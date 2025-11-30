हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'तेरे इश्क में' देख कृति सेनन के मुरीद हुए नेटिजंस, बोले- 'लेडी कबीर सिंह'

'तेरे इश्क में' देख कृति सेनन के मुरीद हुए नेटिजंस, बोले- 'लेडी कबीर सिंह'

Netizens Praise Kriti Sanon: 'तेरे इश्क में' थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है. इसमें कृति सेनन का पावर पैक्ड परफॉर्मेंस देखा गया. इसके बाद नेटिजंस कृति के मुरीद बन उन्हें आलिया भट्ट से बेहतर बता रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 30 Nov 2025 05:57 PM (IST)
Preferred Sources

आनंद एल राय की 'तेरे इश्क में' अब लंबे इंतजार के बाद फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है. इसमें धनुष और कृति सेनन को फिल्म को सुपरहिट बनाने की कमान सौंपी गई है. साथ ही कई और एक्टर्स ने भी अपना अहम योगदान दिया. लेकिन अब रिलीज के बाद कृति सेनन ने दमदार परफॉर्मेंस से पूरी लाइमलाइट अपने नाम कर ली है.

सोशल मीडिया पर हर कोई सिर्फ 'तेरे इश्क में' के मुक्ति की ही तारीफ करने में लगा हुआ है. नतीजा ऐसा हुआ कि कई लोग तो कृति सेनन को आलिया भट्ट से भी कंपेयर कर रहे हैं. यहां जानें सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर क्या बातें हो रही हैं. 

'आलिया भट्ट से बेहतर हैं कृति सेनन... '
'तेरे इश्क में' रिलीज के बाद सभी कृति सेनन के एक्टिंग के दीवाने हो गए हैं. उन्होंने अपने रोल से इस कदर ऑडियंस को इंप्रेस किया कि अब सभी की जुबान पर अब सिर्फ उनका ही नाम है. एक यूजर ने अपने एक्स हैंडल पर कृति सेनन की तारीफ में पोस्ट शेयर किया है.

इसमें उन्होंने लिखा कि, 'कृति सेनन आलिया भट्ट से काफी बेहतर हैं अगर उन्हें समान अवसर दिए जाएं. जहां उनके कैरेक्टर को साइडलाइन ना किया जाए.'

यूजर के इस पोस्ट पर साउथ के एक फैन का भी कमेंट देखने को मिला जहां उन्होंने कृति सेनन की तारीफ में नेपो किड्स पर भी अपनी राय शेयर की. यूजर ने कहा, 'हम साउथ के लोग हमेशा ही कहते हैं कि कृति सेनन बेस्ट हैं. नेपो किड्स सिर्फ टैलेंटेड एक्टर्स का रास्ता रोकते हैं. '

'लेडी कबीर सिंह की तरह निभाया अपना रोल... '
सिर्फ यही कृति सेनन की तारीफों का सिलसिला नहीं थमा. एक यूजर ने एक्ट्रेस की तारीफ में कह दिया कि उन्होंने अपना रोल लेडी कबीर सिंह की तरह अदा किया है. इतना ही नहीं अपने दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और इंटेंस इमोशंस से कृति सेनन हर किसी का दिल अपने नाम कर गईं. सभी का यही कहना है कि कृति सेनन के रूप में बॉलीवुड को उनकी ऑल टाइम बेस्ट एक्ट्रेस मिल चुकी हैं. 

फैंस की तारीफें पा कर गदगद हुईं एक्ट्रेस
कृति सेनन के तारीफों का सिलसिला लगातार जारी है. मुक्ति के रोल में उन्होंने सभी का दिल में अपनी जगह बना ली है और हर कोई बस उन्हें इस किरदार में देखता ही रह गया. अब कृति सेनन ने अपने फैंस का भी शुक्रियायदा किया है.

पोस्ट शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा कि, 'मेरा दिल भर आया है. एक एक्टर के लिए ये बहुत स्पेशल होता है जब ऑडियंस आपके इमोशंस से कनेक्ट करती हैं. मुक्ति बेशक मेरा अब तक का चैलेंजिंग कैरेक्टर है. आप सभी के इश्क के लिए शुक्रिया. '

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kriti Sanon 🦋 (@kritisanon)

'तेरे इश्क में' के बारे में
आनंद एल राय की ये फिल्म 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. इसमें कृति सेनन ने धनुष के साथ स्क्रीन शेयर किया. दोनों की इंटेंस केमिस्ट्री ने ऑडियंस के दिल में अपनी अमिट छाप छोड़ी है. सैक्निल्क के रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने अबतक 43.33 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

