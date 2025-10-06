हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटी'इंडिया' की सबसे खूबसूरत 'यूट्यूबर' की 10 तस्वीरें, इनके ग्लैमर के आगे तो आलिया, अनन्या और जाह्नवी सब हैं फेल

'इंडिया' की सबसे खूबसूरत 'यूट्यूबर' की 10 तस्वीरें, इनके ग्लैमर के आगे तो आलिया, अनन्या और जाह्नवी सब हैं फेल

फैशन इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर और यूट्यूबर कोमल पांडे अक्सर अपने ग्लैमरस अंदाज, स्टाइल और फैशन चॉइस को लेकर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचती हुई नजर आती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Oct 2025 05:26 PM (IST)
फैशन इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर और यूट्यूबर कोमल पांडे अक्सर अपने ग्लैमरस अंदाज, स्टाइल और फैशन चॉइस को लेकर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचती हुई नजर आती हैं.

कोमल पांडे इंडिया की पॉपुलर और खूबसूरत यूट्यूबर में से एक हैं. इंस्टाग्राम पर भी इनकी शानदार फैन फॉलोइंग देखने को मिलती है.

1/10
कोमल पांडे को इंस्टाग्राम पर 1.9 मिलियन लोग फॉलो करते हैं. साथ ही उनकी फोटो और वीडियो पर जमकर अपना प्यार बरसाते हैं.
कोमल पांडे को इंस्टाग्राम पर 1.9 मिलियन लोग फॉलो करते हैं. साथ ही उनकी फोटो और वीडियो पर जमकर अपना प्यार बरसाते हैं.
2/10
कोमल पांडे के ग्लैमर की जहां कुछ लोग जमकर तारीफ करते हैं.वहीं, कुछ लोग उन्हें ट्रोल करने से भी बाज नहीं आते हैं.
कोमल पांडे के ग्लैमर की जहां कुछ लोग जमकर तारीफ करते हैं.वहीं, कुछ लोग उन्हें ट्रोल करने से भी बाज नहीं आते हैं.
3/10
हालांकि, कोमल पांडे भी ट्रोल्स को करारा जवाब देकर उनकी बोलती बंद कर देती हैं.
हालांकि, कोमल पांडे भी ट्रोल्स को करारा जवाब देकर उनकी बोलती बंद कर देती हैं.
4/10
कोमल पांडे ने 2012 में यूट्यूब की जर्नी शुरू की थी. शुरुआत में उन्होंने फैशन ब्लॉगिंग कर सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था.
कोमल पांडे ने 2012 में यूट्यूब की जर्नी शुरू की थी. शुरुआत में उन्होंने फैशन ब्लॉगिंग कर सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था.
5/10
कोमल पांडे नई दिल्ली की रहने वाली हैं. उनका जन्म 18 जून 1994 को हुआ था.
कोमल पांडे नई दिल्ली की रहने वाली हैं. उनका जन्म 18 जून 1994 को हुआ था.
6/10
कोमल ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद शहीद भगत सिंह कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया.
कोमल ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद शहीद भगत सिंह कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया.
7/10
कोमल सिंह ने एक फैशन ब्लॉग द कॉलेज रॉउचर की भी शुरुआत ही है.
कोमल सिंह ने एक फैशन ब्लॉग द कॉलेज रॉउचर की भी शुरुआत ही है.
8/10
आपको बता दें कोमल भारत के टॉप 100 डिजिटल स्टार्स 2024 की फोर्ब्स लिस्ट में भी अपना नाम दर्ज करा चुकी हैं.
आपको बता दें कोमल भारत के टॉप 100 डिजिटल स्टार्स 2024 की फोर्ब्स लिस्ट में भी अपना नाम दर्ज करा चुकी हैं.
9/10
कोमल जब छोटी थीं तब वो टीचर बनना चाहती थीं. ऐसे में वो अक्सर अपनी मां का चश्मा और अपना दुपट्टा पहनती थी और छोटे भाई को पढ़ाया करती थीं.
कोमल जब छोटी थीं तब वो टीचर बनना चाहती थीं. ऐसे में वो अक्सर अपनी मां का चश्मा और अपना दुपट्टा पहनती थी और छोटे भाई को पढ़ाया करती थीं.
10/10
लेकिन, कम उम्र में ही कोमल फैशन इंडस्ट्री की ओर आकर्षित हो गई थीं. कॉलेज के दौरान ही वो फेसबुक पर #लुकऑफ द डे पोस्ट किया करते थे.
लेकिन, कम उम्र में ही कोमल फैशन इंडस्ट्री की ओर आकर्षित हो गई थीं. कॉलेज के दौरान ही वो फेसबुक पर #लुकऑफ द डे पोस्ट किया करते थे.
Published at : 06 Oct 2025 05:26 PM (IST)
YouTuber Komal Pandey

Advertisement
