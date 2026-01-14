हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडऋतिक रोशन की 'काबिल 2' हुई कंफर्म! फिल्म मेकर बोले- 'इस बार पहले से भी ज्यादा धमाकेदार होगी'

ऋतिक रोशन की 'काबिल 2' हुई कंफर्म! फिल्म मेकर बोले- 'इस बार पहले से भी ज्यादा धमाकेदार होगी'

Kaabil 2: ऋतिक रोशन की जबरदस्त फिल्म 'काबिल' का सीक्वल कंफर्म हो गया है. इस फिल्म के मेकर ने खुद एक सवाल के जवाब में 'काबिल 2' की पुष्टि की है. इस खबर ने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 14 Jan 2026 02:04 PM (IST)
ऋतिक रोशन की फिल्मोंग्राफी में 'काबिल' एक दमदार अभिनय और इमोशनल डेप्थ से भरपूर थ्रिलर के रूप में अलग पहचान रखती है. इस फिल्म में ऋतिक रोशन ने  रोहन भटनागर का किरदार निभाया है, जो एक दृष्टिहीन वॉइस आर्टिस्ट है और एक भयानक ट्रेजडी के बाद उसकी खुशियों से भरी जिंदगी में तूफान आ जाता है. इसके बाद वो इंसाफ के लिए ऐसा रास्ता अपनाता है जो हर किसी को हैरान कर देता है. वहीं अब, इस शानदार फिल्म का सीक्वल आ रहा है.

'काबिल' का सीक्वल हुआ कंफर्म
एक पत्रकार ने एक्स पर लिखा था, “बदले की थ्रिलर फिल्मों में से यह मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक है! ऋतिक रोशन ने संजय गुप्ता की इस शानदार और एक्साइटिंग फिल्म में ब्लाइंड हीरो के रूप में बेहतरीन अभिनय किया है. मेरा बस एक ही सवाल है कि काबिल 2 कब देखने को मिलेगी! बहुत इंतजार है" इस पर फिल्म मेकर संजय गुप्ता ने एक्स पर जवाब देते हुए फैंस को खुश कर दिया है. उन्होंने लिखा, "यह फिर से धमाकेदार है!!! और इस बार कहीं ज्यादा जानलेवा!!!!"

काबिल में ऋतिक की एक्टिंग ने छू लिया था दिल
2017 में रिलीज़ हुई इस फिल्म में ऋतिक रोशन के शानदार अभिनय को खूब सराहा गया था.उन्होंने रोहन की मासूमियत, दिल टूटने का दर्द और फिर अपने बदला लेने की दृढता को जबरदस्त तरीके से पर्दे पर उतारा था जिसने दर्शकों का दिल छू लिया था. क्रिटिक्स और दर्शकों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि कैसे उन्होंने लगभग अकेले ही फिल्म को संभाला और इमोशनल ऑथेंटिसिटी के दम पर एक जानी-पहचानी बदले की कहानी को एक नया आयाम दिया.

'काबिल' के सीक्वल को लेकर क्या बोले थे ऋतिक
वहीं काबिल 2 की कंफर्मेशन ऋतिक रोशन के खुद यह कहने के लगभग एक साल बाद हुई है कि फिल्म एक सीक्वल की हकदार है. जनवरी 2025 में, द रोशन्स के प्रमोशन के दौरान, ऋतिक एक प्रमोशनल वीडियो में दिखाई दिए और उनसे पूछा गया कि उनकी किस फिल्म का सीक्वल बनना चाहिए।.अभिनेता ने जवाब दिया, "मैं काबिल को चुनूंगा. "

 

 

Published at : 14 Jan 2026 01:59 PM (IST)
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
