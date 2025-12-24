हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजसऊदी अरब नहीं, ये देश हैं अरबी भाषा के असली गढ़, जहां करोड़ों लोग रोज बोलते हैं यह भाषा

सऊदी अरब नहीं, ये देश हैं अरबी भाषा के असली गढ़, जहां करोड़ों लोग रोज बोलते हैं यह भाषा

Most Arabic Speaking Countries: अरबी अब सिर्फ सऊदी अरब या इस्लाम तक सीमित नहीं रही. यह भाषा अफ्रीका और मध्य पूर्व के कई देशों में सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान बन चुकी है.

By : निधि पाल | Updated at : 24 Dec 2025 08:07 AM (IST)
Preferred Sources

अरबी भाषा का नाम आते ही सबसे पहले सऊदी अरब की तस्वीर सामने आती है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अलग है. जिस भाषा को इस्लाम और अरब सभ्यता की पहचान माना जाता है, उसके सबसे बड़े बोलने वाले देश खाड़ी नहीं, बल्कि अफ्रीका में बसे हैं. हैरानी की बात यह है कि अरबी बोलने वालों की सूची में सऊदी अरब टॉप-3 में भी शामिल नहीं है. तो फिर कौन से देश इस लिस्ट में शामिल हैं, आइए जानें.

अरबी भाषा सिर्फ खाड़ी देशों तक सीमित नहीं

दुनिया में करीब 40 करोड़ लोग रोजाना अरबी भाषा का इस्तेमाल करते हैं. यह भाषा इस्लाम की धार्मिक भाषा होने के साथ-साथ कई देशों की सांस्कृतिक पहचान भी बन चुकी है. आमतौर पर माना जाता है कि सऊदी अरब, यूएई या कतर जैसे देश अरबी के सबसे बड़े केंद्र हैं, लेकिन आंकड़े इस धारणा को पूरी तरह पलट देते हैं.

मिस्र- अरबी भाषा का सबसे बड़ा केंद्र

दुनिया में सबसे ज्यादा अरबी बोलने वाला देश मिस्र है. यहां करीब 8.2 करोड़ लोग अरबी भाषा का प्रयोग करते हैं. ऐतिहासिक रूप से मिस्र की मूल भाषा कॉप्टिक थी, लेकिन सातवीं सदी में इस्लामिक विस्तार के बाद अरबी भाषा ने धीरे-धीरे उसकी जगह ले ली. आज मिस्र की अरबी बोली न सिर्फ देश में, बल्कि अरब मीडिया और सिनेमा के जरिए पूरे अरब जगत में सबसे ज्यादा समझी जाती है.

अल्जीरिया- अफ्रीका में अरबी का मजबूत गढ़

अरबी बोलने वाले देशों की सूची में दूसरा स्थान अल्जीरिया का है, जहां लगभग 4 करोड़ लोग अरबी भाषा बोलते हैं. उत्तरी अफ्रीका का यह देश कभी बर्बर सभ्यता का केंद्र था, लेकिन अरब मुस्लिमों के आगमन के बाद यहां की भाषा और संस्कृति में बड़ा बदलाव आया. 1963 में अरबी को अल्जीरिया की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया, जिससे इसका प्रभाव और मजबूत हुआ.

सूडान- अरबी और स्थानीय संस्कृति का संगम

सूडान भी अरबी भाषा का एक बड़ा केंद्र है, जहां करीब 2.8 करोड़ लोग सूडानी अरबी बोलते हैं. यह अरबी की एक स्थानीय बोली है, जिसमें अफ्रीकी भाषाओं का असर साफ दिखाई देता है. सूडान का इतिहास अरब और स्थानीय समुदायों के बीच लंबे सांस्कृतिक और नस्लीय संघर्षों से भरा रहा है, लेकिन अरबी भाषा ने यहां एक साझा पहचान बनाने में अहम भूमिका निभाई है.

सऊदी अरब

सऊदी अरब को अरबी भाषा और इस्लाम का जन्मस्थान माना जाता है, लेकिन यहां अरबी बोलने वालों की संख्या करीब 2.7 करोड़ है. भले ही यह आंकड़ा अन्य देशों से कम हो, लेकिन आधुनिक मानक अरबी यानी मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबी का वैश्विक केंद्र सऊदी अरब ही है. यही भाषा शिक्षा, मीडिया और अंतरराष्ट्रीय संचार में इस्तेमाल की जाती है.

मोरक्को

मोरक्को में करीब 2.5 करोड़ लोग अरबी भाषा बोलते हैं. यहां अरबी के साथ तमाजाइट भाषा को भी आधिकारिक दर्जा प्राप्त है. आम बोलचाल में लोग दारीजा नाम की अरबी बोली का इस्तेमाल करते हैं, जबकि सरकारी कामकाज और शिक्षा में आधुनिक मानक अरबी का प्रयोग होता है. यह देश अरबी और स्थानीय परंपराओं के अनोखे मेल का उदाहरण है.

