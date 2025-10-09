'मस्ती 4' के साथ लौटने वाले हैं ओजी बॉयज, नवंबर की इस तारीख को मिलेगा थिएटर्स में 4 गुना फन
Masti 4 Release Date: रितेश देशमुख, विवेक ओबरॉय और आफताब शिवदासनी की तिकड़ी 4 गुना मस्ती के साथ नवंबर में थिएटर्स में लौटने वाली है. यहां जानिए फिल्म से जुड़ी और भी डिटेल
कल्ट कॉमेडी फ्रेंचाइजी ‘मस्ती’ एक बार फिर जबरदस्त अंदाज में वापसी कर रहा है और वो भी चार गुना पागलपन के साथ! मिलाप मिलन जवेरी लिखित और उनके डायरेक्शन में बनी 'मस्ती 4' का चमकदार पोस्टर, फिल्म के प्रोड्यूसर वेवबैंड प्रोडक्शन्स ने हाल ही में जारी कर फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है.
रितेश, विवेक और आफताब लौटे हैं हंसी और शरारत के साथ
फिलहाल पोस्टर को देखते ही स्टार्स के दिलो-दिमाग में पहली मस्ती की यादें ताजा हो गई हैं, जो शरारतों, हंसी-ठहाकों, दोस्ती और स्टार्स की मस्ती से भरपूर थी. एक बार फिर वही स्टार्स यानी आपके अपने ओजी बॉयज की तिकड़ी यानी रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी, यानी अमर, मीत और प्रेम 'मस्ती 4' में अपनी 4 गुना ज्यादा मस्ती के वादे के साथ लौटे हैं. ध्यान देने वाली बात ये है कि हंसी से लोटपोट करने के लिए तैयार फिल्म 'मस्ती 4' आपके लिए 21 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
मस्ती 4 में हंसी और सरप्राइज का तड़का
फिल्म का पोस्टर अपने कलरफुल डिजाइन, मस्ती भरे माहौल और मजेदार टैगलाइन “लव वीजा” के साथ तुरंत ही दिल जीत लेता है. पुराने फैंस के पसंदीदा रोल की वापसी के साथ-साथ इस बार हंसी का तड़का लगाने आ रही हैं श्रेया शर्मा, रुही सिंह और एलनाज नौरजी, जो फिल्म में नई चमक और ताजगी लेकर आई हैं. इसके अलावा कुछ सरप्राइज कैमियो भी देखने को मिलेंगे, जो फिल्म के पुराने फैंस के लिए खास गिफ्ट होंगे.
बड़े प्रोड्यूसर्स और पार्टनरशिप के साथ बड़ी वापसी
फिल्म को जी स्टूडियोज और वेवबैंड प्रोडक्शन्स ने मिलकर पेश किया है, जिसमें मराठी इंटरनेशनल और बालाजी टेलीफिल्म्स भी पार्टनरशिप हैं. इस फिल्म के प्रोड्यूसर ए. झुनझुनवाला और शिखा करण अहलूवालिया (वेवबैंड प्रोडक्शन्स), को- प्रोड्यूसर इंद्र कुमार और अशोक ठकेरिया (मराठी इंटरनेशनल) हैं और इनके साथ हैं शोभा कपूर और एकता कपूर (बालाजी मोशन पिक्चर्स) और उमेश बंसल.
साल 2025 की सबसे हंसी वाली फिल्म जल्द आ रही है
अब जब इस फिल्म का पोस्टर आ ही चुका है, तो इसे देखने के बाद मिलाप मिलन जवेरी की सिग्नेचर कॉमेडी, ओजी बॉयज की धमाकेदार वापसी और चार गुना मस्ती के साथ, 'मस्ती 4' इस बात का वादा करती है कि यह फिल्म साल 2025 की सबसे बड़ी कॉमेडी ब्लॉकबस्टर होगी!
यकीन मानिए कुछ फ्रेंचाइजी समय के साथ और भी ज्यादा मजेदार हो जाती हैं और इसका सबूत आपको फिल्म रिलीज के साथ मिल भी जाएगा, तो इंतजार कीजिए 21 नवंबर 2025 को फिल्म रिलीज का!
