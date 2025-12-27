हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडन्यू ईयर सेलिब्रेशन पर ट्राई करें एगलेस बनाना केक, कम शुगर में देगा आपको फेस्टिव टेस्ट

न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर ट्राई करें एगलेस बनाना केक, कम शुगर में देगा आपको फेस्टिव टेस्ट

हेल्दी एगलेस बनाना केक की खास बात यह है कि इसमें रिफाइंड शुगर की मात्रा कम रखी जाती है. पके हुए केले खुद की मिठास देते हैं, जिससे केक ज्यादा मीठा नहीं लगता.

By : कविता गाडरी | Updated at : 27 Dec 2025 06:08 PM (IST)
Preferred Sources

इस न्यू ईयर ईवनिंग 2025 पर अगर आप कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं, जो फेस्टिव भी हो और हल्का भी तो एगलेस हेल्दी बनाना केक एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है. यह केक पके हुए केले से बनाया जाता है, जिससे इसमें नेचुरल मिठास और सॉफ्ट टेक्सचर आता है. इसी वजह से इसमें अंडे की जरूरत नहीं पड़ती और यह आसानी से तैयार हो जाता है.

बनाना केक की शुरुआत 20वीं सदी की शुरुआत में हुई थी. जब लोग ज्यादा पके हुए केले को बर्बाद होने से बचाने के लिए बेकिंग में इस्तेमाल करने लगे. धीरे-धीरे यह केक अंडे के बिना भी बनने लगा, क्योंकि मैश किए हुए केले नेचुरल बाइंडर की तरह काम करते हैं. इस वजह से एगलेस और वेगन बेकिंग में बनाना केक को पहले से ही जगह मिल चुकी है. ऐसे में चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इस न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर आप हेल्दी एगलेस बनाना केक कैसे बना सकते हैं, जो आपको कम शुगर में भी फेस्टिवल टेस्ट देगा.

कम शुगर में भी तैयार होता है यह केक

हेल्दी एगलेस बनाना केक की खास बात यह है कि इसमें रिफाइंड शुगर की मात्रा कम रखी जाती है. पके हुए केले खुद की मिठास देते हैं, जिससे केक ज्यादा मीठा नहीं लगता. वहीं केले में मौजूद फाइबर और पोटेशियम लंबे समय तक एनर्जी बनाए रखने में मदद करते हैं, जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन जैसे लंबे समय वाले मौके पर फायदेमंद माना जाता है.वहीं न्यू ईयर ईवनिंग के दौरान यह केक एक हल्के और गिल्ट फ्री डेजर्ट के तौर पर देखा जा रहा है. इसे आसानी से स्लाइस किया जा सकता है और परिवार और दोस्तों के साथ शेयर किया जा सकता है. यह केक भारी महसूस नहीं होता और गर्म ड्रिंक के साथ अच्छे से खाया जा सकता है.

ऐसे बनाएं एगलेस हेल्दी बनाना केक

सामग्री

  • मैश किए हुए पके केले
  • गेहूं का आटा
  • बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा
  • दालचीनी पाउडर और नमक
  • गुड़ पाउडर या ब्राउन शुगर
  • तेल
  • दूध या बादाम दूध
  • वनीला एसेंस
  • अखरोट या किशमिश

एगलेस बनाना केक की रेसिपी

  • एगलेस बनाना केक बनाने के लिए सबसे पहले ओवन को 180 डिग्री पर प्रीहीट करें और टिन को ग्रीस करें.
  • इसके बाद सुखी सामग्री को छान लें.
  • अब दूसरे बाउल में केले और शुगर मिला लें.
  • इसमें तेल दूध और वनीला डालकर मिक्स करें.
  • अब सुखी सामग्री को धीरे-धीरे इसमें मिलाएं.
  • इस मिक्सचर को टिन में डालकर 35 से 45 मिनट तक बेक करें.
  • अब केक ठंडा होने के बाद स्लाइस करें.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 27 Dec 2025 06:08 PM (IST)
