इस समय सिनेमाघर कई नई और कुछ हफ्तों पुरानी फिल्मों से गुलजार हैं. इस शुक्रवार को जहां अक्षय कुमार और अरशद वारसी की 'जॉली एलएलबी 3', अनुराग कश्यप की 'निशानची' और सीएम योगी आदित्यनाथ की 'अजय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ़ अ योगी' रिलीज हुई थी तो वहीं पैन इंडिया रिलीज़ 'मिराई', जापानी एनीमे 'डेमन स्लेयर: किमेत्सु नो याइबा इनफिनिटी कैसल' और मलयालम फ़िल्म 'लोका: चैप्टर 1' भी बॉक्स ऑफिस पर जमी हुई हैं. इसी के साथ चलिए यहां जानते हैं इन सभी ने मंडे को कितन कलेक्शन किया है?

‘जॉली एलएलबी 3’ ने मंडे को कितना किया कलेक्शन?

दर्शक ‘जॉली एलएलबी 3’ का लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे और रिलीज़ होते ही इसे सिनेमाघरों में ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला. पहले दिन इसने 12.50 करोड़ रुपये की ओपनिंग की. इसके बाद, शनिवार को फिल्म ने रफ़्तार पकड़ी और ये आंकड़ा 20 करोड़ तक पहुंच गया. रविवार को भी दर्शकों ने इस कोर्टरूम ड्रामा को हाथों-हाथ लिया और इसने 21 करोड़ रुपये बटोर लिए. सिर्फ़ तीन दिनों में, फिल्म ने 53.50 करोड़ रुपये की भारी कमाई कर ली थी.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘जॉली एलएलबी 3’ ने रिलीज के चौथे दिन यानी पहले मंडे को 5.50 करोड़ का कारोबार किया है.

इसी के साथ इस फिल्म की चार दिनों की कुल कमाई अब 59 करोड़ रुपये हो गई है.

निशानची ने मंडे को कितना किया कलेक्शन?

अनुराग कश्यप को निशानची से किसी बड़े सरप्राइज़ की उम्मीद थी, लेकिन इस फिल्म की शुरुआत बेहद कमज़ोर रही. शुक्रवार को पहले दिन इसने सिर्फ़ 25 लाख रुपये से खाता खोला था. शनिवार को इसकी कमाई में मामूली बढ़त हुई और इसने 39 लाख रुपये का कलेक्शन कर लिया. रविवार को हालात और बिगड़ गए और कलेक्शन घटकर 26 लाख रुपये रह गया. तीन दिनों में, फिल्म सिर्फ़ 90 लाख रुपये ही कमा पाई.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक निशानची ने रिलीज के चौथे दिन यानी पहले मंडे को महज 10 लाख का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ निशानची की चार दिनों की कुल कमाई 1 करोड़ रुपये हुई है.

अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ़ अ योगी ने मंडे को कितना किया कलेक्शन

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लाइफ पर बनी फिल्म अजेय भी बॉक्स ऑफिस पर चार दिन में ही ढेर हो चुकी है. इस फिल्म ने पहले दिन 25 लाख रुपये कमाए थे. शनिवार को फिल्म ने मामूली बढ़त के साथ 32.76 लाख रुपये कमाए और रविवार को 50 लाख रुपये का आंकड़ा पार कर लियाय तीन दिनों में 'अजेय' ने अब तक 1.18 करोड़ रुपये का कारोबार किया है.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ़ अ योगी ने रिलीज के चौथे दिन यानी पहले मंडे को 14 लाख रुपये की कमाई की.

इसी के साथ अजेय का 4 दिनों का कुल कलेक्शन अब 1.19 करोड़ रुपये हो गया है.

मिराई ने मंडे को कितना किया कलेक्शन

तेजा सज्जा की फिल्म 'मिराई' ने पहले हफ्ते में 65.1 करोड़ का कलेक्शन किया था. दूसरे वीकेंड पर भी इसने कमाल किया है. दर्शक इस फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स और कहानी से काफी इम्प्रेस है. फिल्म ने जहां 8वें दिन 2.75 करोड़ कमाए थे तो वहीं 9वें दिन इसने 5.15 करोड़ कमाए और 10वें दिन इसका कलेक्शन 6 करोड़ रुपये रहा.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक मिराई ने रिलीज के 11वें दिन यानी दूसरे मंडे को 1.75 करोड़ का कलेक्शन किया था.

इसी के साथ 'मिराई' की 11 दिनों की कुल कमाई अब 80.75 करोड़ रुपये हो गई है.

डेमन स्लेयर ने दूसरे मंडे कितना किया कलेक्शन?

जापानी एनीमे फिल्म डेमन स्लेयर ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है. इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 53.4 करोड़ का कलेक्शन किया थआ. दूसरे हफ़्ते में इसकी कमाई गिरावट ज़रूर आई, लेकिन वीकेंड पर फिल्म ने रफ्तार पकड़ ली. जहां सेकंड शनिवार को इसने 3.3 करोड़ रुपये कमाए थे तो वहीं दूसरे रविवार को इसने 4 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक डेमन स्लेयर ने रिलीज के 11वें दिन यानी दूसरे मंडे को 85 लाख का कारोबार किया है.

इसी के साथ डेमन स्लेयर की 11 दिनों की कुल कमाई अब 63.30 करोड रुपये हो गई है.

लोकाः चैप्टर 1 – चंद्रा ने चौथे मंडे कितना किया कलेक्शन

लोकाः चैप्टर 1 – चंद्रा ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया हुआ है. ये फिल्म रिलीज के तीन हफ्तों में छप्परफाड़ कमाई कर चुकी है और अब चौथे हफ्ते में भी इसकी कमाई की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है और ये करोड़ों में ही कमाई कर रही है. जहां चौथे शनिवार को इसने 3.25 करोड़ रुपये कमाए तो चौथे रविवार को इसने 4.1 करोड़ रुपये की कमाई की थी.