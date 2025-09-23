हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडMonday Box Office Collection: मंडे टेस्ट में कैसा रहा 'जॉली एलएलबी 3' से 'निशानची' तक सभी फिल्मों का हाल? यहां जानें- बॉक्स ऑफिस का पूरा हिसाब-किताब

Monday Box Office Collection: मंडे टेस्ट में कैसा रहा 'जॉली एलएलबी 3' से 'निशानची' तक सभी फिल्मों का हाल? यहां जानें- बॉक्स ऑफिस का पूरा हिसाब-किताब

Monday 22 September Box Office Collection: जॉली एलएलबी 3 ने मंडे टेस्ट को पास कर लिया लेकिन बाकी फिल्मों का हाल बिगड़ गया. चलिए यहां पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट जानते हैं.

By : निशा शर्मा | Updated at : 23 Sep 2025 10:23 AM (IST)
Preferred Sources

 इस समय सिनेमाघर कई नई और कुछ हफ्तों पुरानी फिल्मों से गुलजार हैं. इस शुक्रवार को जहां अक्षय कुमार और अरशद वारसी की 'जॉली एलएलबी 3', अनुराग कश्यप की 'निशानची' और सीएम योगी आदित्यनाथ की 'अजय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ़ अ योगी' रिलीज हुई थी तो वहीं पैन इंडिया रिलीज़ 'मिराई', जापानी एनीमे 'डेमन स्लेयर: किमेत्सु नो याइबा इनफिनिटी कैसल' और मलयालम फ़िल्म 'लोका: चैप्टर 1' भी बॉक्स ऑफिस पर जमी हुई हैं. इसी के साथ चलिए यहां जानते हैं इन सभी ने मंडे को कितन कलेक्शन किया है?

जॉली एलएलबी 3’ ने मंडे को कितना किया कलेक्शन?
दर्शक ‘जॉली एलएलबी 3’ का लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे और रिलीज़ होते ही इसे सिनेमाघरों में ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला. पहले दिन इसने 12.50 करोड़ रुपये की ओपनिंग की. इसके बाद, शनिवार को फिल्म ने रफ़्तार पकड़ी और ये आंकड़ा 20 करोड़ तक पहुंच गया. रविवार को भी दर्शकों ने इस कोर्टरूम ड्रामा को हाथों-हाथ लिया और इसने 21 करोड़ रुपये बटोर लिए. सिर्फ़ तीन दिनों में, फिल्म ने 53.50 करोड़ रुपये की भारी कमाई कर ली थी.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘जॉली एलएलबी 3’ ने रिलीज के चौथे दिन यानी पहले मंडे को 5.50 करोड़ का कारोबार किया है.
  • इसी के साथ इस फिल्म की चार दिनों की कुल कमाई अब 59 करोड़ रुपये हो गई है.

निशानची ने मंडे को कितना किया कलेक्शन?
अनुराग कश्यप को निशानची से किसी बड़े सरप्राइज़ की उम्मीद थी, लेकिन इस फिल्म की शुरुआत बेहद कमज़ोर रही. शुक्रवार को पहले दिन इसने सिर्फ़ 25 लाख रुपये से खाता खोला था. शनिवार को इसकी कमाई में मामूली बढ़त हुई और इसने 39 लाख रुपये का कलेक्शन कर लिया. रविवार को हालात और बिगड़ गए और कलेक्शन घटकर 26 लाख रुपये रह गया. तीन दिनों में, फिल्म सिर्फ़ 90 लाख रुपये ही कमा पाई.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक निशानची ने रिलीज के चौथे दिन यानी पहले मंडे को महज 10 लाख का कलेक्शन किया है.
  • इसी के साथ निशानची की चार दिनों की कुल कमाई 1 करोड़ रुपये हुई है.  

अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ़ अ योगी ने मंडे को कितना किया कलेक्शन
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लाइफ पर बनी फिल्म अजेय भी बॉक्स ऑफिस पर चार दिन में ही ढेर हो चुकी है. इस फिल्म ने पहले दिन 25 लाख रुपये कमाए थे. शनिवार को फिल्म ने मामूली बढ़त के साथ 32.76 लाख रुपये कमाए और रविवार को 50 लाख रुपये का आंकड़ा पार कर लियाय तीन दिनों में 'अजेय' ने अब तक 1.18 करोड़ रुपये का कारोबार किया है.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ़ अ योगी ने रिलीज के चौथे दिन यानी पहले मंडे को 14 लाख रुपये की कमाई की.
  • इसी के साथ अजेय का 4 दिनों का कुल कलेक्शन अब 1.19 करोड़ रुपये हो गया है. 

मिराई ने मंडे को कितना किया कलेक्शन
तेजा सज्जा की फिल्म 'मिराई' ने पहले हफ्ते में 65.1 करोड़ का कलेक्शन किया था. दूसरे वीकेंड पर भी इसने कमाल किया है. दर्शक इस फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स और कहानी से काफी इम्प्रेस है. फिल्म ने जहां 8वें दिन 2.75 करोड़ कमाए थे तो वहीं 9वें दिन इसने 5.15 करोड़ कमाए और 10वें दिन इसका कलेक्शन 6 करोड़ रुपये रहा.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक मिराई ने रिलीज के 11वें दिन यानी दूसरे मंडे को 1.75 करोड़ का कलेक्शन किया था.
  • इसी के साथ 'मिराई' की 11 दिनों की कुल कमाई अब 80.75 करोड़ रुपये हो गई है.

डेमन स्लेयर ने दूसरे मंडे कितना किया कलेक्शन?
जापानी एनीमे फिल्म डेमन स्लेयर ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है.  इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 53.4 करोड़ का कलेक्शन किया थआ. दूसरे हफ़्ते में इसकी कमाई  गिरावट ज़रूर आई, लेकिन वीकेंड पर फिल्म ने रफ्तार पकड़ ली. जहां सेकंड शनिवार को इसने 3.3 करोड़ रुपये कमाए थे तो वहीं दूसरे रविवार को इसने 4 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक डेमन स्लेयर ने रिलीज के 11वें दिन यानी दूसरे मंडे को 85 लाख का कारोबार किया है.
  • इसी के साथ डेमन स्लेयर की 11 दिनों की कुल कमाई अब 63.30 करोड रुपये हो गई है.

लोकाः चैप्टर 1 – चंद्रा ने चौथे मंडे कितना किया कलेक्शन
लोकाः चैप्टर 1 – चंद्रा ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया हुआ है. ये फिल्म रिलीज के तीन हफ्तों में छप्परफाड़ कमाई कर चुकी है और अब चौथे हफ्ते में भी इसकी कमाई की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है और ये करोड़ों में ही कमाई कर रही है. जहां चौथे शनिवार को इसने 3.25 करोड़ रुपये कमाए तो चौथे रविवार को इसने 4.1 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक  'लोकाः चैप्टर 1 - चंद्रा' ने रिलीज के 26वें दिन यानी चौथे मंडे को 1.20 करोड़ रुपये कमाए हैं.
  • इसी के साथ लोकाः चैप्टर 1 – चंद्रा की 26 दिनों की कुल कमाई अब 139.05 करोड़ रुपये हो गई है.
और पढ़ें
Published at : 23 Sep 2025 09:04 AM (IST)
Tags :
Mirai Jolly Llb 3 Nishaanchi Ajey Lokah Chapter 1 Chandra Demon Slayer
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'लॉरेंस बिश्नोई गद्दार, 9 दिन का व्रत...' विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा का पलटवार, सलमान का भी लिया नाम
'लॉरेंस बिश्नोई गद्दार, 9 दिन का व्रत...' विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा का पलटवार, सलमान का भी लिया नाम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: जेल से बाहर आकर भी 2027 का चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं आजम और अब्दुल्ला? इस वजह से हो रही चर्चा
जेल से बाहर आकर भी 2027 का चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं आजम और अब्दुल्ला? इस वजह से हो रही चर्चा
इंडिया
हरम की औरतों के लिए क्यों अपने नाम बदलते थे अकबर के दरबारी? जानें इसके पीछे की कहानी
हरम की औरतों के लिए क्यों अपने नाम बदलते थे अकबर के दरबारी? जानें इसके पीछे की कहानी
स्पोर्ट्स
IND vs PAK: 'ये नया इंडिया है, जो छेड़ता है उसको छोड़ता नहीं', पाकिस्तान की बदतमीजी पर इरफान पठान का फूटा गुस्सा
'ये नया इंडिया है, जो छेड़ता है उसको छोड़ता नहीं', पाकिस्तान की बदतमीजी पर इरफान पठान का फूटा गुस्सा
Advertisement

