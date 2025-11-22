हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
22 साल में कितनी हिट फिल्में दी रितेश देशमुख ने? जानें 'मस्ती 4' एक्टर का बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस

Riteish Deshmukh Career: रितेश देशमुख ने अपने करियर की शुरुआत 2003 में की और तब से लेकर आज तक उन्होंने कई फिल्मों में काम किया. 22 साल के करियर में उनका कैसा रहा परफॉर्मेंस यहां से जानें हर डिटेल.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 22 Nov 2025 03:12 PM (IST)
रितेश देशमुख आज बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर बन चुके हैं. अपने खानदान की विरासत को छोड़ रितेश देशमुख ने आर्किटेक्ट बनने का सपना देखा था. लेकिन किस्मत ने ऐसी पलटी मारी की वो एक्टर बन गए. बतौर हीरो तो उन्हें कामयाबी मिली लेकिन विलेन बनते ही उनकी किस्मत पलट गई. आइए जानते हैं 22 साल के करियर में बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा रितेश देशमुख का परफॉर्मेंस. 

22 साल के करियर में किया 40 फिल्मों में काम
2003 में रितेश देशमुख ने 'तुझे मेरी कसम' से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी जो सेमी हिट बनी. बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक अब तक उन्होंने 40 फिल्मों में काम किया है. लेकिन इनमें से सिर्फ 19 फिल्मों ने ही बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल दिखाया. रितेश देशमुख की ये हिट, सुपरहिट और एवरेज फिल्में ही अपना बजट निकाल पाई है. इन फिल्मों की लिस्ट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुछ इस प्रकार है–

  1. मस्ती – 20.28 करोड़
  2. क्या कूल है हम – 15.34 करोड़
  3. ब्लफमास्टर – 18.28 करोड़
  4. मालामाल वीकली– 26.89 करोड़
  5. हे बेबी– 24.48 करोड़
  6. धमाल – 32.51 करोड़
  7. हाउसफुल – 75.62 करोड़
  8. डबल धमाल – 43.88 करोड़
  9. तेरे नाल लव हो गया – 20.08 करोड़
  10. हाउसफुल 2 – 106 करोड़
  11. क्या सुपर कुल है हम – 45.14 करोड़
  12. ग्रैंड मस्ती – 102 करोड़
  13. एक विलेन – 105.62 करोड़
  14. हाउसफुल 3 – 109.14 करोड़
  15. टोटल धमाल – 154.23 करोड़
  16. हाउसफुल 4 – 194.60 करोड़
  17. मरजावां -       47.78 करोड़
  18. हाउसफुल 5 – 160.72 करोड़

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक रितेश देशमुख की कुछ हिट फिल्मों की लिस्ट इस प्रकार है. लेकिन इनमें से कई फिल्में ऐसी भी हैं जहां रितेश देशमुख ने इंडस्ट्री के कई अलग-अलग एक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर किया. इस लिस्ट में उनके सोलो हिट्स की संख्या कम ही है.
कैसा रहा बॉक्स ऑफिस पर रितेश देशमुख का परफॉर्मेंस? 
बॉलीवुड हंगामा के रिपोर्ट के मुताबिक रितेश देशमुख ने 22 साल के करियर में 40 फिल्मों में काम किया. इनमें से सिर्फ 19 फिल्मों ने ही बॉक्स ऑफिस पर कहर बरपाया, लेकिन बाकी 21 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुईं.

रितेश देशमुख की अपकमिंग फिल्में 
इन दिनों रितेश देशमुख मस्ती 4 में नजर आ रहे हैं. 21 नवंबर को ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई और ये कमाल का परफॉर्म कर रही है. इसके अलावा भी अभिनेता के पास कई फिल्मों का लाइनअप किया हुआ है.

आईएमडीबी के मुताबिक रितेश देशमुख छत्रपति शिवाजी में राजा शिवाजी की भूमिका में नजर आएंगे. धमाल 4 सहित वो सलमान खान और शाहरुख खान की अनटाइटल्ड फिल्म में भी काम करेंगे.

Published at : 22 Nov 2025 03:12 PM (IST)
Embed widget