1974 को दिल्ली में जन्मे नकुल कपूर ने दिल्ली में रहकर ही पढ़ाई की. नकुल ने साल 1998 में पहला म्यूजिक वीडियो किया था. ये म्यूजिक वीडियो था 'हो गई है मोहब्बत तुमसे'. इसके बाद साल 2001 में उन्होंने 'आजा मेरे यार' नाम से एक म्यूजिक वीडियो में भी काम किया. इसके बाद साल 2002 में नकुल कपू की पहली फिल्म आई 'तुमसे अच्छा कौन है'. ये फिल्म हिट साबित हुई, फिल्म के गाने, कहानी और बैकग्राउंड म्यूजिक को बहुत पसंद किया गया.
इंडस्ट्री को कहा अलविदा
सबसे ज्यादा पसंद किया गया नकुल कपूर को. छोटे शहर के लड़के 'अर्जुन' के किरदार को नकुल ने स्क्रीन पर जिया था. उनकी एक्टिंग, उनकी बोली, लुक्स, एक्सप्रेशन सबकुछ बहुत पसंद किया गया. इसके बाद लोगों को उम्मीद थी कि नकुल को और भी प्रोजेक्ट्स में देखा जाएगा, लेकिन उनके फैंस को निराश होना पड़ा. क्योंकि नकुल ने तो अचानक से ही इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया.
निधन की खबरें आईं सामने
साल 2015 में ऐसी खबरें सामने आई थीं कि नकुल कपूर का निधन हो गया है. कुछ लोगों ने कहा था कि, किसी बीमारी के चलते उनका निधन हो गया है. तो कुछ लोगों का ये भी कहना था कि नकुल की मौत किस दुर्घटना में हो गई है. हालांकि ये सारी खबरें झूठी साबित हुईं, एक्टर ने खुद सामने आकर इन दावों को खारिज कर दिया था.
अब कहां हैं नकुल?
नकुल अब कनाडा में रहते हैं और योगा टीचर बन गए हैं. नकुल का 'डिवाइन लाइफ' नाम का योगा सेंटर है. सोशल मीडिया पर नकुल कम ही एक्टिव रहते हैं ऐसे में इतने सालों तक वो लाइम लाइट से दूर रहे थे. लोगों को भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वो नकुल को ढूंढ रहे थे. हालांकि अब कभी- कभी नकुल सोशल मीडिया पर अपनी फोटो शेयर करते हैं उन्हें आप भी कहेंगे कि ये तो वही 'तुमसे अच्छा कौन है' का भोला- भाला और मासूम 'अर्जुन' है.
