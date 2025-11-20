हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सनी देओल की 'गबरू' में नजर आएंगे सलमान खान, दिखेगी दमदार परफॉर्मेंस

सनी देओल की 'गबरू' में नजर आएंगे सलमान खान, दिखेगी दमदार परफॉर्मेंस

Salman Khan Special Appearance: सनी देओल एक से बढ़कर एक फिल्म से दर्शकों को इंप्रेस कर रहे हैं. अगले साल के लिए उन्होंने तैयारी कर ली है. अपकमिंग फिल्म में सलमान खान भी उनका साथ देने वाले हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 20 Nov 2025 03:40 PM (IST)
Preferred Sources

सनी देओल एक के बाद एक दमदार फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर कहर बरपा रहे हैं. 2023 में 'गदर 2' से उन्होंने बंपर कमाई की. इतना ही नहीं इस साल उनकी फिल्म जाट ने भी जमकर नोट छापे. अब अभिनेता ने 2026 के लिए भी अपनी कमर कस ली है. रिपोर्ट्स की मानें तो सनी देओल नए साल की शुरुआत 'बॉर्डर 2' के साथ करेंगे. इसके साथ ही वो इमोशनल ड्रामा 'गबरू' में भी नजर आएंगे. अब इस फिल्म को लेकर नया अपडेट सामने आया है जिसमें बताया गया कि सलमान खान भी 'गबरू' का हिस्सा बनने वाले हैं. जानिए पूरी डिटेल. 

सनी देओल के फिल्म में होगा भाईजान का स्पेशल अपीयरेंस
सनी देओल की फिल्म 'गबरू' अगले साल थिएटर्स में दस्तक देने वाली है. इस फिल्म को शशांक उदापुरकर ने डायरेक्ट किया है और विशाल राणा इसके प्रोड्यूसर हैं.

बॉलीवुड हंगामा के रिपोर्ट के मुताबिक अब भाईजान भी सनी देओल के साथ 'गबरू' का हिस्सा बनने वाले हैं. मीडिया पोर्टल ने सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि फिल्म में एक स्टार की कमी थी और मेकर्स ये जानते थे कि इस कमी को सिर्फ सलमान खान ही पूरा कर सकते हैं. इसके बाद मेकर्स ने भाईजान को अप्रोच किया और वो भी इस किरदार के लिए मान गए. इतना ही नहीं रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि सलमान खान ने अपने स्पेशल अपीयरेंस की शूटिंग लगभग 1 साल पहले ही कर ली थी.


सनी देओल की 'गबरू' में नजर आएंगे सलमान खान, दिखेगी दमदार परफॉर्मेंस

ऑडियंस के दिल में बस जाएगा सलमान का कैमियो
बॉलीवुड हंगामा ने अपने रिपोर्ट में सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि 'गबरू' में भाईजान का कैमियो ऑडियंस के दिल में अपनी छाप छोड़ देगा. ये सीन इतना इमोशनल है और साथ ही एंटरटेनिंग भी. फिल्म के 3 सींस में भाईजान आपको नजर आएंगे और ये बहुत ही स्पेशल एक्सटेंडेड अपियरेंस होने वाला है.

सनी देओल और सलमान खान असल मायने में भी काफी क्लोज हैं. दोनों ने पहली बार 1996 की फिल्म 'जीत' में साथ काम किया था. इसके बाद 2008 में वो 'हीरोज' का भी हिस्सा बने और अब सालों बाद 'गबरू' के जरिए दोनों फिर साथ में काम करेंगे. ये फिल्म 13 मार्च को रिलीज होगी.
सनी देओल की 'गबरू' में नजर आएंगे सलमान खान, दिखेगी दमदार परफॉर्मेंस

सलमान खान के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स 
भाईजान के पास भी अगले साल के लिए कई फिल्में लाइनअप की हुई हैं. सलमान खान रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी में भी कैमियो रोल में नजर आएंगे. इस फिल्म में एक्टर छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे भरोसेमंद योद्धा जीवा महाला की भूमिका निभाएंगे. बता दें, ये फिल्म 1 मई को रिलीज होगी. इसके अलावा सलमान खान बैटल ऑफ गलवान में लीड रोल प्ले करने वाले हैं जिसका इंतजार फैंस लंबे समय से कर रहे हैं.

Published at : 20 Nov 2025 03:40 PM (IST)
Tags :
Sunny Deol Gabru SALMAN KHAN
इंडिया
इंडिया
