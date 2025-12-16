Ikkis OTT Release: 'इक्कीस' ओटीटी पर कहां रिलीज होगी? जानें कब घर बैठे देख पाएंगे धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म
Ikkis OTT Release: फिल्म 'इक्कीस' अगर थिएटर में मिस हो जाती है तो दर्शक धर्मंद्र की आखिरी फिल्म को घर बैठे भी देख पाएंगे. थिएटर के बाद फिल्म ओटीटी पर कहां दस्तक देगी, अब इसकी जानकारी सामने आ गई है.
दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ये फिल्म क्रिसमस के मौके पर थिएटर्स में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म से अमिताभ बच्चन के नाती अगस्तय नंदा बॉलीवुड में कदम रखने के लिए तैयार है. थिएटर के बाद 'इक्कीस' ओटीटी पर कहां दस्तक देगी, अब इसकी जानकारी सामने आ गई है.
'इक्कीस' एक वॉर बेस्ड फिल्म है जिसे श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया है. फिल्म 25 दिसंबर को थिएटर में रिलीज होगी. अगर दर्शक धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म को बड़े पर्दे पर मिस कर देते हैं तो बाद में वो इसे ओटीटी पर देख पाएंगे. 'इक्कीस' थिएट्रिकल रन के बाद डिजिटली अवेलेबल होगी.
View this post on Instagram
'इक्कीस' कब और कहां ओटीटी पर आएगी?
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के ओटीटी राइट्स प्राइम वीडियो ने खरीदे हैं. आमतौर पर कोई बी फिल्म थिएट्रिकल रन के 6 से 8 हफ्ते बाद ओटीटी पर दस्तक देती है. ऐसे में 'इक्कीस' फरवरी 2026 तक ओटीटी पर रिलीज हो सकती है. हालांकि अभी इसकी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है. वहीं 'इक्कीस' की ओटीटी डील कितने में हुई है इसकी जानकारी भी अभी सामने नहीं आई है.
'इक्कीस' की कहानी
'इक्कीस' सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है. इस फिल्म में अगस्त्य नंदा लीड रोल में हैं. फिल्म में उन्होंने भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल का किरदार निभाया है. फिल्म में 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल की कहानी दिखाई गई है. उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था.
'इक्कीस' की स्टार कास्ट
'इक्कीस' की स्टार कास्ट की बात करें तो फिल्म में अगस्त्य नंदा के अपोजिट अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया नजर आएंगी. धर्मेंद्र और जयदीप अहलावत भी अहम भूमिकाओं में होंगे. इसके अलावा एकावली खन्ना, श्री बिश्नोई, विवान शाह, सिकंदर खेर, आर्यन पुष्कर और मानसी चावला भी फिल्म का हिस्सा हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL