चेहरे पर लगा खून-बिखरे बाल, महाकुंभ वाली मोनालिसा का ये कैसा हुआ हाल, वायरल वीडियो
मोनालिसा का अब एक वीडियो सामने आया है. इसमें मोनालिसा फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर की शूटिंग करती नजर आ रही हैं. मोनालिसा के चेहरे पर खून लगा हुआ है.
महाकुंभ में माला बेचने वाली मोनालिसा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. मोनालिसा के वीडियोज और फोटोज काफी वायरल होते हैं. हाल ही में उनका एक म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ. अब वो एक फिल्म में भी नजर आने वाली हैं. मोनालिसा के हाथ में फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' है. इस फिल्म की शूटिंग जारी है. फिल्म की शूटिंग से जुड़े सीन्स अक्सर वायरल होते हैं.
मोनालिसा ने सीखी 'तीरंदाजी'
द डायरी ऑफ मणिपुर के डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने वीडियो शेयर कर लिखा- आज फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर के शूटिंग लोकेशन पर मोनालिसा के एक्शन सीन फिल्मांकित किए जा रहे है. इसमें मोनालिसा जंगली आदिवासियों से खुद को बचाने के लिए तीरंदाजी का सहारा लेती है.
मोनालिसा का वीडियो वायरल
इस वीडियो में मोनालिसा को टॉप-स्कर्ट पहने देखा गया. उनके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर कून लगा था. मोनालिसा इस दौरान नो मेकअप लुक में नजर आईं. सनोज मिश्रा उन्हें तीरंदाजी सिखा रहे हैं. इस दौरान मोनालिसा हंसती दिखीं. तो सनोज मिश्रा करते हैं- हंसना नहीं सीरियस रहो. इसके बाद मोनालिसा खुद भी धनुष चलाती हैं.
मालूम हो कि मोनालिसा इंटरेनट सेंसेशन हैं. उन्हें सबसे पहले तब नेम-फेम मिला था जब महाकुंभ में माला बेचती नजर आई थीं. माला बेचते हुए उनका वीडियो वायरल हो गया था. मोनालिसा की कजरारी आंखों के फैंस दीवाने हो गए थे. इसके बाद से उनकी किस्मत बदल गई. मोनालिसा को काम मिलने लगा. उन्होंने कई ब्रांड्स के साथ काम किया. मोनालिसा के फोटोशूट वायरल रहते हैं. उनके म्यूजिक वीडियो को भी काफी पसंद किया गया था.
वो 'दिल जानिया' नाम के म्यूजिक वीडियो में नजर आई थीं. इस वीडियो में वो समर्थ मेहता के अपोजिट रोल में दिखी थीं. मोनालिसा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में खुद को स्टैब्लिश करने के लिए सब कुछ सीख रही हैं. वो पढ़ना-लिखना भी सीख रही हैं.
