'तेरे इश्क में' देख कृति सेनन के मुरीद हुए नेटिजंस, बोले- 'लेडी कबीर सिंह'

आनंद एल राय की 'तेरे इश्क में' अब लंबे इंतजार के बाद फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है. इसमें धनुष और कृति सेनन को फिल्म को सुपरहिट बनाने की कमान सौंपी गई है. साथ ही कई और एक्टर्स ने भी अपना अहम योगदान दिया. लेकिन अब रिलीज के बाद कृति सेनन ने दमदार परफॉर्मेंस से पूरी लाइमलाइट अपने नाम कर ली है.

सोशल मीडिया पर हर कोई सिर्फ 'तेरे इश्क में' के मुक्ति की ही तारीफ करने में लगा हुआ है. नतीजा ऐसा हुआ कि कई लोग तो कृति सेनन को आलिया भट्ट से भी कंपेयर कर रहे हैं. यहां जानें सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर क्या बातें हो रही हैं.

'आलिया भट्ट से बेहतर हैं कृति सेनन... '

'तेरे इश्क में' रिलीज के बाद सभी कृति सेनन के एक्टिंग के दीवाने हो गए हैं. उन्होंने अपने रोल से इस कदर ऑडियंस को इंप्रेस किया कि अब सभी की जुबान पर अब सिर्फ उनका ही नाम है. एक यूजर ने अपने एक्स हैंडल पर कृति सेनन की तारीफ में पोस्ट शेयर किया है.

इसमें उन्होंने लिखा कि, 'कृति सेनन आलिया भट्ट से काफी बेहतर हैं अगर उन्हें समान अवसर दिए जाएं. जहां उनके कैरेक्टर को साइडलाइन ना किया जाए.'

यूजर के इस पोस्ट पर साउथ के एक फैन का भी कमेंट देखने को मिला जहां उन्होंने कृति सेनन की तारीफ में नेपो किड्स पर भी अपनी राय शेयर की. यूजर ने कहा, 'हम साउथ के लोग हमेशा ही कहते हैं कि कृति सेनन बेस्ट हैं. नेपो किड्स सिर्फ टैलेंटेड एक्टर्स का रास्ता रोकते हैं. '

Kriti Sanon is flawless in Tere Ishq Mein. Legit pulled off role like lady Kabir Singh with intense emotions and her screen presence is something else. Bollywood has finally got its best in all current actresses pic.twitter.com/9dTV5Nvh4N — feryy (@ffspari) November 29, 2025

'लेडी कबीर सिंह की तरह निभाया अपना रोल... '

सिर्फ यही कृति सेनन की तारीफों का सिलसिला नहीं थमा. एक यूजर ने एक्ट्रेस की तारीफ में कह दिया कि उन्होंने अपना रोल लेडी कबीर सिंह की तरह अदा किया है. इतना ही नहीं अपने दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और इंटेंस इमोशंस से कृति सेनन हर किसी का दिल अपने नाम कर गईं. सभी का यही कहना है कि कृति सेनन के रूप में बॉलीवुड को उनकी ऑल टाइम बेस्ट एक्ट्रेस मिल चुकी हैं.

Kriti is a better actor than Alia if only she could be given similar great opportunities where her character is not sidelined — a (@tiworryy) November 29, 2025

फैंस की तारीफें पा कर गदगद हुईं एक्ट्रेस

कृति सेनन के तारीफों का सिलसिला लगातार जारी है. मुक्ति के रोल में उन्होंने सभी का दिल में अपनी जगह बना ली है और हर कोई बस उन्हें इस किरदार में देखता ही रह गया. अब कृति सेनन ने अपने फैंस का भी शुक्रियायदा किया है.

पोस्ट शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा कि, 'मेरा दिल भर आया है. एक एक्टर के लिए ये बहुत स्पेशल होता है जब ऑडियंस आपके इमोशंस से कनेक्ट करती हैं. मुक्ति बेशक मेरा अब तक का चैलेंजिंग कैरेक्टर है. आप सभी के इश्क के लिए शुक्रिया. '

View this post on Instagram A post shared by Kriti Sanon 🦋 (@kritisanon)

'तेरे इश्क में' के बारे में

आनंद एल राय की ये फिल्म 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. इसमें कृति सेनन ने धनुष के साथ स्क्रीन शेयर किया. दोनों की इंटेंस केमिस्ट्री ने ऑडियंस के दिल में अपनी अमिट छाप छोड़ी है. सैक्निल्क के रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने अबतक 43.33 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.