यह भी पढ़ें: Ban On Dogs: इस देश में लगा है कुत्तों पर प्रतिबंध, पकड़े जाने पर लगता है भारी जुर्माना

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 24 Dec 2025 08:07 AM (IST)
Tags :
Arabic Speaking Countries Most Arabic Speaking Countries Arabic Language Facts
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'बांग्लादेश में खुद ही शामिल हो सकता है असम, अगर...', असम CM का चौंकाने वाला बयान, सरमा के दावे से सब हैरान
'बांग्लादेश में खुद ही शामिल हो सकता है असम, अगर...', असम CM का चौंकाने वाला बयान, सरमा के दावे से सब हैरान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में इस दिन से बंद हो जाएगा स्पर्श दर्शन, नए साल पर उमड़ती भीड़ को देखकर फैसला
श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में इस दिन से बंद हो जाएगा स्पर्श दर्शन, नए साल पर उमड़ती भीड़ को देखकर फैसला
विश्व
तुर्किए से लौट रहे लीबिया के आर्मी चीफ की प्लेन क्रैश में मौत, पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग का किया मैसेज, लेकिन टूटा संपर्क
तुर्किए से लौट रहे लीबिया के आर्मी चीफ की प्लेन क्रैश में मौत, पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग का किया मैसेज, लेकिन टूटा संपर्क
क्रिकेट
महज 21 साल की उम्र में शेफाली वर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रचा इतिहास, बनाया ये खास रिकॉर्ड
महज 21 साल की उम्र में शेफाली वर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रचा इतिहास, बनाया ये खास रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

ब्रोकन हार्ट का दीवाना दरिंदा
Nepal जा रही एक बस में अचानक लगी आग, बाल-बाल बची 56 यात्रियों की जान
बांग्लादेश में बवाल, देश में उबाल
हिंदू-मुसलमान में ही देश कल्याण? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
हिंदू टॉर्चर पर चुप्पी और क्रिसमस पर इतना क्लेश क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बांग्लादेश में खुद ही शामिल हो सकता है असम, अगर...', असम CM का चौंकाने वाला बयान, सरमा के दावे से सब हैरान
'बांग्लादेश में खुद ही शामिल हो सकता है असम, अगर...', असम CM का चौंकाने वाला बयान, सरमा के दावे से सब हैरान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में इस दिन से बंद हो जाएगा स्पर्श दर्शन, नए साल पर उमड़ती भीड़ को देखकर फैसला
श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में इस दिन से बंद हो जाएगा स्पर्श दर्शन, नए साल पर उमड़ती भीड़ को देखकर फैसला
विश्व
तुर्किए से लौट रहे लीबिया के आर्मी चीफ की प्लेन क्रैश में मौत, पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग का किया मैसेज, लेकिन टूटा संपर्क
तुर्किए से लौट रहे लीबिया के आर्मी चीफ की प्लेन क्रैश में मौत, पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग का किया मैसेज, लेकिन टूटा संपर्क
क्रिकेट
महज 21 साल की उम्र में शेफाली वर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रचा इतिहास, बनाया ये खास रिकॉर्ड
महज 21 साल की उम्र में शेफाली वर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रचा इतिहास, बनाया ये खास रिकॉर्ड
बॉलीवुड
आदित्य धर संग यामी गौतम ने क्यों की थी इंटीमेट शादी? एक्ट्रेस ने अब बताई असल वजह, बोलीं- 'कोई फिल्मी प्रपोजल...'
आदित्य धर संग यामी गौतम ने क्यों की थी इंटीमेट शादी? एक्ट्रेस ने अब बताई असल वजह
हेल्थ
Lemon Peel Benefits: नींबू के छिलके में भी छुपे हैं तमाम हेल्थ बेनिफिट्स, ऐसे करें अपनी डाइट में शामिल
नींबू के छिलके में भी छुपे हैं तमाम हेल्थ बेनिफिट्स, ऐसे करें अपनी डाइट में शामिल
जनरल नॉलेज
दुनिया में 30 साल से कम उम्र के कितने अरबपति, जानें इनमें सबसे रईस कौन?
दुनिया में 30 साल से कम उम्र के कितने अरबपति, जानें इनमें सबसे रईस कौन?
ट्रेंडिंग
वजन घटाने की जिद से जाते जाते बची जान, 6 महीने तक केवल उबली सब्जियों के सेवन ने पहुंचाया अस्पताल
वजन घटाने की जिद से जाते जाते बची जान, 6 महीने तक केवल उबली सब्जियों के सेवन ने पहुंचाया अस्पताल
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget