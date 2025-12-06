बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन का यूं तो अब काफी बड़ा नाम है. फिल्म डायरेक्टर्स उन्हें अपनी फिल्मों में लेने के लिए काफी बेताब रहते हैं. हालांकि करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें भी कई बार रिजेक्शन का सामना करना है. उन्हें कई बार कई हिट फिल्मों से बाहर भी होना पड़ा है.

कुछ ऐसा ही सीन उनके साथ साल 1992 में हुआ था. जब साउथ एक्टर अक्किनेनी नागार्जुन ने उन्हें फिल्म से रिप्लेस कर दिया था. गजब बात ये रही है कि अजय फिल्म में अक्किनेनी नागार्जुन की वजह से बाहर नहीं हुए थे. उन्हें एक्ट्रेस श्रीदेवी की वजह से फिल्म को छोड़ना पड़ा था.

खुदा गवाह से बाहर हुए थे अजय

यहां हम जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं. वह सुपरहिट फिल्म खुदा गवाह थी. यह 1992 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी. इस फिल्म को मुकुल एस आनंद ने निर्देशित किया था. फिल्म में श्रीदेवी, अमिताभ बच्चन, अक्किनेनी नागार्जुन लीड रोल में थे. फिल्म में श्रीदेवी ने नागार्जुन और अमिताभ बच्चन दोनों के संग रोमांस किया था. श्रीदेवी का डबल रोल था.

View this post on Instagram A post shared by Rathod Meet (@onlymusicvibe1)



संजय दत्त ने भी छोड़ दी थी फिल्म

ई-टाइम्स की रिपोर्ट में 'स्टारडस्ट' की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया था कि जिस इंस्पेक्टर राजा मिर्जा रोल का अक्किनेनी नागार्जुन ने निभाया था. वह रोल दरअसल, पहले संजय दत्त को ऑफर हुई थी. संजय ने 70 दिनों तक इसकी शूटिंग की लेकिन बाद में छोड़ दिया.

संजय दत्त के फिल्म छोड़ने के बाद यह रोल जैकी श्रॉफ और चंकी पांडे को ऑफर हुआ. जैकी श्रॉफ के पास डेट्स नहीं थीं, इसलिए उन्होंने इस फिल्म में काम नहीं किया. मगर अजय देवगन इस फिल्म का हिस्सा बनने चाहते थे. वह फिल्म के लिए सलेक्ट भी हो गए थे. मगर अचानक से उन्हें मना कर दिया था.

View this post on Instagram A post shared by Yeh Kaisa Bollywood (@yeh_kaisa_bollywood_)

श्रीदेवी को पसंद नहीं थे अजय देवगन

रिपोर्ट में बताया गया था कि श्रीदेवी ने अजय देवगन के साथ काम नहीं करना चाहती थीं. अजय उन दिनों काफी नए थे और श्रीदेवी को यह बात पसंद नहीं थी. उन्होंने खुद डायरेक्टर से अजय को फिल्म से बाहर करने और क्किनेनी नागार्जुन को कास्ट करने की शर्त रखी थी. श्रीदेवी के इस शर्त को जानने के बाद अमिताभ बच्चन काफी शॉक्ड थे. मगर उन्होंने डायरेक्टर के फैसले से कोई एतराज नहीं जताया.