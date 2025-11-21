‘खत्म कर देंगे’, जब विवेक ओबेरॉय को गैंगस्टर्स से मिली थी जान से मारने की धमकी, जानें दिलचस्प किस्सा
Vivek Oberoi Kissa: आज हम आपको एक्टर विवेक ओबेरॉय का एक दिलचस्प किस्सा बताने जा रहे हैं. एक्टर को एक बार एक गैंगस्टर ने जान से मारने की धमकी दी थी. जानिए फिर क्या हुआ.
बॉलीवुड स्टार्स हमेशा से ही गैंग्स और अंडरवर्ल्ड के सॉफ्ट टारगेट पर रहे हैं. कई बार फिल्मी हस्तियों पर हमले भी हुए हैं और धमकियां मिलना तो एक दौर में आम बात रही है. ऐसा ही कुछ हुआ था बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय के साथ. साल 2009 में फिल्म ‘कुर्बान’ की शूटिंग के वक्त विवेक को ये धमकी भरा फोन आया था. एक्टर ने इस वाकये को लेकर खुलकर आपबीती बताई थी.
पाकिस्तान से आया था धमकी भरा फोन
दरअसल फिल्म की शूटिंग के दौरान ही विवेक ओबेरॉय के पास पाकिस्तान से फोन आया था. जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी. पिंकविला से एक बातचीत के दौरान विवेक ने बताया था कि मैं अमेरिका में फिल्म ‘कुर्बान’ की शूटिंग कर रहा था. तभी किसी का फोन आया और उसने आंसरिंग मशीन पर ही धमकी भरा मैसेज छोड़ा दिया था.
एक्टर को करना पड़ा था अमेरिका में वकील
इसके बाद विवेक ने पहले तो इसे किसी का मजाक समझा लेकिन फिर भी इस घटना को हल्के में नहीं लिया. विवेक ने बताया कि ‘मैंने इस घटना को लेकर अमेरिका के स्थानीय प्रशासन को रिपोर्ट भी किया था. दरअसल लोकल प्रोडक्शन के लोगों ने मुझे कहा था कि इसे रिपोर्ट किया जाना चाहिए. ये सबकुछ से निपटने के लिए फिर मुझे अमेरिका में एक वकील भी करना पड़ा था.’
फोन पर मिली थी जान से मारने की धमकी
विवेक ने बताया कि वहां पुलिस बुलाई गई और फिर पूछताछ शुरू हो गई. मैंने पुलिस को बताया कि, ‘मुझे नहीं पता वो कौन हैं, वो मुझे कह रहे थे कि खत्म कर देंगे, सब कुछ उड़ा देंगे. उन्होंने फिर उस नंबर को पाकिस्तान से ट्रेस किया था. उन्होंने जब बताया कि ये नंबर असली है तब मुझे डर महसूस हुआ था.’
मुंबई में विवेक को मिली थी सिक्योरिटी
विवेक ने आगे बताया कि, ‘फिर मुझे अपनी सुरक्षा को लेकर फिक्र महसूस हुई. पहले मुझे लगा किसी ने नशे में मजाक किया है. लेकिन फिर बाद में परिवार और अपनी सुरक्षा के लिए मुझे सिक्योरिटी रखनी पड़ी थी. जब वापस मुंबई आया तो यहां फिर से धमकियों का दौर शुरू हो गया. फिर मुझे पुलिस सुरक्षा लेनी पड़ी थी.’ बता दें कि विवेक हालिया रिलीज फिल्म ‘मस्ती 4’ में नजर आ रहे हैं.
