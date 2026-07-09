राजकुमार राव या सौरव गांगुली...जानिए दोनों दिग्गजों में कौन हैं ज्यादा अमीर?

Sourav Ganguly Vs Rajkummar Rao Net Worth: बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता राजकुमार राव इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'दादा द सौरव गांगुली स्टोरी' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. ये पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली की बायोपिक है. सौरव के 54वें बर्थडे पर इसका फर्स्ट लुक मेकर्स ने जारी कर दिया जिसे मिला-जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसी बीच हम आपको ये बता रहे हैं कि राजकुमार राव और सौरव गांगुली में से आखिर कौन ज्यादा अमीर हैं?

राजकुमार राव की नेटवर्थ

राजुकमार राव ने अपने डेढ़ दशक से ज्यादा के करियर में काफी नाम कमाने के साथ ही अच्छी दौलत भी कमाई है. एक्टर ने फैंस का दिल स्त्री, स्त्री 2, क्वीन, बधाई दो, शादी में जरूर आना, श्रीकांत, लव सेक्स और धोखा और रागिनी एमएमएस जैसी फिल्मों से जीता है. पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक राजकुमार राव की नेटवर्थ 81 करोड़ रुपये है. वो एक फिल्म के लिए 5 से 7 करोड़ रुपये तक फीस लेते हैं. वहीं ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए वो 1 से दो करोड़ रुपये तक चार्ज करते हैं. बात उनके कार कलेक्शन की करें तो उनके कार कलेक्शन में Lexus LM 350h, Mercedes-Benz GLS 400d, Audi Q7 और Mercedes-Benz GLE 300d जैसी कारें शामिल हैं.

View this post on Instagram A post shared by RajKummar Rao (@rajkummar_rao)

ये भी पढ़ें: 'जिंदगी नरक हो गई है...' मुस्लिम एक्ट्रेस के प्यार में पागल थे गुरु दत्त, पत्नी ने छोड़ दिया था घर

सौरव गांगुली की नेटवर्थ

अब बात करते हैं सौरव गांगुली की. भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक सौरव गांगुली ने टेस्ट और वनडे दोनों फॉर्मेट में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए थे. वो बतौर भारतीय कप्तान भी काफी सफल रहे. कई मीडिया रिपोर्ट में उनकी संपत्ति 700 करोड़ रुपये होने तक दावा किया जाता है. उनके पास कोलकाता के अलावा लंदन में भी प्रॉपर्टी है. कोलकाता में उनका 4 मंजिला आलीशान घर है, जिसमें 48 कमरे हैं. वहीं वो मर्सिडीज-बेंज, BMW 7 Series, Audi Q5 और Mercedes-Benz CLK 230 सहित कई लग्जरी गाड़ियों के मालिक भी हैं.

ये भी पढ़ें: नॉन वेज खाने के लिए किराए पर लिया था नया घर, शराब भी जमकर पीते थे संजीव कुमार

कब रिलीज होगी फिल्म 'दादा'?

सौरव गांगुली के जीवन पर बन रही फिल्म 'दादा: द सौरव गांगुली स्टोरी' की रिलीज डेट का भी मेकर्स ने खुलासा कर दिया है. ये फिल्म 14 मई 2027 को सिनेमाघरों में आने वाली है. इसमें सौरव गांगुली की पूरी जर्नी को दिखाया जाएगा. ये पहला मौका है जब राजकुमार राव अपने डेढ़ दशक से ज्यादा के फिल्मी करियर में किसी क्रिकेटर का किरदार निभा रहे हैं.