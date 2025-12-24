हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीइंजीनियर और साइंस छात्रों के वालों के लिए सुनहरा मौका, पढ़ाई पूरी करते ही सरकारी नौकरी; जानें डिटेल्स

इंजीनियर और साइंस छात्रों के वालों के लिए सुनहरा मौका, पढ़ाई पूरी करते ही सरकारी नौकरी; जानें डिटेल्स

सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे इंजीनियर और साइंस ग्रैजुएट्स के लिए बड़ी खबर है. BARC ने 2026 में वैज्ञानिक अधिकारी के पदों के लिए भर्ती जारी की है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 24 Dec 2025 08:09 AM (IST)
Preferred Sources

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे इंजीनियर और साइंस बैकग्राउंड के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर (BARC) ने Scientific Officer भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है यह भर्ती OCES और DGFS ट्रेनिंग स्कीम के जरिए की जाएगी  चयनित उम्मीदवारों को पहले ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद उन्हें भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग में वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा.

यह भर्ती उन युवाओं के लिए खास मानी जा रही है जो रिसर्च और हाई-लेवल टेक्निकल फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं BARC में चयन के बाद देश के प्रमुख परमाणु अनुसंधान केंद्रों में काम करने का मौका मिलता है यहां करियर ग्रोथ, प्रमोशन और रिसर्च के बेहतर अवसर उपलब्ध होते हैं.

योग्यता

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास BE/BTech, BSc (Engineering), MSc या Integrated MSc की डिग्री होनी चाहिए उम्मीदवार के कम से कम 60 प्रतिशत अंक होने जरूरी हैं अंतिम वर्ष के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें तय समय पर डिग्री पूरी करनी होगी.

आयु सीमा

BARC भर्ती 2026 के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु 26 वर्ष निर्धारित की गई है ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 3 साल और एससी/एसटी वर्ग को 5 साल की आयु में छूट दी जाएगी.

सैलरी

ट्रेनिंग अवधि के दौरान उम्मीदवारों को हर महीने करीब 74000  स्टाइपेंड मिलेगा ट्रेनिंग पूरी होने के बाद Scientific Officer के पद पर नियुक्ति होने पर कुल वेतन और भत्तों को मिलाकर करीब 1.30 लाख रुपये प्रति माह तक सैलरी मिल सकती है.

चयन प्रक्रिया कैसे होगी?

चयन प्रक्रिया में पहले उम्मीदवारों को ऑनलाइन परीक्षा या GATE स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा इंटरव्यू और मेडिकल जांच में सफल उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया जाएगा.

OCES और DGFS स्कीम क्या है?

  • OCES एक साल की ट्रेनिंग स्कीम है, जिसमें वैज्ञानिक कार्यों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है.
  • DGFS स्कीम के तहत कुछ उम्मीदवारों को M.Tech करने का अवसर दिया जाता है और पढ़ाई के दौरान आर्थिक सहायता भी मिलती है.

आवेदन शुल्क

सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये तय किया गया है वहीं महिला उम्मीदवारों, एससी/एसटी वर्ग और दिव्यांग (PwBD) अभ्यर्थियों से किसी भी तरह का आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा.

कैसे करें आवेदन?

  • सबसे पहले उम्मीदवार BARC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
  • होमपेज पर OCES/DGFS 2026 Recruitment के लिंक पर क्लिक करें.
  • नए उम्मीदवार पहले रजिस्ट्रेशन करें.
  • रजिस्ट्रेशन के बाद लॉग-इन करके आवेदन फॉर्म भरें.
  • मांगी गई सभी जानकारी सही-सही दर्ज करें.
  • जरूरी दस्तावेज जैसे फोटो, सिग्नेचर और शैक्षणिक प्रमाण पत्र अपलोड करें.
  • निर्धारित आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें.
  • फॉर्म सबमिट करें आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट भविष्य के लिए सुरक्षित रखें.

