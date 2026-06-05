सालों बाद मुंबई लौटीं अलीशा चिनॉय, तस्वीर शेयर कर लिखा- घर जैसी कोई जगह नहीं

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'कजरा रे' गाने वाली सिंगर अलीशा चिनॉय लौटीं मुंबई, तस्वीर शेयर कर लिखा- घर जैसी कोई जगह नहीं

'कजरा रे' गाने वाली सिंगर अलीशा चिनॉय लौटीं मुंबई, तस्वीर शेयर कर लिखा- घर जैसी कोई जगह नहीं

Alisha Chinai: 'क्वीन ऑफ पॉप' यानी अलीशा चिनॉय की आवाज का जादू 90 के दशक में हर किसी पर चला. उनके गाए हुए गाने आज भी काफी पॉपुलर हैं. अब लंबे समय बाद अलीशा मुंबई लौट आई हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 05 Jun 2026 01:48 PM (IST)
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बॉलीवुड की मशहूर सिंगर अलीशा चिनॉय एक वक्त में इंडस्ट्री की टॉप सिंगर्स में शुमार थीं. वो अपने गाने 'मेड इन इंडिया' से रातोंरात स्टार बन गई थीं. 90 के दशक में अलीशा के गाने हर किसी की जुबां पर रहता था. उन्होंने कई फिल्मों में भी सुपरहिट गाने गाए, लेकिन इतना मशहूर होने के बाद भी वो आज एक गुमनामी की जिंदगी बिता रही है. अब अलीशा के फैंस के लिए एक बड़ी गुड न्यूज है.

अलीशा चिनॉय ने शेयर की सेल्फी
दरअसल, 90 के दशक की पॉप क्वीन अलीशा चिनॉय सालों बाद मुंबई लौट आई हैं. उन्होंने एक पोस्ट के जरिए खुद इसकी जानकारी दी. अलीशा ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो मुस्कुराते हुए सेल्फी ले रही हैं. उन्होंने इसके कैप्शन में लिखा, 'मुंबई वापस लौट रही हूं...घर जैसी कोई जगह नहीं.' इस तस्वीर में अलीशा को पहचान पाना मुश्किल है. 61 साल की अलीशा पहले से काफी बदल गई हैं. उन्होंने अपने बाल भी छोटे करा लिए हैं. 

 
 
 
 
 
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फैंस कर रहे कमेंट्स
अलीशा के इस पोस्ट पर फैंस तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा, 'आप बहुत खुश लग रही हैं. आपका स्वागत है.' एक लिखते हैं, 'अलीशा, आपको अपने देश में देखकर बहुत खुशी हुई.' एक लिखते हैं, 'कहां हो डियर? लव यू! 'मेड इन इंडिया' जैसा गाना अब दोबारा नहीं आएगा.'

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ये हैं अलीशा चिनॉय के मशहूर गाने
18 मार्च 1965 को गुजरात के अहमदाबाद में जन्मीं अलीशा का पहला स्टूडियो एल्बम 'जादू' 1985 में आया था, लेकिन उन्हें पहचान 1995 में आए गाने 'मेड इन इंडिया' से मिली. 1990 के दशक में एक के बाद एक हिट गाने देने के बाद वो 'क्वीन ऑफ इंडिपॉप' के नाम से मशहूर हो गईं. उन्होंने 'काटे नहीं कटते', 'रात भी है जावां', 'कजरा रे' और 'जुबी जुबी' जैसे कई लोकप्रिय गाने गाए. बॉलीवुड के मशहूर सिंगर-कंपोजर बप्‍पी लहिरी ने पहली बार अलीशा को गाना गाने का मौका दिया था. 

अनु मलिक पर लगाया यौन शोषण का आरोप
अलीशा चिनॉय साल 1995 में खूब चर्चा में रहीं. उन्होंने बॉलीवुड के जाने-माने संगीतकार अनु मलिक पर यौन शोषण का आरोप लगाना था. अलीशा ने अनु मलिक के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई. अलीशा के इन आरोपो का अनु ने खंड़न किया और फिर अनु ने अलीशा पर मानहानि का केस दर्ज करके 2 करोड़ रुपये की मांग की. कई सालों के बाद दोनों ने ये मामला आपसी समझौते से खत्म किया. इस विवाद के बाद अलीशा ने अनु मलिक के साथ साल 2003 में आई फिल्म 'इश्क विश्क' में गाना गाया. इतना ही नहीं फिर दोनों ने रिएलिटी सिंगिंग शो 'इंडियन आइडल' के एक सीजन को भी जज किया था.

मैनेजर राजेश झावेरी से टूटी शादी
अलीशा चिनॉय की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने अपने मैनेजर राजेश झावेरी से साल 1986 में शादी की थी, लेकिन दोनों का रिश्ता नहीं चल सका और 1994 में तलाक ले लिया.

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Published at : 05 Jun 2026 01:48 PM (IST)
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