आशा भोसले को याद कर भावुक हुईं मुमताज, वीडियो शेयर कर कहा- आप हमेशा याद आएंगी
दिग्गज सिंगर आशा भोंसले ने दुनिया को अलविदा कह दिया है. फैंस के साथ सेलेब्स भी उन्हें याद करते रहते हैं. हाल ही में दिग्गज एक्ट्रेस मुमताज ने उन्हें याद करते हुए एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है.
बॉलीवुड की दिग्गज सिंगर आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रहीं. उनके जाने से पूरी इंडस्ट्री शोक में डूबी है. फैंस और सितारे उन्हें लगातार याद कर रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं. इसी बीच वेटरन एक्ट्रेस मुमताज ने भी उन्हें याद करते हुए एक भावुक वीडियो शेयर किया है.
आशा भोसले को याद कर भावुक हुईं मुमताज
एक्ट्रेस मुमताज ने दिवंगत दिग्गज सिंगर आशा भोसले को याद करते हुए एक भावुक पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर सिंगर के अंतिम संस्कार का एक वीडियो शेयर करते हुए रिश्तों की गहराई और बिछड़ने के दर्द पर अपनी बात रखी.
मुमताज़ ने लिखा, 'हर रिश्ता, हर प्यार दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होता. कुछ रिश्ते दिल में ही चुपचाप जीते हैं, जहां सिर्फ आप ही उस चाहत की गहराई और अपने अपनों के बिछड़ने का दर्द समझ सकते हैं. आशा भोसले जी, आप हमेशा याद आएंगी.'
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बता दें, आशा भोसले ने मुमताज पर फिल्माए गए कई यादगार गानों को अपनी आवाज दी थी, जिनमें 'बिंदिया चमकेगी', 'जय जय शिव शंकर', 'दुनिया में लोगों को' और 'कोई शहरी बाबू' जैसे हिट ट्रैक शामिल हैं.
92 की उम्र में आशा भोसले ने दुनिया को कहा अलविदा
92 साल की उम्र में आशा भोसले ने मुंबई में अंतिम सांस ली. उन्हें शनिवार को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, इसके एक दिन बाद रविवार 12 अप्रैल को उनका निधन हो गया. जबकि उनका अंतिम संस्कार 13 अप्रैल सोमवार शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में किया गया.
बता दें, आशा भोसले अपने दौर की सबसे बेहतरीन सिंगर्स में से एक थीं. उन्होंने 1943 की मराठी फिल्म 'माझा बाल' से बतौर प्लेबैक सिंगर अपने करियर की शुरुआत की थी. अपने लंबे करियर में उन्होंने 'चुरा लिया है तुमने जो दिल को', 'दो लफ्ज़ों की है दिल की कहानी', 'ओ हसीना जुल्फों वाली' और 'ये लड़का हाय अल्लाह' जैसे कई यादगार गानों को अपनी आवाज दी, जो आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं.
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Source: IOCL