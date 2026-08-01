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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'धुरंधर' में रणवीर सिंह को लेने का फैसला क्यों था बिल्कुल सही? ज्योति देशपांडे ने बताई वजह

'धुरंधर' में रणवीर सिंह को लेने का फैसला क्यों था बिल्कुल सही? ज्योति देशपांडे ने बताई वजह

फिल्म 'धुरंधर' में एक्टर रणवीर सिंह ने हमजा का किरदार निभाकर सबका दिल जीत लिया. अब हाल ही में फिल्म की को-प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे ने बताया है कि फिल्म के लिए रणवीर सिंह ही क्यों परफेक्ट थे.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 01 Aug 2026 04:03 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने फिल्म 'धुरंधर' में हमजा का किरदार निभाकर सबका दिल जीत लिया. उन्होंने  क्रिटिक्स और फिल्म इंडस्ट्री से भी खूब तारीफें बटोरीं. अब हाल ही में फिल्म 'धुरंधर' की को-प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे ने बताया है कि ब्लॉकबस्टर फिल्म के लिए रणवीर सिंह ही पहली पसंद क्यों थे.

ज्योति देशपांडे का खुलासा
ज्योति देशपांडे ने एक इंटरव्यू में कहा, 'मैंने रणवीर के साथ राम लीला और बाजीराव मस्तानी में काम किया है, जब वो आज वाले रणवीर नहीं थे. आज भी मुझे लगता है कि ये उनकी सबसे पसंदीदा फिल्मों में से हैं. मुझे लगता है कि वो कमाल के एक्टर हैं, जो अपना सब कुछ दे देते हैं. वो किरदार में पूरी तरह बदल जाते हैं और यही बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद है.'

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उन्होंने आगे कहा, 'हर फिल्म में वो रणवीर सिंह नहीं लगते. जब उन्हें बाजीराव बनना होता है तो वो बाजीराव बन जाते हैं, जब उन्हें खिलजी बनना होता है तो वो खिलजी बन जाते हैं और जब उन्हें गली बॉय बनना होता है तो वो पूरी तरह गली बॉय बन जाते हैं. वो खुद का किरदार नहीं निभाते, बल्कि उस किरदार में ढल जाते हैं. यही बात मुझे उनकी सबसे खास लगती है. आदित्य और मुझे दोनों को लगा कि इस फिल्म के लिए रणवीर सबसे सही चुनाव होंगे.'

धुरंधर' में रणवीर सिंह को लेने का फैसला क्यों था बिल्कुल सही? ज्योति देशपांडे ने बताई वजह

'धुरंधर' के बारे में
बता दें, साल 2025 में रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर' ने धमाल मचा दिया था. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई. फिल्म में रणबीर सिंह के अलावा, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल,  सारा अर्जुन और आर माधवन जैसे कलाकार नजर आए थें. अक्षय खन्ना ने भी रहमान डकैत को रोल प्ले कर खूब सुर्खियां बटोरी थी. फिल्म के गानों को भी दर्शकों का भरपूर प्यार मिला. इस फिल्म को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है. 

सैकनिल्क के मुताबिक, 'धुरंधर' ने दुनियाभर में 1,307.35 करोड़ रुपये (ग्रॉस) की कमाई की. इसने भारत से 1,007.85 करोड़ रुपये (ग्रॉस) और ओवरसीज से 299.50 करोड़ रुपये (ग्रॉस) का कलेक्शन किया. वहीं, फिल्म का भारत में नेट कलेक्शन 840.20 करोड़ रुपये रहा.

वहीं, साल 2026 के मार्च में धुरंधर 2 को रिलीज किया गया. इसके सीक्वल को भी दर्शकों ने खूब सराहा. 'धुरंधर 2: द रिवेंज' ने दुनियाभर में 1,813.39 करोड़ रुपये (ग्रॉस) का कलेक्शन किया. इसने भारत से 1,375.39 करोड़ रुपये (ग्रॉस) और ओवरसीज से 438 करोड़ रुपये (ग्रॉस) की कमाई की. वहीं, फिल्म का भारत में नेट कलेक्शन 1,149.30 करोड़ रुपये रहा. 

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Published at : 01 Aug 2026 04:03 PM (IST)
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