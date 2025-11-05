पूरे साल सिनेमाघरों में एक से बढ़कर एक फिल्मों की रिलीज का मेला लग रहा. अब साल 2025 को खत्म होने में बस दो महीने बचे हैं. इन दो महीनों में बड़े पर्दे पर कई धांसू फिलमें रिलीज होने वाली हैं जिनका फैंस को बेसब्री से इंतजार है. चलिए यहां पूरी लिस्ट जान लेते हैं साथ ही ये भी जानेंगे कि ये मच अवेटेड फिल्म किस डेट को सिनेमाघरों में दस्तक देंगी.

हक

सुपर्ण एस वर्मा की यह फिल्म ऐतिहासिक अदालती मुकदमे मोहम्मद अहमद खान वर्से शाह बानो बेगम से इंस्पायर है. फिल्म में इमरान हाशमी और यामी गौतम धर ने लीड रोल प्ले किया है. हक की कहानी पर्सनल लॉ, सेक्यूलर जस्टिस और जेंडर राइट्स की थीम पर बेस्ड है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत न्याय के लिए एक महिला के संघर्ष को दिखाती है. ये फिल्म 7 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.





जटाधरा

वेंकट कल्याण और अभिषेक जायसवाल द्वारा निर्देशित इस सुपरनेचुरल-माइथोलॉजिकल थ्रिलर में सुधीर बाबू और सोनाक्षी सिन्हा ने लीड रोल प्ले किया है. एक्शन, हॉरर और पौराणिक फैंटेसी से भरी ये फ़िल्म भी 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है.





दे दे प्यार दे 2

अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की दे दे प्यार दे 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां इसकी प्रीक्वल खत्म हुई थी. अंशुल शर्मा द्वारा निर्देशित इस सीक्वल में अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और आर माधवन मुख्य भूमिका में हैं. ये फिल्म 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी.





मस्ती 4

मिलाप जावेरी द्वारा निर्देशित, इस पॉपुलर कॉमेडी फ्रैंचाइज़ी के चौथे वर्जन में रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफ़ताब शिवदासानी एक बार फिर साथ आ रहे हैं. इस फ़िल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ था जिसे मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला है. मस्ती 4 सिनेमाघरों में 21 नवंबर को रिलीज़ होगी.

120 बहादुर

120 बहाजुर रेजांग ला की फेमस लड़ाई (18 नवंबर, 1962) बेस्ड है, जिसमें 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के 120 बहादुर सैनिकों ने भारत-चीन युद्ध के दौरान भारी चुनौतियों का डटकर सामना किया था. रज़नीश घई द्वारा निर्देशित इस वॉर ड्रामा में फरहान अख्तर मेजर शैतान सिंह भाटी पीवीसी की भूमिका निभा रहे हैं. ये फिल्म भी 21 नवंबर को सिनेमाघरों में पहुंचेगी.

गुस्ताख इश्क

ये फिल्म विभु पुरी द्वारा निर्देशित लव-ड्रामा है. इसमें विजय वर्मा और फ़ातिमा सना शेख मुख्य भूमिका में हैं और वेटरेन एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने भी इसमें अहम रोल प्ले किया है. मनीष मल्होत्रा ​​द्वारा अपने बैनर तले निर्मित इस फिल्म की कहानी पंजाब की लुप्त होती कोठियों और पुरानी दिल्ली की गलियों में घूमती है. ये फिल्म भी 21 नवंबर को रिलीज होगी.

तेरे इश्क में

आनंद एल. राय निर्देशित इस फिल्म में धनुष और कृति सेनन मुख्य भूमिका में हैं. एआर रहमान ने इस इंटेंस इमोशनल लव स्टोरी के लिए म्यूजिक तैयार किया है, जो 'रांझणा' की दुनिया में सेट है. ये फिल्म 28 नवंबर को तमिल और हिंदी में रिलीज होगी.

सालार 2

प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमारन की सालार पार्ट 1 साल 2023 में आई थी और इसे फैंस ने खूब प्यार दिया था. तब से हर कोई इसके सीक्वल का इंतजार कर रहा है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सालार 2 सिनेमाघरों में 25 दिसंबर को रिलीज होगी. हालांकि अभी मेकर्स ने इसे लेकर ऑफिशियली कुछ अनाउंस नहीं किया है.





धुरंधर

रणवीर सिंह की धुरंधर साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है. इसमें रणवीर सिंह काफी खौफनाक अंदाज में नजर आएंगे. फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, आर माधवन सहित कई कलाकार अहम रोल प्ले करते नजर आएंगें. ये फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में पहुंचेगी.





अवतार: फायर एंड ऐश

टाइटैनिक के लिए मशहूर जेम्स कैमरून अपनी अवतार सीरीज़ की नई फ़िल्म, अवतार: फायर एंड ऐश से कमबैक कर रहे हैं. ये फिल्म 19 दिसंबर को भारत में रिलीज़ होने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पिछली दो फ़िल्मों की सफलता को देखते हुए, इस फ़िल्म के बॉक्स ऑफिस पर उतना ही या उससे ज़्यादा कलेक्शन करने की उम्मीद है. दूसरी फ़िल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 390 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई की थी, और यह एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच सकती है. यह तारीख़ इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्रिसमस से ठीक पहले आ रही है और इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक इसे देखने के लिए सिनेमाघरों में पहुंचेंगे.

अल्फा

वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की फिल्म अल्फा में आलिया भट्ट, शरवरी वाघ और बॉबी देओल ने अहम रल प्ले रिया है. इसका निर्देशन शिव रवैल ने किया है.अल्फा के भी क्रिसमस पर यानी 25 दिसंबर को रिलीज होने की उम्मीद है. फिल्म के पोस्टर में भी इसकी रिलीज डेट 25 दिसंबर मेंशन है.





डकैत

अदिवी शेष और मृणाल ठाकुर की "डकैत" एक गुस्सैल अपराधी की लव स्टोरी पर बेस्ड है, जो अपनी धोखा देने वाली एक्स गर्लफ्रेंड से बदला लेना चाहता है. डकैत भी क्रिसमस पर यानी 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में पहुंचेगी.