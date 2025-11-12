क्यूट लुक्स! महिमा चौधरी की बेटी का स्कूल वीडियो, क्लासमेट संग पंजाबी गाने पर डांस करती दिखीं

एक्ट्रेस महिमा चौधरी की बेटी एरियाना चौधरी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहती हैं. उनकी फोटोज और वीडियोज चर्चा में रहते हैं. फैंस उनकी एक झलक के इंतजार में रहते हैं. एरियाना सबसे पहले तब चर्चा में आई थीं जब इब्राहिम अली खान और खुशी कपूर की फिल्म नादानियां के प्रीमियर में अपनी मां के साथ दिखी थीं.

इसके बाद से वो खबरों में रहती हैं. एरियाना को अमेरिकन सिंगर सेलेना गोमेज से कंप्येर किया जाता है. अब एरियाना का एक वीडियो वायरल हो रहा है. ये वीडियो उनके स्कूल का है.

View this post on Instagram A post shared by arina (@arinachaudhry)





वीडियो में वो पंजाबी सॉन्ग Kangna Tera Ni पर अपनी क्लासमेट के साथ डांस करती दिख रही हैं. ये वीडियो उनके स्कूल का है. क्योंकि इसके कैप्शन में लिखा है- स्कूल डेज. एरियाना ने स्कूल यूनिफॉर्म भी पहनी हुई है. उन्होंने आंखों में काजल लगाया हुआ है और बालों में हेयरपिन लगाई थी. इस वीडियो में वो काफी क्यूट लग रही हैं. वो जब वीडियो बना रही होती हैं तो पीछे से कोई आता है और उन्हें वीडियो बनाने से मना करता है.

यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट्स

एरियाना की इस वीडियो पर यूजर्स लगातार कमेंट्स कर रहे हैं. कोई उन्हें छोटी महिमा बोल रहा है तो कोई उन्हें डॉल बोल रहा है. एक यूजर ने लिखा- एरियाना बहुत खूबसूरत है. तो एक ने लिखा- परदेश में महिमा ऐसी ही लग रही थी.

महिमा के वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्हें फिल्म 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' में नजर आएंगी. इस फिल्म में संजय मिश्रा भी नजर आएंगे. महिमा और संजय के हाल ही में दूल्हा-दुल्हन बने हुए के वीडियोज काफी वायरल हुए थे. इससे पहले महिमा को फिल्म इमरजेंसी और नादानियां में देखा गया था.