रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 25वें दिन कमाई में थोड़ी गिरावट दर्ज की, लेकिन फिर भी 700 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया. वहीं इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड अब तक 1,065 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. उपलब्धि के साथ, आदित्य धर निर्देशित फिल्म ने दीपिका पादुकोण की 'कल्कि 2898 एडी' और शाहरुख खान की 'पठान' के ग्लोबल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को मात दे दी है. इस बीच, अवतार: फायर एंड ऐश और तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी जैसी फिल्मों के कलेक्शन में सोमवार, 29 दिसंबर, 2025 को भारतीय बॉक्स ऑफिस पर भारी गिरावट देखी गई. चलिए यहां जानते हैं किस फिल्म ने सोमवार को कितना कलेक्शन किया है?

'धुरंधर' ने चौथे मंडे को कितनी की कमाई?

देश और दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' का डंका बज रहा है. हालांकि रिलीज के चौथे हफ्ते में एंट्री करने के बाद इसके कलेक्शन में पहली बार चौथे सोमवार को भारी गिरावट देखी गई और इसने 10.50 करोड़ रुपये कमाए. इसके बावजूद, फिल्म 700 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने में कामयाब रही. वहीं अब इस फिल्म की घरेलू बाजार में 25 दिनों की कुल कमाई अब 701 करोड़ रुपये हो गई है.

‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ ने सोमवार को कितनी की कमाई?

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की रोमांटिक ड्रामा फिल्म, ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’, के कलेक्शन में पांचवें दिन भारी गिरावट आई।. पहले रविवार को 5 करोड़ रुपये कमाने वाली यह फिल्म सोमवार को नाकाम रही और सिर्फ 1.75 करोड़ रुपये ही कमा पाई. इस फिल्म का कुल कलेक्शन अब 25.25 करोड़ रुपये हो गया है. समीर विद्वान द्वारा निर्देशित और धर्मा प्रोडक्शंस और नमः पिक्चर्स द्वारा निर्मित, तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी में नीना गुप्ता, जैकी श्रॉफ, अरुणा ईरानी और टीकू तलसानिया भी अहम भूमिकाओं में हैं.

अवतार: फायर एंड ऐश ने दूसरे मंडे कितना किया कलेक्शन?

अवतार फ्रैंचाइज़ी की तीसरी फिल्म, अवतार: फायर एंड ऐश, के कलेक्शन में 11वें यानी दूसरे सोमवार दिन भारी गिरावट आई. हॉलीवुड फिल्म, जिसने पिछले दिन (पहले रविवार) 10.75 करोड़ रुपये कमाए थे, 11वें दिन यानी दूसेर मंडे को इस फिल्म ने सिर्फ 4.75 करोड़ रुपये ही कमाए, जेम्स कैमरन के निर्देशन में बनी इस फिल्म का भारत में कुल कलेक्शन अब तक 142.65 करोड़ रुपये हो चुका है.

'भा. भा. बा' ने दूसरे सोमवार कितनी की कमाई?

दिलीप की फिल्म 'भा. भा. बा' की बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार धीमी हो गई है. 12वें दिन यानी दूसरे मंडे को फिल्म ने भारत में लगभग 17 लाख रुपये का नेट कलेक्शन किया 11वें दिन के अंत तक फिल्म लगभग 22.55 करोड़ रुपये कमा चुकी थी. 12वें दिन की कमाई जोड़ने के बाद इसका कुल कलेक्शन लगभग 22.72 करोड़ रुपये हो गया है.बता दें कि फिल्म ने पहले हफ्ते में 20.9 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.