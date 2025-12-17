एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने अपनी एक्टिंग से खूब नाम कमाया है. उनकी फिल्मों को फैंस न काफी पसंद किया था. हालांकि, एक फिल्म की शूटिंग के वक्त माधुरी काफी अनकम्फर्टेबल हो गई थीं. 1988 में आई फिल्म दयावान में माधुरी को विनोद खन्ना के अपोजिट रोल में देखा गया था. इस फिल्म में माधुरी और विनोद खन्ना का इंटीमेट सीन था, जिसे करते हुए वो अनकम्फर्टेबल हो गई थीं.

इंटीमेट सीन को लेकर माधुरी ने किया रिएक्ट

अब हाल ही में दिए रेडियो नशा को इंटरव्यू में माधुरी ने इसे लेकर रिएक्ट किया है. माधुरी ने कहा, 'मुझे लगता था कि ये ग्रो होने का प्रोसेस है या फिर लर्निंग प्रोसेस है. आप हर एक चीज से सीखते हैं. मैंने भी उससे कुछ सीखा भी. इसके बाद मैं बहुत शर्मिंदा थी. मैंने तय किया कि ये वो काम नहीं है जो होना चाहिए.'

माधुरी ने इससे पहले ये बताया था कि फिल्म साइन करते वक्त उन्हें नहीं पता था कि ये सीन ऐसा होने वाला है. आज भी जब वो पीछे मुड़कर देखती हैं तो वो शॉक्ड रह जाती हैं.

माधुरी ने की थी इंटीमेट सीन हटाने की मांग

बता दें कि कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म में माधुरी और विनोद का सीन काफी इंटीमेट और बोल्ड था. इस सीन के दौरान विनोद अपने होश खो बैठे थे और हद पार गए थे. वो माधुरी को सीन कट होने के बाद भी किस करते रहे और उन्होंने माधुरी के होंठ को भी काट लिया था. इससे माधुरी शॉक्ड रह गई थीं और रोने लगी थीं.

माधुरी ने उस सीन को हटाने की भी रिक्वेस्ट की थी फाइनल कट में. हालांकि, फिरोज खान ने फिल्म में वो सीन रखना ही चूज किया था. ऐसा भी कहा जाता है कि माधुरी को उस सीन की वजह से 1 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा पे किए गए थे. बाद में विनोद खन्ना ने भी माधुरी से माफी मांगी थी. हालांकि, इस हादसे का माधुरी पर काफी गहरा असर पड़ा और उन्होंने कभी भी विनोद खन्ना के साथ दयावान के बाद काम नहीं किया.