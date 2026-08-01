#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडMain Vaapas Aaunga BO Collection: 'मैं वापस आऊंगा' के 50 दिन, जानें हिट हुई या फ्लॉप, कितना कमाया प्रॉफिट?

Main Vaapas Aaunga BO Collection: 'मैं वापस आऊंगा' के 50 दिन, जानें हिट हुई या फ्लॉप, कितना कमाया प्रॉफिट?

Main Vaapas Aaunga Box office Collection: दिलजीत दोसांझ और शरवरी वाघ की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' ने रिलीज के बाद से ही काफी चर्चा में रही. ऐसे में अब फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 50 दिन पूर कर लिए हैं.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 01 Aug 2026 06:12 PM (IST)
Preferred Sources

Main Vaapas Aaunga Box office Collection: दिलतीज दोसांझ और शरवरी वाघ स्टारर फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' रिलीज के बाद से ही काफी चर्चा में रही है. फिल्म को 12 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा बिजनेस किया. फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत तो काफी धीमी रही लेकिन वर्ड ऑफ माउथ का इसे भरपूर फायदा मिला और अब इसने 50 दिन पूरे कर लिए हैं. चलिए बताते हैं फिल्म ने कितना प्रॉफिट कमाया.

'मैं वापस आऊंगा' का 50वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' ने सिनेमाघरों में 50 दिन पूरे कर लिए हैं. वहीं, हाल ही में रिलीज हॉलीवुड फिल्म 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया है. इस बीच 'मैं वापस आऊंगा' ने 50वें दिन 1 लाख का बिजनेस किया. इस रोमांटिक पीरियड ड्रामा फिल्म ने जबरदस्त कलेक्शन किया है.

कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, 'मैं वापस आऊंगा' ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 65.01 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है. वहीं, इसका ग्रॉस कलेक्शन 76.71 करोड़ रहा. इसके साथ ही फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 98.69 करोड़ रहा. ये 'ओ रोमियो' (83.35 करोड़) से पीछे ही है और माना जा रहा है कि फिल्म फाइनल कलेक्शन में बॉलीवुड की 8वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग बन जाएगी.   


Main Vaapas Aaunga BO Collection: 'मैं वापस आऊंगा' के 50 दिन, जानें हिट हुई या फ्लॉप, कितना कमाया प्रॉफिट?

'मैं वापस आऊंगा' का डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
पहले हफ्ते- 12.25 करोड़
दूसरे हफ्ते- 22.55 करोड़
तीसरे हफ्ते- 17.45 करोड़
चौथे हफ्ते- 7.85 करोड़
पांचवे हफ्ते- 3.02 करोड़
छठे हफ्ते- 1.32 करोड़
सातवें हफ्ते- 56 लाख
पचासवें दिन- 1 लाख
टोटल कलेक्शन- 65.01 करोड़

यह भी पढ़ें: नेटफ्लिक्स पर आते ही नंबर वन बनी 102% प्रॉफिट कमाने वाली तमिल फिल्म, 7.9 है IMDb रेटिंग

'मैं वापस आऊंगा' ने कितना कमाया प्रॉफिट?

बहरहाल, अगर फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' के प्रॉफिट की बात की जाए तो फिल्म ने ठीकठाक प्रॉफिट कमा लिया है. कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 98.69 करोड़ रहा जबकि फिल्म का बजट 70 करोड़ रहा. तो इस लिहाज से फिल्म ने 40.99% प्रॉफिट कमा लिया है लेकिन कलेक्शन के हिसाब से फिल्म बजट भी नहीं वसूल पाई है.

यह भी पढ़ें: अल्लू अर्जुन का धमाका, 'राका' के बाद AA23 से हैरान करेंगे एक्टर, लुक पर आया बड़ा अपडेट

