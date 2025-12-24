सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे इंजीनियर और साइंस बैकग्राउंड के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर (BARC) ने Scientific Officer भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है यह भर्ती OCES और DGFS ट्रेनिंग स्कीम के जरिए की जाएगी चयनित उम्मीदवारों को पहले ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद उन्हें भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग में वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा.

यह भर्ती उन युवाओं के लिए खास मानी जा रही है जो रिसर्च और हाई-लेवल टेक्निकल फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं BARC में चयन के बाद देश के प्रमुख परमाणु अनुसंधान केंद्रों में काम करने का मौका मिलता है यहां करियर ग्रोथ, प्रमोशन और रिसर्च के बेहतर अवसर उपलब्ध होते हैं.

योग्यता

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास BE/BTech, BSc (Engineering), MSc या Integrated MSc की डिग्री होनी चाहिए उम्मीदवार के कम से कम 60 प्रतिशत अंक होने जरूरी हैं अंतिम वर्ष के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें तय समय पर डिग्री पूरी करनी होगी.

आयु सीमा

BARC भर्ती 2026 के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु 26 वर्ष निर्धारित की गई है ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 3 साल और एससी/एसटी वर्ग को 5 साल की आयु में छूट दी जाएगी.

सैलरी

ट्रेनिंग अवधि के दौरान उम्मीदवारों को हर महीने करीब 74000 स्टाइपेंड मिलेगा ट्रेनिंग पूरी होने के बाद Scientific Officer के पद पर नियुक्ति होने पर कुल वेतन और भत्तों को मिलाकर करीब 1.30 लाख रुपये प्रति माह तक सैलरी मिल सकती है.

चयन प्रक्रिया कैसे होगी?

चयन प्रक्रिया में पहले उम्मीदवारों को ऑनलाइन परीक्षा या GATE स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा इंटरव्यू और मेडिकल जांच में सफल उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया जाएगा.

OCES और DGFS स्कीम क्या है?

OCES एक साल की ट्रेनिंग स्कीम है, जिसमें वैज्ञानिक कार्यों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है.

DGFS स्कीम के तहत कुछ उम्मीदवारों को M.Tech करने का अवसर दिया जाता है और पढ़ाई के दौरान आर्थिक सहायता भी मिलती है.

आवेदन शुल्क

सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये तय किया गया है वहीं महिला उम्मीदवारों, एससी/एसटी वर्ग और दिव्यांग (PwBD) अभ्यर्थियों से किसी भी तरह का आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा.

कैसे करें आवेदन?