और पढ़ें
Published at : 30 Nov 2025 05:57 PM (IST)
Tags :
Kriti Sanon Tere Ishk Mein
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जिहाद, घर वापसी, बाबरी मस्जिद और सुप्रीम कोर्ट... कौन हैं मौलाना महमूद मदनी, जिनके बयान पर मचा बवाल
जिहाद, घर वापसी, बाबरी मस्जिद और सुप्रीम कोर्ट... कौन हैं मौलाना महमूद मदनी, जिनके बयान पर मचा बवाल
बिहार
बिहार: मोतिहारी में बेकाबू ट्रक ने 6 गाड़ियों को रौंदा, 5 लोगों मौके पर दर्दनाक मौत, कई घायल
बिहार: मोतिहारी में बेकाबू ट्रक ने 6 गाड़ियों को रौंदा, 5 लोगों मौके पर दर्दनाक मौत, कई घायल
इंडिया
'अब सिर्फ मीटिंग नहीं...', दिल्ली की दमघोंटू हवा पर अब क्या बोलीं किरण बेदी? PM मोदी से कर दी ये डिमांड
'अब सिर्फ मीटिंग नहीं...', दिल्ली की दमघोंटू हवा पर अब क्या बोलीं किरण बेदी? PM मोदी से कर दी ये डिमांड
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के 7000 शतक..., विराट कोहली ने रचा इतिहास; रांची में तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड
वनडे क्रिकेट के 7000 शतक, विराट कोहली ने रचा इतिहास; रांची में तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Itti Si Khushi: Anvita के हाथ पर रचा Virat का नाम, Sanjay से कैसे होगी शादी #sbs
Bollywood News: फिल्मी सितारों से जुड़ी बड़ी खबरें | KFH
Shadab Jakati: '10 रुपये का बिस्कुट कितने का है जी' वाले शादाब की गिरफ्तारी की पूरी कहानी |ABPLIVE|
Cyclone Ditwah: Bengal की खाड़ी से तट की ओर तेज, Tamil Nadu-Puducherry-Andhra में चेतावनी |ABPLIVE
Rahul-Sonia Gandhi पर नई FIR, संसद में फिर क्या होगा हंगामा? |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जिहाद, घर वापसी, बाबरी मस्जिद और सुप्रीम कोर्ट... कौन हैं मौलाना महमूद मदनी, जिनके बयान पर मचा बवाल
जिहाद, घर वापसी, बाबरी मस्जिद और सुप्रीम कोर्ट... कौन हैं मौलाना महमूद मदनी, जिनके बयान पर मचा बवाल
बिहार
बिहार: मोतिहारी में बेकाबू ट्रक ने 6 गाड़ियों को रौंदा, 5 लोगों मौके पर दर्दनाक मौत, कई घायल
बिहार: मोतिहारी में बेकाबू ट्रक ने 6 गाड़ियों को रौंदा, 5 लोगों मौके पर दर्दनाक मौत, कई घायल
इंडिया
'अब सिर्फ मीटिंग नहीं...', दिल्ली की दमघोंटू हवा पर अब क्या बोलीं किरण बेदी? PM मोदी से कर दी ये डिमांड
'अब सिर्फ मीटिंग नहीं...', दिल्ली की दमघोंटू हवा पर अब क्या बोलीं किरण बेदी? PM मोदी से कर दी ये डिमांड
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के 7000 शतक..., विराट कोहली ने रचा इतिहास; रांची में तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड
वनडे क्रिकेट के 7000 शतक, विराट कोहली ने रचा इतिहास; रांची में तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड
टेलीविजन
‘भाबीजी घर पर हैं’ पिछले 10 साल में कई बार आया सुर्खियों में, जानें 4 बड़े विवाद
‘भाबीजी घर पर हैं’ पिछले 10 साल में कई बार आया सुर्खियों में, जानें 4 बड़े विवाद
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
जनरल नॉलेज
इस देश में आसमान छूती है अमीरी, फिर पीएम से मंत्री तक साइकिल चलाने पर क्यों हैं मजबूर?
इस देश में आसमान छूती है अमीरी, फिर पीएम से मंत्री तक साइकिल चलाने पर क्यों हैं मजबूर?
यूटिलिटी
1 दिसंबर से रुक जाएगी इन लोगों की पेंशन, जान लीजिए कहीं आपका नाम भी तो नहीं शामिल
1 दिसंबर से रुक जाएगी इन लोगों की पेंशन, जान लीजिए कहीं आपका नाम भी तो नहीं शामिल
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget