महायुति के सीट बंटवारे का फॉर्मूला अब लगभग तय माना जा रहा है. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और BJP प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण के बीच ठाणे स्थित शिंदे के निवास पर करीब पांच घंटे तक चली मैराथन बैठक में शिवसेना-BJP गठबंधन को अंतिम रूप देने पर विस्तृत चर्चा हुई.

यह बैठक देर रात शुरू होकर सुबह चार बजे तक चली, जिसमें ठाणे, कल्याण-डोंबिवली सहित मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) की विभिन्न महापालिकाओं में सीटों के तालमेल पर सहमति बनने के संकेत मिले. गठबंधन अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है और आधिकारिक घोषणा जल्द किए जाने की संभावना है.

बैठक में कौन-कौन शामिल?

बैठक में शिवसेना सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे, सांसद नरेश म्हस्के और महासचिव राहुल शेवाळे भी मौजूद रहे. सूत्रों के अनुसार, आगामी दो दिनों में स्थानीय स्तर पर प्रभाग (वार्ड) स्तर के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की जाएगी, ताकि जमीनी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नाम तय किए जा सकें. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, उपलब्धियों और कार्यकुशलता पर भी विस्तार से विचार हुआ, जहां उपस्थित नेताओं ने PM मोदी के साथ अपने-अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा किए और गठबंधन को मजबूत बनाने पर जोर दिया.

देवेंद्र फडणवीस और रविंद्र चव्हाण की जोड़ी को मिल रहा प्यार!

महाराष्ट्र की नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर खुद को नंबर-1 पार्टी साबित किया है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की विकासोन्मुख राजनीति और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण की मजबूत संगठन क्षमता, सटीक रणनीति और प्रभावी नेतृत्व के दम पर भाजपा ने इन चुनावों में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है.

स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के इन नतीजों ने महाराष्ट्र भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच लंबे समय से सम्मान के साथ लिए जाने वाले “देवेंद्र–रविंद्र” की जोड़ी की साख को और मजबूत कर दिया है. चुनाव प्रचार के दौरान गूंजा नारा “तुमची आमची भाजपा सर्वांची” (आपकी-हमारी भाजपा, सबकी भाजपा) को जनता ने मतों के रूप में साकार किया है. यह बात प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने नतीजों के बाद पत्रकारों से बातचीत में कही.

रविंद्र चव्हाण निभा रहे अहम रोल!

रविंद्र चव्हाण ने छह महीने पहले प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद पूरे महाराष्ट्र में अनुशासित, संयमित और आक्रामक जनसंपर्क अभियान चलाया. इस दौरान कई वरिष्ठ नेताओं को BJP में शामिल कर संगठन को मजबूती दी गई. कोकण क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखने वाले रविंद्र चव्हाण के नेतृत्व की असली परीक्षा इन्हीं चुनावों में मानी जा रही थी, जिसमें वे पूरे अंक लेकर सफल साबित हुए.

इन चुनावों में राज्य के कई हिस्सों में BJP का सीधा मुकाबला शिंदे गुट की शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) से रहा. बावजूद इसके, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की राजनीतिक सूझ-बूझ और रविंद्र चव्हाण की संगठनात्मक क्षमता के चलते भाजपा ने कई महत्वपूर्ण स्थानों पर जीत दर्ज की. साथ ही, महायुति में सत्ता संतुलन बना रहे, इसका गणित भी दोनों नेताओं ने बखूबी साधा.

राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी तेज हो गई है कि इन नतीजों के जरिए BJP ने सहयोगी दलों की दूसरी पंक्ति के नेताओं को उनकी राजनीतिक हैसियत का संदेश दिया है. श्रीकांत शिंदे और रविंद्र चव्हाण के संबंधों को लेकर चल रही अटकलों को भी इन चुनावी परिणामों ने नया आयाम दे दिया है.

अब नजरें जनवरी में होने वाले महापालिका, खासकर बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनावों पर टिक गई हैं. माना जा रहा है कि यदि देवेंद्र–रविंद्र की यह जोड़ी इसी तरह की रणनीति के साथ आगे बढ़ती है, तो आने वाले महापालिका चुनावों में भी भाजपा का दबदबा कायम रह सकता है. ऐसे में महायुति के सहयोगी दल आगे किस रणनीति के साथ मैदान में उतरते हैं, यह देखना राजनीतिक रूप से बेहद अहम होगा.