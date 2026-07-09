MS धोनी से लेकर सचिन तेंदुलकर तक...गांगुली से पहले इन क्रिकेटर्स पर भी बनीं फिल्में

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MS धोनी से लेकर सचिन तेंदुलकर तक...सौरव गांगुली से पहले इन क्रिकेटर्स पर भी बन चुकी हैं फिल्में

भारत के कई मशहूर क्रिकेटर्स पर अब तक फिल्में बन चुकी हैं. इनमें पुरुष क्रिकेटर्स के साथ-साथ महिला क्रिकेटर्स का नाम भी शामिल हैं. तो चलिए ऐसे ही 5 पूर्व क्रिकेटर्स पर एक नजर डालते हैं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 09 Jul 2026 05:45 PM (IST)
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टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज सौरव गांगुली के जीवन पर फिल्म 'दादा: द सौरव गांगुली स्टोरी' बन रही है. साल 2025 में ही इसे लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थीं. वहीं 8 जुलाई को उनके 54वें बर्थडे पर फिल्म से पहला पोस्टर भी जारी कर दिया गया. इसमें उनका किरदार एक्टर राजकुमार राव निभा रहे हैं. वैसे आपको बता दें कि सौरव गांगुली से पहले और भी कई क्रिकेटर्स पर फिल्में बन चुकी हैं. इनमें सचिन तेंदुलकर से लेकर महेंद्र सिंह धोनी तक का नाम शामिल है.

महेंद्र सिंह धोनी

टीम इंडिया को तीन-तीन आईसीसी ट्रॉफी जिताने वाले पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर फिल्म 'एम. एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी' बनी थी. साल 2016 में आई ये फिल्म बहुत पसंद की गई थी. इसमें धोनी का किरदार दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने निभाया था. ये फिल्म जियोहॉटस्टार पर अवेलेबल है.

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सचिन तेंदुलकर

साल 2016 में जहां धोनी पर फिल्म आई थी तो वहीं साल 2017 में सचिन पर बनी फिल्म रिलीज हुई थी. इसका नाम था 'सचिन: ए बिलियन ड्रीम्स'. ये एक एक डॉक्यूमेंट्री-ड्रामा फिल्म है, जिसमें सचिन ही अपनी कहानी बताते हुए नजर आए थे. इसमें उनकी पूरी जर्नी को दिखाया गया था. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

मोहम्मद अजहरुद्दीन

मोहम्मद अजहरुद्दीन भारत के पूर्व कप्तान और बल्लेबाज रहे हैं. उनके जीवन पर फिल्म 'अजहर' बनी थी. इसमें मोहम्मद अजहरुद्दीन का किरदार बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी ने निभाया था. साल 2016 की इस फिल्म का डायरेक्शन एंथनी डिसूजा और टोनी डिसूजा ने मिलकर किया था. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.

मिताली राज

मिताली राज महिला क्रिकेट इतिहास की सबसे सफल क्रिकेटर रही हैं. भारत के लिए उन्होंने 23 साल तक क्रिकेट खेला है. मिताली पर फिल्म 'शाबाश मिट्ठू' बनी थी. साल 2022 की इस मूवी में उनका किरदार मशहूर एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने निभाया था. श्रीजीत मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. 

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प्रवीण तांबे?

IPL खेल चुके प्रवीण तांबे पर फिल्म 'कौन प्रवीण तांबे?' बनी थी. प्रवीण ने 41 साल की उम्र में आईपीएल डेब्यू किया था. फिल्म में प्रवीण का किरदार श्रेयस तलपड़े निभाते हुए नजर आए थे. ये फिल्म आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 09 Jul 2026 05:45 PM (IST)
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