    यह भी पढ़ें - परीक्षा का दबाव नहीं, सही तैयारी बनेगी जीत की चाबी; एग्जाम स्ट्रेस को लेकर एक्सपर्ट्स ने दी ये सलाह

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 24 Dec 2025 08:09 AM (IST)
Tags :
Education BARC Recruitment 2026 OCES DGFS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'बांग्लादेश में खुद ही शामिल हो सकता है असम, अगर...', असम CM का चौंकाने वाला बयान, सरमा के दावे से सब हैरान
'बांग्लादेश में खुद ही शामिल हो सकता है असम, अगर...', असम CM का चौंकाने वाला बयान, सरमा के दावे से सब हैरान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में इस दिन से बंद हो जाएगा स्पर्श दर्शन, नए साल पर उमड़ती भीड़ को देखकर फैसला
श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में इस दिन से बंद हो जाएगा स्पर्श दर्शन, नए साल पर उमड़ती भीड़ को देखकर फैसला
विश्व
तुर्किए से लौट रहे लीबिया के आर्मी चीफ की प्लेन क्रैश में मौत, पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग का किया मैसेज, लेकिन टूटा संपर्क
तुर्किए से लौट रहे लीबिया के आर्मी चीफ की प्लेन क्रैश में मौत, पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग का किया मैसेज, लेकिन टूटा संपर्क
क्रिकेट
महज 21 साल की उम्र में शेफाली वर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रचा इतिहास, बनाया ये खास रिकॉर्ड
महज 21 साल की उम्र में शेफाली वर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रचा इतिहास, बनाया ये खास रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

ब्रोकन हार्ट का दीवाना दरिंदा
Nepal जा रही एक बस में अचानक लगी आग, बाल-बाल बची 56 यात्रियों की जान
बांग्लादेश में बवाल, देश में उबाल
हिंदू-मुसलमान में ही देश कल्याण? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
हिंदू टॉर्चर पर चुप्पी और क्रिसमस पर इतना क्लेश क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बांग्लादेश में खुद ही शामिल हो सकता है असम, अगर...', असम CM का चौंकाने वाला बयान, सरमा के दावे से सब हैरान
'बांग्लादेश में खुद ही शामिल हो सकता है असम, अगर...', असम CM का चौंकाने वाला बयान, सरमा के दावे से सब हैरान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में इस दिन से बंद हो जाएगा स्पर्श दर्शन, नए साल पर उमड़ती भीड़ को देखकर फैसला
श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में इस दिन से बंद हो जाएगा स्पर्श दर्शन, नए साल पर उमड़ती भीड़ को देखकर फैसला
विश्व
तुर्किए से लौट रहे लीबिया के आर्मी चीफ की प्लेन क्रैश में मौत, पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग का किया मैसेज, लेकिन टूटा संपर्क
तुर्किए से लौट रहे लीबिया के आर्मी चीफ की प्लेन क्रैश में मौत, पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग का किया मैसेज, लेकिन टूटा संपर्क
क्रिकेट
महज 21 साल की उम्र में शेफाली वर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रचा इतिहास, बनाया ये खास रिकॉर्ड
महज 21 साल की उम्र में शेफाली वर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रचा इतिहास, बनाया ये खास रिकॉर्ड
बॉलीवुड
आदित्य धर संग यामी गौतम ने क्यों की थी इंटीमेट शादी? एक्ट्रेस ने अब बताई असल वजह, बोलीं- 'कोई फिल्मी प्रपोजल...'
आदित्य धर संग यामी गौतम ने क्यों की थी इंटीमेट शादी? एक्ट्रेस ने अब बताई असल वजह
हेल्थ
Lemon Peel Benefits: नींबू के छिलके में भी छुपे हैं तमाम हेल्थ बेनिफिट्स, ऐसे करें अपनी डाइट में शामिल
नींबू के छिलके में भी छुपे हैं तमाम हेल्थ बेनिफिट्स, ऐसे करें अपनी डाइट में शामिल
जनरल नॉलेज
दुनिया में 30 साल से कम उम्र के कितने अरबपति, जानें इनमें सबसे रईस कौन?
दुनिया में 30 साल से कम उम्र के कितने अरबपति, जानें इनमें सबसे रईस कौन?
ट्रेंडिंग
वजन घटाने की जिद से जाते जाते बची जान, 6 महीने तक केवल उबली सब्जियों के सेवन ने पहुंचाया अस्पताल
वजन घटाने की जिद से जाते जाते बची जान, 6 महीने तक केवल उबली सब्जियों के सेवन ने पहुंचाया अस्पताल
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget