हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड19 साल की उम्र में ही जुटा लिए थे 12 करोड़ रुपए, एक्टर से बिजनेसमैन बने विवेक ओबेरॉय ने सुनाया अनोखा किस्सा

19 साल की उम्र में ही जुटा लिए थे 12 करोड़ रुपए, एक्टर से बिजनेसमैन बने विवेक ओबेरॉय ने सुनाया अनोखा किस्सा

Vivek Oberoi Career: विवेक ओबेरॉय इन दिनों अपनी फिल्म 'मस्ती 4' को लेकर सुर्खियों में हैं. आज उन्होंने अपने बिजनेस की जर्नी को लेकर कई बातें शेयर की जो दर्शकों को बहुत पसंद आ रही है. जानें डिटेल्स

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 20 Nov 2025 10:46 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर विवेक ओबेरॉय इन दिनों अपनी फिल्म 'मस्ती 4' को लेकर टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं. इसी बीच उनका एक इंटरव्यू वायरल हुआ जहां उन्होंने अपनी बिजनेस की जर्नी को लेकर बातें शेयर की. अभिनेता से बिजनेसमैन बने विवेक ओबेरॉय ने बताया कि महज 19 साल की उम्र में उन्होंने बिजनेस के लिए 12 करोड़ रुपए जोड़ लिए थे. यहां जानिए पूरी कहानी. 

बहुत ही कम उम्र से हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट
पिंकविला संग बात करते हुए विवेक ओबेरॉय ने अपने करियर को लेकर कई बातें शेयर की. उन्होंने शेयर किया कि उन्होंने अपने पहले 1 करोड़ रुपए 16–17 साल तक कमा लिए थे और 19 साल की उम्र तक पहुंचते हुए बिजनेस में उन्होंने 12 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए. इंटरव्यू में विवेक ओबेरॉय ने कहा, 'ये ट्रेडिंग से था और मुझे पता था कि इसे कैसे सेव करना है. ये कैश नहीं बल्कि स्टॉक वैल्यू था.' 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vivek Oberoi (@vivekoberoi)

हमेशा सीखते रहे नई चीजें
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए विवेक ओबेरॉय ने बताया कि उन्होंने नई चीजें सीखने से कभी भी परहेज नहीं किया. जहां भी जिससे भी मौका मिलता वो उन लोगों से नई चीजें सीखते थे. अभिनेता ने कहा कि, 'मेहनत करने से कभी डर नहीं लगता था और सीखने का बहुत शौक था तो नीचे जमीन में बैठ के लोगों को गुरु बना लेते और बोलते थे सिखाओ, सब सिखाओ.' इसी दौरान उन्हें बिजनेस करने का आइडिया मिला और उन्हें सुपरक्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन का प्लांट सेट किया और वो सक्सेस हो गया. यही से उनके बिजनेस की जर्नी शुरू हुई और उन्होंने महज 19 साल की उम्र में 12 करोड़ रुपए जमा कर लिए. 

विवेक ओबेरॉय की अपकमिंग फिल्में
विवेक ओबेरॉय ने बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक कई फिल्मों में काम किया. लगातार कई सालों तक बॉलीवुड में काम करने के बाद भी उनका परफॉर्मेंस एवरेज रहा. अब अभिनेता 'मस्ती 4' में नजर आएंगे जो 21 नवंबर को रिलीज होगी. इसके अलावा उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि वो संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 'स्पिरिट' और नितेश तिवारी की 'रामायण' का भी हिस्सा हैं.

Published at : 20 Nov 2025 10:46 PM (IST)
Vivek Oberoi Mastiii 4