वीडियोज

EPFO का नया 'Passbook Lite' Feature: अब PF Balance Check करना हुआ बेहद आसान| Paisa Live
GST, Trump और Foreign Investors बदलेंगे Market का Mood | Paisa Live
Digital Arrest: Delhi में ₹23 करोड़ की ठगी, रिटायर्ड बैंकर बने शिकार!
Navratri: TV बहुओं का 'दुर्गा' अवतार, अनुपमा में गरबे की धूम!
Garba Entry Restrictions: Bhopal में Garba पंडालों के बाहर 'नो एंट्री' के होर्डिंग्स, Garba Jihad रोकने की अपील
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'लॉरेंस बिश्नोई गद्दार, 9 दिन का व्रत...' विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा का पलटवार, सलमान का भी लिया नाम
'लॉरेंस बिश्नोई गद्दार, 9 दिन का व्रत...' विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा का पलटवार, सलमान का भी लिया नाम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: जेल से बाहर आकर भी 2027 का चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं आजम और अब्दुल्ला? इस वजह से हो रही चर्चा
जेल से बाहर आकर भी 2027 का चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं आजम और अब्दुल्ला? इस वजह से हो रही चर्चा
इंडिया
हरम की औरतों के लिए क्यों अपने नाम बदलते थे अकबर के दरबारी? जानें इसके पीछे की कहानी
हरम की औरतों के लिए क्यों अपने नाम बदलते थे अकबर के दरबारी? जानें इसके पीछे की कहानी
स्पोर्ट्स
IND vs PAK: 'ये नया इंडिया है, जो छेड़ता है उसको छोड़ता नहीं', पाकिस्तान की बदतमीजी पर इरफान पठान का फूटा गुस्सा
'ये नया इंडिया है, जो छेड़ता है उसको छोड़ता नहीं', पाकिस्तान की बदतमीजी पर इरफान पठान का फूटा गुस्सा
बॉलीवुड
झूठ बोलकर सेट से गायब हो जाते थे अक्षय कुमार, ब्रेक में कमा लेते थे 20 लाख, खुद किया खुलासा
झूठ बोलकर सेट से गायब हो जाते थे अक्षय कुमार, ब्रेक में कमा लेते थे 20 लाख, खुद किया खुलासा
यूटिलिटी
फ्रिज के ऊपर कभी नहीं रखनी चाहिए ये चीजें, वरना रोजाना पैसा खर्च कराएगा रेफ्रिजरेटर
फ्रिज के ऊपर कभी नहीं रखनी चाहिए ये चीजें, वरना रोजाना पैसा खर्च कराएगा रेफ्रिजरेटर
हेल्थ
नींद की कमी आपके दिमाग के लिए शराब से भी खतरनाक, जानें इसे लेकर क्‍या सलाह देते हैं एक्सपर्ट?
नींद की कमी आपके दिमाग के लिए शराब से भी खतरनाक, जानें इसे लेकर क्‍या सलाह देते हैं एक्सपर्ट?
नौकरी
बैंक ऑफ बड़ौदा में निकली 50 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी, जानें किस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई?
बैंक ऑफ बड़ौदा में निकली 50 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी, जानें किस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई?
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget