हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटगौतम गंभीर से छिनेगी कुर्सी! BCCI ने टेस्ट में इस दिग्गज को दिया कोचिंग का ऑफर; आई हैरान करने वाली रिपोर्ट

गौतम गंभीर से छिनेगी कुर्सी! BCCI ने टेस्ट में इस दिग्गज को दिया कोचिंग का ऑफर; आई हैरान करने वाली रिपोर्ट

गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद भारतीय टीम का टी20 और वनडे में तो प्रदर्शन शानदार रहा है, लेकिन टीम टेस्ट में संघर्ष करती नजर आई है. अब गंभीर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है.

By : शिवम | Updated at : 27 Dec 2025 09:26 PM (IST)
गौतम गंभीर जुलाई, 2024 में भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच बने थे. उनकी कोचिंग में भारत का टी20 और वनडे में प्रदर्शन शानदार रहा है. टीम ने न्यूजीलैंड को फाइनल में हराकर चैंपियंस ट्रॉफी (ODI) खिताब जीता तो वहीं टी20 में एशिया कप जीता. लेकिन टेस्ट में टीम संघर्ष करती हुई दिखी है. आखिरी सीरीज में भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घर पर 0-2 से टेस्ट सीरीज गंवाई. इस बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बीसीसीआई में शीर्ष पदस्थ किसी शख्स ने इनफॉर्मल तौर पर वीवीएस लक्ष्मण से टेस्ट टीम के कोच बनने के बारे में पूछा था.

गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में भी टेस्ट सीरीज हारी थी, जिसके बाद भारत के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में खेलने का सपना टूट गया था. इस चक्र (2025-27) में भी भारत की स्थिति अच्छी नहीं है, टीम ने 9 में से 4 मैच ही जीते हैं और इतने ही हारे हैं. टीम छठे नंबर पर है.

लक्ष्मण को मिला था टेस्ट टीम के कोच बनने का ऑफर?

एक रिपोर्ट के अनुसार नवंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज 0-2 से गंवाने के बाद बीसीसीआई में एक शीर्ष पद पर बैठे शख्स ने इनफॉर्मल तौर पीएसई वीवीएस लक्ष्मण से पूछा था, कि क्या वह टेस्ट टीम का कोच बनना चाहेंगे.

पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हेड ऑफ क्रिकेट हैं. खबर के अनुसार वह अभी इसी पद पर बने रहना चाहते हैं. गौतम गंभीर का बीसीसीआई के साथ 2027 वर्ल्ड कप तक का कॉन्ट्रैक्ट है. लेकिन खबर है कि इस पर विचार किया जा सकता है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के प्रदर्शन पर काफी कुछ निर्भर करेगा.

रिपोर्ट में कहा गया है कि बीसीसीआई में अभी इस बात पर चर्चा है कि फिलहाल गंभीर ही टेस्ट टीम के कोच बने रहने के लिए सही व्यक्ति हैं. अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया जा पा रहा है कि क्या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 चक्र के अगले 9 मैचों में किसी और को कोच बनाया जाए या गंभीर को ही इस पद पर बने रहना दिया जाए.

भारत का टेस्ट शेड्यूल 2026-27

भारत अगस्त तक रेड बॉल क्रिकेट में नहीं खेलेगा. अगस्त में टीम इंडिया श्रीलंका का दौरा करेगी, जहां 2 मैचों की टेस्ट सीरीज होगी. इसके बाद अक्टूबर-नवंबर में भारत 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए न्यूजीलैंड का दौरा करेगी. 2027 की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारत आएगी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 27 Dec 2025 09:26 PM (IST)
VVS Laxman BCCI INDIAN CRICKET TEAM GAUTAM GAMBHIR Team India Head Coach
