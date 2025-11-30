मोनालिसा को मिला बड़ा सरप्राइज, पापा ने दिया डेढ़ लाख का गिफ्ट, देखते ही उछल पड़ीं वायरल गर्ल

महाकुंभ के मेले में अपनी कजरारी आंखों का जादू बिखेरने वाली मोनालिसा भोसले अब जल्द ही बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल होने वाली हैं. अक्सर ही हसीना सोशल मीडिया पर अपने लुक्स को लेकर लाइमलाइट में रहती हैं. अब एक बार फिर मोनालिसा का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है.

मोनालिसा के पापा ने गिफ्ट किया महंगा फोन

आज महाकुंभ गर्ल मोनालिसा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया. इसमें देखा जा सकता है कि एक्ट्रेस के पिता उन्हें बड़ा सरप्राइज देते हैं. वीडियो की शुरुआत में उनके पिता कहते हैं, 'मोना बेटा मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूं'. इसके बाद एक्ट्रेस के पिता उन्हें आई फोन का लेटेस्ट मॉडल 17 प्रो का बॉक्स देते हैं.

अपने पापा से ऐसा महंगा गिफ्ट पा कर मोनालिसा के चेहरे की खुशी देखते बनती है. पिता और बेटी का ऐसा रिश्ता उनके फैंस को भी बहुत पसंद आ रहा है. अपने हाथों में डेढ़ लाख रुपए का महंगा फोन पा कर तो जैसे मोनालिसा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था. सोशल मीडिया पर उनकी ये तस्वीर वायरल हो रही है और फैंस भी इसपर अपना शानदार रिएक्शन दे रहे हैं.



महाकुंभ गर्ल का वर्कफ्रंट

महाकुंभ में माला बेचने वाली सिंपल सी लड़की अब बॉलीवुड में अपने कदम जमाने को तैयार हैं. जल्द ही वो सनोज मिश्रा द्वारा निर्देशित फिल्म डायरी ऑफ मणिपुर में नजर आएंगी. इसके पहले भी वो म्यूजिक वीडियो में नजर आ चुकी हैं जहां अपने ग्रेस और कॉन्फिडेंस से उन्होंने ऑडियंस के दिल में अपनी जगह बनाई. बता दें, 'डायरी ऑफ मणिपुर' की शूटिंग शुरू हो चुकी है और इस फिल्म के जरिए हसीना बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी. फिल्म में वो राजकुमार राव के भाई अमित राव संग स्क्रीन शेयर करेंगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस साउथ की फिल्म 'नागम्मा' में भी नजर आएंगी.