अमिताभ बच्चन सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेता ही नहीं हैं, बल्कि खेलों के भी बड़े शौकीन हैं. उन्हें अक्सर अलग-अलग खेलों, खासकर क्रिकेट के लिए एक्साइटमेंट जताते हुए देखा जा सकता है वे भारतीय टीम के बड़े सपोर्टर हैं और क्रिकेट के प्रति काफी अंधविश्वासी भी हैं. हाल ही में सचिन तेंदुलकर के साथ फिंगर क्रिकेट खेलते हुए उनके चेहरे की खुशी साफ झलक रही थी. आपको बता दें, यह वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है.

बिग बी ने सचिन तेंदुलकर संग खेला ‘फिंगर क्रिकेट’

बता दें कि बिग बी और सचिन तेंदुलकर को आईएसपीएल (इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग) के दौरान एक साथ देखा गया था. सचिन तेंदुलकर लीग की कोर कमेटी के सदस्य हैं, जबकि मांझी मुंबई अमिताभ बच्चन की टीम है. अपने ऑफिशियल अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर करते हुए बिग बी ने लिखा, “टी 5623(i) - क्रिकेट के भगवान के साथ फिंगर क्रिकेट खेलते हुए.” यह वीडियो इसलिए बेहद प्यारा है क्योंकि क्रिकेट खेलते हुए बच्चन के अंदर का बच्चा जाग उठा. इसका सबूत यह था कि आउट होने के बाद कुछ सेकंड के लिए वह थोड़ा उदास हुए, फिर तुरंत खेल में वापस आ गए. तेंदुलकर और बच्चन की केमिस्ट्री भी साफ नजर आ रही थी, लेकिन यह वीडियो तो वाकई नेटिज़न्स के लिए एक तोहफा है, जो इस सीन को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए हैं.

T 5623(i) - playing finger cricket with the God of Cricket pic.twitter.com/dmplM1RoQL — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) January 12, 2026

फैंस कर रहे मजेदार कमेंट्स

वहीं बिग बी द्वारा सचिन तेंदुलकर संग फिंगर क्रिकेट खेलने की वीडियो वायरल होते ही फैंस ने भी कमेंट करना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा, "दो दिग्गज और एक सदाबहार खेल! क्रिकेट के भगवान के साथ आपको 'फिंगर क्रिकेट' खेलते देखना वाकई मजेदार है, सर."एक अन्य यूजर ने लिखा, "जब दो दिग्गज मिलते हैं और ग्रीट करते हैं. अमिताभ बच्चन वर्सेस सचिन तेंदुलकर." किसी ने लिखा, "एक ही फ्रेम में दो महान खिलाड़ी... "

बता दें कि ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, सैफ अली खान, सूर्या जैसे कई अन्य सेलेब्स भी आईएसपीएल में टीमों के मालिक हैं.