'मैं वापस आऊंगा' के बारे में

बहरहाल, अगर 'मैं वापस आऊंगा' के बारे में बात की जाए तो ये एक रोमांटिक पीरियड ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन इम्तियाज अली ने किया है. इसे 12 जून को रिलीज किया गया था. फिल्म में दिलजीत दोसांझ के साथ ही नसीरुद्दीन शाह और शरवरी वाघ के साथ ही वेदांग रैना जैसे कलाकार भी अहम रोल में हैं. फिल्म में भारत-पाकिस्तान के बंटवारे के समय की कहानी को दिखाया गया है. इम्तियाज अली की इस फिल्म को क्रिटिक्स ही नहीं दर्शकों ने भी काफी पसंद किया है.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 01 Aug 2026 06:12 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION Main Vaapas Aaunga
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Main Vaapas Aaunga BO Collection: 'मैं वापस आऊंगा' के 50 दिन, जानें हिट हुई या फ्लॉप, कितना कमाया प्रॉफिट?
'मैं वापस आऊंगा' के 50 दिन, जानें हिट हुई या फ्लॉप, कितना कमाया प्रॉफिट?
बॉलीवुड
अंकिता लोखंडे के पति ने लॉन्च किया अपना प्रोडक्शन हाउस, पहली फिल्म में टाइगर श्रॉफ की एंट्री
अंकिता लोखंडे के पति ने लॉन्च किया अपना प्रोडक्शन हाउस, पहली फिल्म में टाइगर श्रॉफ की एंट्री
बॉलीवुड
सलमान खान ने दोस्ती के लिए घटाई अपनी फीस? 'SVC63' के लिए ले रहे इतने करोड़ रुपये
सलमान खान ने दोस्ती के लिए घटाई अपनी फीस? 'SVC63' के लिए ले रहे इतने करोड़ रुपये
बॉलीवुड
'धुरंधर' में रणवीर सिंह को लेने का फैसला क्यों था बिल्कुल सही? ज्योति देशपांडे ने बताई वजह
'धुरंधर' में रणवीर सिंह को लेने का फैसला क्यों था बिल्कुल सही? ज्योति देशपांडे ने बताई वजह
Advertisement

वीडियोज

Mannat:😱Vikrant की सुरक्षा की बड़ी जंग, अपनों के ही खिलाफ Mannat ने उठाया बड़ा कदम #sbs
Bollywood News: क्या राम गोपाल वर्मा और उर्मिला मातोंडकर ने गुप्त चुप तरीके से कर ली थी शादी? दिग्गज पत्रकार का दावा, चिरंजीवी ने कैसे खोला था राज? (01.08.26)
जंतर मंतर की पुलिस फाइल्स!
Nia Sharma ने किया Relationship Soft Launch? Sikander Singh संग Photos ने मचाई हलचल
Bollywood News: अभिषेक बच्चन से क्यों टूटी थी करिश्मा कपूर की सगाई? सालों बाद डायरेक्टर के इस बड़े दावे ने मचाया तहलका! (31.07.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘आतंकियों ने पूछे जाति और धर्म’, कुलगाम में गोली मारने से पहले की गई पहचान
‘आतंकियों ने पूछे जाति और धर्म’, कुलगाम में गोली मारने से पहले की गई पहचान
बिहार
प्रधानमंत्री के वीडियो पर रोहिणी आचार्य, 'जरूर मोदी जी…'
प्रधानमंत्री के वीडियो पर रोहिणी आचार्य, 'जरूर मोदी जी…'
बॉलीवुड
Saturday Box Office: दोपहर 3.30 बजे तक 'स्पाइडर मैन' 135 करोड़ के पार, जानें-'जना नायकन' से 'द ओडिसी' तक का हाल
दोपहर 3.30 बजे तक 'स्पाइडर मैन' 135 करोड़ के पार, जानें-'जना नायकन' से 'द ओडिसी' तक का हाल
स्पोर्ट्स
CWG: फाइनल में डरे हुए थे नीरज चोपड़ा, बताया क्यों नहीं जीत पाए गोल्ड मेडल
फाइनल में डरे हुए थे नीरज चोपड़ा, बताया क्यों नहीं जीत पाए गोल्ड मेडल
इंडिया
NDA में गए टीएमसी सांसद अब…, सौगत रॉय का बागी नेताओं को लेकर बड़ा दावा
NDA में गए टीएमसी सांसद अब…, सौगत रॉय का बागी नेताओं को लेकर बड़ा दावा
इंडिया
LPG सिलेंडर 200 रुपए सस्ता, कोलकाता-दिल्ली समेत कहां-कहां घटे दाम?
LPG सिलेंडर 200 रुपए सस्ता, कोलकाता-दिल्ली समेत कहां-कहां घटे दाम?
विश्व
स्पेन में जमीन और समुद्र के रास्ते घुसपैठ, 50 हजार में से कितने लौटे मोरक्को?
स्पेन में जमीन और समुद्र के रास्ते घुसपैठ, 50 हजार में से कितने लौटे मोरक्को?
एग्रीकल्चर
खेत पड़ा है खाली, शुरू कर सकते हैं ये बिजनेस
खेत पड़ा है खाली, शुरू कर सकते हैं ये बिजनेस
ENT LIVE
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
ENT LIVE
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Embed widget