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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'लोका' एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन की 300 करोड़ी 'प्रलय' में एंट्री, रणवीर सिंह संग मचाएगी धूम

'लोका' एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन की 300 करोड़ी 'प्रलय' में एंट्री, रणवीर सिंह संग मचाएगी धूम

Kalyani Priyadarshan: साउथ में फिल्म 'लोका: चैप्टर 1' से बड़ी सफलता हासिल कर चुकीं एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन अब बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं. वो रणवीर सिंह की फिल्म प्रलय में नजर आएगी.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 23 Jul 2026 02:13 PM (IST)
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साल 2025 के अंत में फिल्म 'धुरंधर' से धूम मचाने वाले रणवीर सिंह 2026 में इसका दूसरा पार्ट लेकर आए थे. इसने पहले पार्ट से भी ज्यादा तगड़ी कमाई की थी. इसकी सफलता के बाद खबरें आई थीं कि रणवीर अब 'प्रलय' नाम की फिल्म में नजर आएंगे. वहीं अब बताया जा रहा है कि उनकी इस फिल्म को हीरोइन भी मिल गई है. फिल्म 'लोकाः चैप्टर 1' से सुर्खियों में आईं एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन रणवीर के अपोजिट प्रलय में नजर आएंगी.

रणवीर की 'प्रलय' में कल्याणी प्रियदर्शन की एंट्री

मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कल्याणी का नाम प्रलय के लिए फाइनल कर लिया गया है. इस बिग बजट जॉम्बी थ्रिलर में कल्याणी खतरनाक स्टंट करती हुई नजर आएंगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर की बिग बजट फिल्म के लिए इंटरनेशनल स्टंट मास्टर्स और एक्शन कोआर्डिनेटर्स की मदद ली जाएगी. ये कल्याणी के साथ-साथ रणवीर सिंह को भी ट्रेनिंग देंगे.

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कल्याणी प्रियदर्शन का होगा बॉलीवुड डेब्यू

बता दें कि कल्याणी प्रियदर्शन दिग्गज फिल्म डायरेक्टर प्रियदर्श की बेटी हैं. 33 साल की कल्याणी ने साल 2025 में आई फिल्म 'लोका: चैप्टर 1 से खूब सुर्खियां बटोरी थी. ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी और कल्याणी को इससे जबरदस्त फेम मिल गया था. साउथ में अपनी पहचान बना चुकी कल्याणी अब हिंदी सिनेमा में कदम रखने जा रही हैं. रणवीर सिंह के अपोजिट प्रलय से वो बॉलीवुड डेब्यू करेंगी. 

 
 
 
 
 
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कल्याणी प्रियदर्शन का वर्कफ्रंट

कल्याणी प्रियदर्शन ने ह्रदयम, हैलो, ओडम कुदरा चाडी कुदरा, वरने अवश्यमुंड सहित कई फिल्मों में कमा किया है. हालांकि इस मलयालम एक्ट्रेस को पहचान लोका फिल्म से मिली थी. अगस्त 2025 में आई इस फिल्म ने दुनियाभर में 300 करोड़ रूपये से ज्यादा कमाए थे. जबकि इसका बजट सिर्फ 30 करोड़ रूपये था. प्रलय के अलावा उनकी अपकमिंग फिल्मों में लोका चैप्टर 2 और जेनी भी शामिल हैं.

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2027 में रिलीज हो सकती है प्रलय

रणवीर सिंह की प्रलय का बजट करीब 300 करोड़ रुपये है. ये बिग बजट फिल्म अभी फ्लोर पर नहीं आई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी शूटिंग अगस्त में शुरू हो सकती है. इसका डायरेक्शन जय मेहता कर रहे हैं. हालांकि अभी इसकी रिलीज डेट फाइनल नहीं हुई है. उम्मीद है कि ये फिल्म अगले साल रिलीज होगी.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 23 Jul 2026 02:13 PM (IST)
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