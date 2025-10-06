एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में कब किसको किससे प्यार हो जाए और कब किसका रिश्ता टूट जाए कोई नहीं जानता.ऐसी ही एक एक्ट्रेस हैं,जिनका 4-4 बार शादीशुदा मर्दों के साथ नाम जुड़ा और उन्हें जान से मारने की धमकी भी मिली फिर वो इंडस्ट्री से दूर हो गईं.

ये हसीना कोई और नहीं बल्कि नगमा हैं. अब वो एक्टिंग की दुनिया से दूर राजनेता बन चुकी हैं. नगमा के पिता का नाम अरविंद मोरारजी था, जो कपड़ा उद्योग के बड़े बिजनेसमैन थे. साल 1974 में नगमा की मां और उनके पिता अलग हो गए थे.

50 साल की उम्र में हैं कुंवारी

एक्ट्रेस का एक छोटा भाई भी है.नगमा के पिता हिंदू थे और उनकी मां मुस्लिम थीं. लेकिन, उन्हें ईसाई धर्म की तरफ लगाव महसूस हुआ. 2007 में एक्ट्रेस ने अपना धर्म बदल लिया और बाइबिल पढ़ना शुरू कर दिया.एक्ट्रेस 50 साल की हैं, उन्होंने 49 साल की उम्र में शादी और बच्चे की इच्छा जाहिर की थी.





नगमा की पर्सनल लाइफ में काफी दिक्कतें रहीं. उनका नाम चार बार शादीशुदा मर्दों के साथ जुड़ा. बता दें नगमा का क्रिकेटर सौरव गांगुली के साथ जुड़ा था. हालांकि, उस दौरान सौरव शादीशुदा थे. जब सौरव अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तब भी इसका इल्जाम नगमा पर ही लगा था.

सौरव गांगुली संग जुड़ा नाम

बदनामी होते देख नगमा और सौरव ने एक-दूसरे से दूरी बना ली. एक्ट्रेस का नाम रवि किशन से भी जुड़ा. कई जगह इनके अफेयर की खबरें भी छपीं. रवि किशन भी पहले से शादीशुदा थे. हालांकि, नगमा ने बाद में क्लियर किया कि रवि किशन से उनका कोई रिश्ता नहीं है.

नगमा का नाम एक्टर से सांसद बने शरद कुमार संग भी जुड़ा.दोनों ने अपने रिश्ते को बहुत छिपाने की कोशिश की लेकिन ऐसा नहीं हो पाया. जब शरद की पत्नी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने तलाक ले लिया.उसके बाद शरद ने नगमा से भी ब्रेकअप कर लिया.

नगमा का दिल ही नहीं टूटा बल्कि उन्हें टॉलीवुड भी छोड़ना पड़ा. नगमा पर कई तरह के सवाल उठे और उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिलीं.मनोज तिवारी संग भी नगमा की लिंकअप की खबरें आई थीं. हालांकि, नगमा ने कहा कि मैं उनके साथ काम कर रही हूं इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच कुछ चल रहा है.

