आदित्य धर की फिल्म धुरंधर हर जगह छाई हुई है. सोशल मीडिया को तो इस फिल्म ने हाईजैक ही कर लिया है. फिल्म के छोटे-छोटे क्लिप्स खूब वायरल हो रहे हैं. जिसमें अक्षय खन्ना की एंट्री से लेकर कई वीडियो हैं जिन्हें लोग खूब शेयर कर रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं. धुरंधर की कास्टिंग मुकेश छाबड़ा ने की है. मुकेश छाबड़ा एक बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं. उन्होंने फिल्म की कास्टिंग के बारे में बात की.

धुरंधर में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, सारा अर्जुन, सौम्या टंडन और राकेश बेदी समेत कई कलाकार नजर आए हैं. फिल्म के लिए रणवीर सिंह को छोड़कर बाकी सभी की कास्टिंग मुकेश छाबड़ा ने ही की है. इसके बारे में उन्होंने मिस मालिनी को दिए इंटरव्यू में बताया है.

कैसे की कास्टिंग

मुकेश छाबड़ा ने अपने इंटरव्यू में फिल्म धुरंधर को लेकर बात की. उन्होंने बताया कि रणवीर सिंह फिक्स थे. उनके अलावा जितनी भी कास्ट फिल्म में थी उनकी कास्टिंग उन्होंने की थी. उन्होंने कहा- 'हमारे दिमाग में रिफरेंस पिक्चर पहले से थी तो उस पिक्चर में जो फिट होता है, औरा में फिट होता है. जैसे मैडी का किरदार की लेंथ बहुत कम था. उन्होंने बहुत कम दिन शूट किया है. उन्हें पहले ही बताया गया और जो भी था उसे बहुत पसंद किया गया. ये पूरा प्रोसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है.'

कैसे हुई अर्जुन रामपाल की कास्टिंग

जब मुकेश से पूछा गया कि मेजर इकबाल के लिए अर्जुन रामपाल कैसे दिमाग में आए तो उन्होंने कहा- 'इसके लिए एक हैंडसम एक्टर चाहिए था और अर्जुन बहुत हैंडसम हैं. उनका टॉल हैंडसम लुक शानदार है. अगले पार्ट में जब आप उन्हें देखेंगे तो पागल हो जाएंगे.'

बता दें धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर 411 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है और जल्द ही 500 करोड़ के क्लब में भी शामिल हो जाएगी. फिल्म का दूसरा पार्ट 19 मार्च 2019 को रिलीज होने वाला है.

