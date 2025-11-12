(Source: ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
शादी में एक्सपायरी डेट चाहती हैं काजोल, बोलीं- किसी को लंबे समय तक दर्द नहीं झेलना पड़ेगा
काजोल को इन दिनों चैट शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में देखा जा रहा है. इस शो में कई बड़े-बड़े स्टार्स नजर आए. अब शो में विक्की कौशल और कृति सेनन नजर आएंगे.
काजोल और ट्विंकल खन्ना का शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल चर्चा में बना है. शो के लेटेस्ट एपिसोड में विक्की कौशल और कृति सेनन नजर आए. शो में शादी को लेकर बातचीत हुई. इस दौरान काजोल ने कहा कि उन्हें लगता है कि शादी में एक्सपायरी डेट होनी चाहिए.
शादी में होनी चाहिए एक्सपायरी डेट?
This or That सेगमेंट के दौरान ट्विंकल ने पूछा कि क्या शादी में एक्सपायरी डेट और रिनुअल ऑप्शन होना चाहिए? कृति, विक्की और ट्विंकल इस बात से सहमत नहीं हुए और रेड जोन पर जाकर खड़े हो गए. लेकिन काजोल ने एक्सपायरी डेट और रिनुअल ऑप्शन को लेकर सहमति जताई और वो ग्रीन जोन में खड़ी हुईं.
फिर ट्विंकल ने कहा कि नहीं, ये शादी है और वॉशिंग मशीन नहीं. लेकिन काजोल ने कहा- मुझे लगता है होना चाहिए. क्या गारंटी है कि आप सही समय पर सही शख्स से शादी करेंगे? रिनुअल का ऑप्शन सही रहेगा. अगर कोई एक्सपायरी डेट है, तो किसी को ज़्यादा देर तक परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी. काजोल ने ट्विंकल को भी ग्रीन जोन में आने के लिए मनाने की कोशिश की.
बता दें कि काजोल और ट्विंकल के इस शो में अब तक कई सारे एक्टर्स नजर आ चुके हैं. सलमान खान, आमिर खान, वरुण धवन, आलिया भट्ट, चंकी पांडे, गोविंगा, अनन्या पांडे, फराह खान, जाह्नवी कपूर, करण जौहर जैसे स्टार्स शो में नजर आ चुके हैं.
काजोल और अजय देवगन की 24 फरवरी 1999 को शादी हुई थी. उन्होंने अपनी शादी को काफी प्राइवेट रखा था. इस शादी से उन्हें दो बच्चे हैं. एक बेटा और एक बेटी. काजोल की बेटी का नाम निशा है और बेटे का नाम युग है. काजोल के वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्हें पिछली बार फिल्म सरजमीन में देखा गया. इस फिल्म में वो मेहर मेनन के रोल में थीं. अब काजोल Maharagni: Queen of Queens में नजर आएंगी. इसमें वो माया के रोल में दिखेंगी.
