अंडर-19 एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत को पाकिस्तान के हाथों बड़ी हार का सामना करना पड़ा. हालांकि इस मुकाबले के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिसमें कुछ पाकिस्तानी फैंस वैभव को चिढ़ा रहे हैं. इसके बाद सिर्फ 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने मैदान के बाहर जो समझदारी दिखाई, उसने कई फैंस का दिल जीत लिया. भारतीय खिलाड़ी अपने व्यवहार की वजह से चर्चा में आ गया है.

फाइनल के बाद वायरल हुआ वीडियो

फाइनल मैच खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ. इस वीडियो में कुछ पाकिस्तानी फैंस वैभव सूर्यवंशी को चिढ़ाने की कोशिश करते नजर आए. फैंस उनकी ओर इशारे कर रहे थे और उकसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतनी कम उम्र के बावजूद वैभव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. उन्होंने न तो पलटकर जवाब दिया और न ही किसी तरह की बहस में पड़े. वह शांति से वहां से चले गए. क्रिकेट जगत में इस तरह का संयम बहुत कम देखने को मिलता है.

Pakistan’s fans are acting shamelessly and they have no sense of shame whatsoever.👀



These people are booing 14-year-old Vaibhav Suryavanshi just because Pakistan won a ‘cheap’ U19 Asia Cup. They’re acting like Pakistan won the World Cup.🤦🏻



This is why Pakistani people have no… pic.twitter.com/D1X6lgshr0 — Mention Cricket (@MentionCricket) December 22, 2025

मैदान पर भी दिखा था तनाव

इससे पहले फाइनल मुकाबले के दौरान भी वैभव सूर्यवंशी चर्चा में आए थे. पाकिस्तान के तेज गेंदबाज अली रजा ने उन्हें आउट करने के बाद आक्रामक जश्न मनाया था और कुछ शब्द कहे थे. इस पर वैभव ने भी पलभर के लिए प्रतिक्रिया दी थी और अपने जूते की ओर इशारा किया था. हालांकि, मामला ज्यादा नहीं बढ़ा और अंपायरों ने स्थिति को संभाल लिया.

ऐसा रहा फाइनल मुकाबला

भारत के कप्तान आयुष म्हात्रे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी, लेकिन पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर पूरी तरह दबाव बना दिया. ओपनर समीर मिन्हास ने 113 गेंदों में 172 रनों की शानदार पारी खेली. उनकी इस शानदार पारी की बदौलत पाकिस्तान की टीम 50 ओवर में 8 विकेट पर 347 रन के टोटल तक पहुंची. भारत की ओर से दीपेश दीवेंद्रन ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए.

भारत की पारी जल्दी सिमटी

348 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही. लगातार विकेट गिरने से दबाव बढ़ता गया और पूरी टीम 26.2 ओवर में 156 रन पर सिमट गई. दीपेश दीवेंद्रन ने भारत के लिए सबसे ज्यादा 36 रनों पारी खेली. जबकि वैभव सूर्यवंशी 26 रन बनाकर जल्दी पवेलियन लौट गए. पाकिस्तान की ओर से अली रजा ने 4 विकेट लेकर अहम भूमिका निभाई.