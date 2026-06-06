बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित इन दिनों अपनी नई फिल्म 'मां-बहन' को लेकर चर्चा में हैं, जो हाल ही में ओटीटी पर रिलीज हुई है. फिल्म के प्रमोशन के दौरान माधुरी एक से बढ़कर एक खूबसूरत साड़ी लुक में नजर आ रही हैं और हर बार अपने अंदाज से फैंस का दिल जीत रही हैं. 59 साल की उम्र में भी माधुरी का ग्रेस, एलिगेंस और स्टाइल किसी नई एक्ट्रेस से कम नहीं है. उनके लेटेस्ट साड़ी लुक्स सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. आइए देखते हैं प्रमोशन के दौरान पहने गए माधुरी दीक्षित के कुछ शानदार साड़ी लुक्स.

'मां-बहन' के प्रमोशन में छाईं माधुरी दीक्षित

'मां-बहन' के प्रमोशन के दौरान माधुरी दीक्षित इस ब्लैक साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आईं. उन्होंने साड़ी को मॉडर्न अंदाज में स्टाइल किया था, जो उनके लुक को और भी खास बना रहा था. स्टाइलिश ब्लाउज, स्ट्रेट हेयर और मिनिमल मेकअप के साथ माधुरी ने अपने लुक को बेहद एलिगेंट रखा. वहीं, सिंपल ईयररिंग्स ने उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए.

ब्लू साड़ी में बला की खूबसूरत लगीं एक्ट्रेस

इस ब्लू साड़ी में भी माधुरी का अंदाज देखने लायक था. साड़ी की ड्रेपिंग से लेकर उनकी स्टाइलिंग तक हर चीज ने फैंस का ध्यान खींचा. गोल्डन ज्वेलरी और सटल मेकअप के साथ उन्होंने अपने लुक को ग्रेसफुल टच दिया, जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया गया.

पिंक और येलो साड़ी में ढाया कहर

प्रमोशन के दौरान माधुरी का ये पिंक और येलो कॉम्बिनेशन वाला साड़ी लुक भी काफी चर्चा में रहा. रंगों का ये खूबसूरत मेल उन पर बेहद जंच रहा था. खुले बालों और प्यारी सी मुस्कान के साथ एक्ट्रेस ने अपने लुक को और भी अट्रैक्टिव बना दिया.

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प्रिंटेड साड़ी में लगीं खूबसूरत

माधुरी इस फ्लोरल प्रिंटेड साड़ी में भी बेहद खूबसूरत नजर आईं. सॉफ्ट कर्ल हेयर, सटल मेकअप और उनकी दिलकश अदाओं ने फैंस का दिल जीत लिया. प्रमोशन के दौरान उन्होंने अपने हर साड़ी लुक से लोगों को दीवाना बना दिया.

सटाइलिश साड़ी लुक से जीता दिल

व्हाइट और ब्लैक कॉम्बिनेशन वाली इस साड़ी में भी माधुरी का स्टाइल कमाल का लग रहा था. उन्होंने इसके साथ एक स्टाइलिश ब्लाउज कैरी किया, जिसने पूरे लुक को और भी मॉडर्न बना दिया. वहीं, स्लीक बन हेयरस्टाइल और एलिगेंट मेकअप ने उनके इस लुक को बेहद क्लासी और शानदार बना दिया.

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