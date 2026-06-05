अमाल मलिक का खुलासा, सिंगर से छीनी गई 60 फिल्में, बोले- 'आवारापन 2' से दूंगा जवाब

बॉलीवुड के जाने-माने म्यूजिक कंपोजर और सिंगर अमाल मलिक इन दिनों अपने कॉन्सर्ट को लेकर चर्चा में हैं. ये कॉन्सर्ट 5 जून को गुरुग्राम के ग्लोबल फोयर मॉल में होने वाला है. उन्होंने इस मुकाम पर पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की है. अब अमाल अपने एक इंटरव्यू को लेकर सुर्खियों में हैं. उन्होंने हाल ही में म्यूज़िक इंडस्ट्री, स्ट्रगल और करियर के बारे में खुलकर बात की. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

अमाल मलिक ने क्या कहा?

हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में अमाल ने कहा, 'बॉलीवुड में बहुत कम लोग हैं जो साफ-साफ बात करना पसंद करते हैं. मुझे हर दिन ऐसा लगता है कि मैं हार गया हूं, लेकिन फिर मैं खुद को हिम्मत देकर आगे बढ़ाता हूं. यह एक मज़ेदार सफर है. मैं यहां बस अपने माता-पिता को गर्व महसूस कराने और यह साबित करने आया था कि मेरी विरासत में इतने सालों तक आगे बढ़ने की काबिलियत है. मेरा सच में मानना ​​है कि हम सभी के जीवन में उतार-चढ़ाव आते हैं.'

मुझे 'जी सर' कहना नहीं आता

उन्होंने आगे कहा, 'फिल्म इंडस्ट्री में आजाद सोच के साथ आने वाले व्यक्ति के लिए यह मुश्किल होता है. मैं ऐसा ही हूं. मैं बहुत शांत स्वभाव का हूं. मुझे 'जी, सर' कहना नहीं आता. यह मेरे लिए बहुत मुश्किल है. मैंने हमेशा लोगों का सम्मान किया है. मैंने हमेशा लोगों को 'सर' कहकर बुलाया है, लेकिन अपने काम के प्रति एक तरह की बेईमानी होती है जो मैं कुछ खास तरह के गाने बनाने, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने या लाइमलाइट में रहने के लिए नहीं कर सकता.'

ये भी पढ़ें: Akshay Kumar ने मुंबई में बेचे अपने 2 आलीशान फ्लैट्स, हुआ डबल मुनाफा, 35 लाख तो सिर्फ स्टांप ड्यूटी दी

अमाल मलिक का बड़ा खुलासा

बातचीत के दौरान अमाल ने खुलासा किया कि उन्हें अब तक 60 फिल्मों से रिप्लेस किया गया है. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि मैं यहां लंबे समय तक रहने के लिए आया हूं. 35 साल की उम्र में, मैं बीमार पड़कर हर दूसरे साल अस्पताल नहीं पहुंचना चाहता.' अपने लेटेस्ट पोस्ट और 60 फ़िल्मों से हटाए जाने के बारे में बात करते हुए सिंगर कहते हैं, 'मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता. अगर आप 2015 से अब तक के मेरे सभी इंटरव्यू पढ़ें, तो मैंने असल में फ़िल्म और म्यूज़िक इंडस्ट्री को समझने का एक रोडमैप दिया है. इसके लिए ज़िम्मेदार कौन हैं? ज़िम्मेदार सिर्फ़ कोई एक लेबल, डायरेक्टर या एक्टर नहीं है. समय-समय पर ये लोग बदलते रहते हैं.'

'आवारापन' से दूंगा जवाब

उन्होंने आगे कहा, 'हमारे सिस्टम में म्यूज़िशियन्स की ज़िंदगी में मुश्किलें खड़ी करते रहते हैं. जो लोग इसे संभाल सकते हैं, वो संभाल रहे हैं. मैंने इसे 10 साल तक संभाला है और मैंने साफ़ कर दिया है कि मैं इस तरह से आगे नहीं बढ़ना चाहता. इसलिए मुझे किसी से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेरा मानना ​​है कि अगर आप मुझसे 60 फ़िल्में छीन सकते हैं, तो मैं उसका जवाब एक 'आवारापन' से दूंगा.'

'आवारापन 2' को लेकर चर्चा में अमाल मलिक

वर्क फ्रंट की बात करें तो अमाल फिल्म 'आवारापन 2' के लिए एक गाना कंपोज कर रहे हैं. इस फिल्म के हीरो इमरान हाशमी हैं. इस फिल्म में दिशा पाटनी भी नजर आएंगी. फिल्म का निर्देशन नितिन कक्कड़ ने किया है. ये फिल्म 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

ये भी पढ़ें: 'लक्ष्मी और गणेश दोनों घर आए हैं...', भोजपुरी एक्ट्रेस संभावना सेठ 45 की उम्र में जुड़वां बच्चों की मां बनीं