BCB की खिलाड़ियों से मीटिंग में होगा टी20 वर्ल्ड कप खेलने पर फैसला, ICC वोटिंग में भी पड़ी मार!

बांग्लादेश की मांग थी कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में उनके मैच श्रीलंका शिफ्ट किए जाएं, क्योंकि भारत में उनकी टीम सुरक्षित नहीं होगी. आईसीसी इस मुद्दे पर बीसीबी से बात कर चुका है, और उन्हें सुरक्षा के लिए आश्वस्त करके उनकी इस मांग को खारिज कर चुका है. इस बाबत आईसीसी ने बीसीबी को अल्टीमेटम भी दिया है कि जल्द अपना फैसला बताएं. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि वह अपनी सरकार से बात करके कोई अंतिम फैसला ले पाएंगे. आईसीसी ने उन्हें 24 से 48 घंटे का अतिरिक्त समय दिया है. आज बांग्लादेश सरकार के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल अपने खिलाड़ियों से मीटिंग कर रहे हैं. इसके जरिए सरकार अपनी टीम के खिलाड़ियों का रुख जानना चाहती है, ताकि बाद में कोई खिलाड़ी उनके खिलाफ न जाए.

बांग्लादेश के समर्थन में सिर्फ पाकिस्तान ही दिखा, जिसने आईसीसी द्वारा बांग्लादेश के मैच शिफ्ट नहीं करने के फैसले पर असहमति जताई. हालांकि पीसीबी ने साफ किया है वह टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार नहीं करेगा. बता दें कि पाकिस्तान के सभी मैच श्रीलंका में ही होने हैं. उनका कहना है कि टीम इंडिया के मैच इन्ही कारणों से पाकिस्तान से दुबई में शिफ्ट हो गए थे. वैसे इस मुद्दे पर हुई वोटिंग में भी बांग्लादेश को बड़ा झटका लगा है.

ICC बोर्ड में वोटिंग के दौरान क्या हुआ?

बुधवार को वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिए आईसीसी बोर्ड की मीटिंग हुई थी. इसमें बोर्ड के सभी 16 सदस्यों देश ने हिस्सा लिया था. अमीनुल इस्लाम बांग्लादेश की तरफ से थे. ईएसपीएनक्रिकइंफो की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लाम ने प्रस्ताव दिया कि उनकी टीम को ज़िम्बाब्वे या आयरलैंड के साथ बदल दें, ताकि अपने आप उनके मैच श्रीलंका शिफ्ट हो जाएं. आईसीसी ने इसे खारिज किया तो वोटिंग कि क्या बांग्लादेश के मैचों के वेन्यू को बदला जाए या नहीं? सिर्फ बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान था, जिसने वेन्यू चेंज का समर्थन किया. 16 में से सिर्फ 2 ने ही वेन्यू चेंज का समर्थन किया, जिसके बाद आईसीसी ने बांग्लादेश को अपना फैसला बताने का अल्टीमेटम दे दिया.

बांग्लादेश के खिलाड़ियों से मुलाक़ात करेंगे आसिफ नजरुल

बांग्लादेश सरकार के खेल सलाहकार आसिफ नजरूल आज (22 जनवरी) को अपनी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे, ताकि बाद में कोई विद्रोह की स्थिति न बन जाए. ये मीटिंग दोपहर 3 बजे के आस पास शुरू होनी है, जो ढाका के होटल इंटरकॉन्टिनेंटल में है. इस मीटिंग में सरकार न सिर्फ अपना फैसला बताएगी बल्कि खिलाड़ियों की भी राय लेगी. रिपोर्ट के अनुसार इस मीटिंग में फैसला लिया जाएगा की टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत जाएगी या नहीं. ये इसलिए भी खास है क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप के लिए चुने गए कप्तान लिटन दास ने कहा था कि इस मामले में सरकार या बोर्ड ने खिलाड़ियों से कोई बात नहीं की है.