हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड18 साल की बेटी का मां हैं महिमा चौधरी, करना चाहती हैं दूसरी शादी, बोलीं- सपोर्ट सिस्टम जरुरी होता है

18 साल की बेटी का मां हैं महिमा चौधरी, करना चाहती हैं दूसरी शादी, बोलीं- सपोर्ट सिस्टम जरुरी होता है

महिमा चौधरी इन दिनों फिल्म दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म से उनके लुक भी काफी वायरल हो रहे हैं. अब महिमा ने दूसरी शादी को लेकर बात की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 15 Dec 2025 02:46 PM (IST)
Preferred Sources

एक्ट्रेस महिमा चौधरी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में रहती हैं. वो एक बेटी अर्याना चौधरी की मां हैं. महिमा की शादी बॉबी मुखर्जी के साथ हुई थी. लेकिन ये शादी चली नहीं. महिमा बॉबी से अलग हो गईं. अब महिमा ने दूसरी शादी को लेकर रिएक्ट किया है.

दूसरी शादी करना चाहती हैं महिमा चौधरी
NBT को दिए इंटरव्यू में महिमा ने दूसरी शादी को लेकर बात की. उन्होंने कहा, 'मेरा तलाक अभी पेंडिंग है. लेकिन मैं दोबारा शादी को लेकर सोचती हूं. अब मैं दूसरी शादी के बारे में ज्यादा सोच रही हूं. मेरी फिल्म दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी से मेरा लुक जब से वायरल हुआ है तब से लोग मेरी दूसरी शादी की उम्मीद कर रहे हैं. मैं हार नहीं मानती हूं. मैं शादी में विश्वास करती हूं. मुझे लगता है कि दो लोग मिलकर जिंदगी को खुशनुमा बना सकते हैं. सपोर्ट सिस्टम जरुरी होता है.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mahima Chaudhry (@mahimachaudhry1)

इसके अलावा महिमा ने आगे कहा, 'शादी को लेकर मेरे मन में कड़वाहट नहीं है. शादी बहुत जरुरी है. बच्चे परवरिश अकेले करना आसान नहीं होता है. आज के समय में ज्वॉइंट फैमिली का सपोर्ट नहीं होता. कई बार परेशानी तब होती है जब एक शख्स मॉडर्न और दूसरा रूढ़िवादी हो. शादी में एक-दूसरे को समझना होता है.'

महिमा ने अपनी जिंदगी में काफी मुसिबतें झेली हैं. एक्ट्रेस को कैंसर भी हो गया था. अब वो कैंसर फ्री हैं. 2022 में एक्ट्रेस को कैंसर के बारे में पता चला था. वो रूटीन चेकअप के लिए गई थीं और उनकी रिपोर्ट्स में कैंसर का पता चला था.

अब महिमा ठीक हैं और काम पर फोकस कर रही हैं. वो 2016 के बाद फिल्म द सिग्नेचर में दिखी थीं. इसके अलावा उन्होंने इमरजेंसी में पुपुल जयकर का रोल प्ले किया था. वो इब्राहिम अली खान और खुशी कपूर की फिल्म नादानियां में भी नजर आई थीं. अब वो दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी में दिखेंगी.

Published at : 15 Dec 2025 02:46 PM (IST)
Mahima Chaudhary
