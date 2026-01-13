सिनेमाघरों में इन दिनों अलग-अलग जॉनर की कई बड़ी फिल्में चल रही हैं. जहां रणवीर सिंह की 'धुरंधर' रिलीज का लगभग डेढ़ महीना पूरा होने के बाद भी जमी हुई है तो वहीं प्रभास की 'द राजा साहब' बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर रही है. वहीं, अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस' पूरी तरह दम तोड़ चुकी है. इन सबके बीच साउथ की कई नई रिलीज में से एक ने मंडे टेस्ट में गर्दा उड़ा दिया है. इसी के साथ चलिए यहां जानते हैं मंडे को किस फिल्म ने कितना कलेक्शन किया है.

'द राजा साहब' ने मंडे को कितना किया कलेक्शन

प्रभास स्टारर फिल्म 'द राजा साहब' को क्रिटिक्स और दर्शकों से निगेटिव रिव्यू मिला है. इसी के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है. ओपनिंग डे के बाद से ही इसकी कमाई में गिरावट जारी है. ये फिल्म मंडे टेस्ट में भी फेल हो गई है. 'द राजा साहब' के कलेक्शन की बात करें तो इसने पहले दिन 53.75 करोड़ रुपये कमाए.इससे पहले, फिल्म ने पेड प्रीव्यू में 9.15 करोड़ रुपये कमाए थे.दूसरे दिन फिल्म ने 26 करोड़ रुपये कमाए जबकि तीसरे दिन फिल्म का कलेक्शन 19.10 करोड़ रुपये रहा.

अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के चौथे दिन यानी पहले मंडे को फिल्म ने सिर्फ 6.6 करोड़ रुपये कमाए हैं. इसी के साथ 'द राजा साहब' का अब तक का कुल कलेक्शन अब 114.6 करोड़ रुपये हो गया है.

धुरंधर ने छठे मंडे कितनी की कमाई?

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 39 दिनों के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर करोड़ो में कमाई कर रही है. इस फिल्म ने अपने 39वें दिन, यानी छठे सोमवार को 2.25 करोड़ रुपये कमाए. इससे पहले, छठे रविवार को फिल्म ने 6.15 करोड़ रुपये कमाए थे. इसी के साथ सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक इस फिल्म का 39 दिनों में कुल कलेक्शन 807.90 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

इक्कीस ने दूसरे मंडे कितनी की कमाई?

अगस्त्य नंदा और दिवंगत धर्मेंद्र की फिल्म इक्कीस अच्छे रिव्यू के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष कर रही है. पहले हफ्ते में केवल 25.50 करोड़ रुपये कमाने वाली यह फिल्म दूसरे हफ्ते में भी संघर्ष कर रही है. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक इस फिल्म ने अपनी रिलीज के 12वें दिन, यानी सोमवार को केवल 35 लाख रुपये कमाए हैं. इससे पहले, फिल्म ने रविवार को 1.30 करोड़ रुपये कमाए थे. इसी के साथ इसकी 12 दिनों की कुल कमाई अब 29.15 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है.

'माना शंकरवरप्रसाद गारू' ने मंडे को कितना किया कलेक्शन?

'माना शंकरवरप्रसाद गारू' ने बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त शुरुआत की है. चिरंजीवी कोनिडाला और वेंकटेश स्टारर इस फिल्म को रिलीज़ होते समय काफी उम्मीदें थीं. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन भारत में कुल 37.10 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया।. इसमें रविवार को पहले दिन के प्रीव्यू से 8.60 करोड़ रुपये और सोमवार को पहले दिन से 28.50 करोड़ रुपये शामिल हैं.

‘परसक्ति' ने सोमवार को कितनी की कमाई?

‘परसक्ति' ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक शुरुआत की थी. इस फिल्म में शिवकार्तिकेयन मुख्य भूमिका में हैं और रिलीज से पहले इसे काफी सराहना मिली थी. पहले दिन फिल्म ने भारत में 12.5 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था. ये एक अच्छी शुरुआत थी. इसका वीकेंड भी ठीक-ठाक रहा. दो दिनों के बाद कुल कलेक्शन 22.60 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था. हालांकि तीसरे दिन यानी सोमवार से इसके कलेक्शन में गिरावट शुरू हुई है. बता दें कि 'परसक्ति' ने तीसरे दिन भारत में लगभग 2.75 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. इसके तीन दिनों के बाद कुल कलेक्शन 25.35 करोड़ रुपये है.