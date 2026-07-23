सलमान खान के बाद अब आलिया भट्ट ने स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को किया सपोर्ट, शेयर किया इमोशनल नोट

बॉलीवुड के तमाम स्टार्स स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को अपना सपोर्ट दे रहे हैं. बीते दिन सलमान खान ने भी इस विरोध-प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया था वहीं अब आलिया भट्ट भी दिल्ली में सीजेपी के नेतृत्व में हो रहे छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के समर्थन में सामने आई हैं. आलिया ने इंस्टा पर पोस्ट कर लिखा है कि पिछले कुछ दिनों ने उनका दिल तोड़ दिया है.

आलिया भट्ट ने स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट का किया सपोर्ट

आलिया ने इंस्टाग्राम पर स्टूडेंट्स के सपोर्ट में एक दिल को छू लेने वाला नोट शेयर किया. इसमें लिखा है, "पिछले कुछ दिनों ने मेरा दिल तोड़ा और फिर उम्मीद के साथ उसे बार-बार जोड़ा भी. अपनी बात पर डटे रहने वाले हर स्टूडेंट के पीछे एक सपना, एक परिवार की उम्मीद और अनगिनत त्याग का सफर होता है. वे न सिर्फ खुद का, बल्कि उन सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने उनका साथ दिया है, और साथ ही वे उनके लिए एक बेहतर रास्ता भी बना रहे हैं जो उनके बाद आएंगे."

स्टूडेंट्स की हिम्मत और दृढ़ संकल्प की तारीफ करते हुए आलिया ने आगे लिखा, "उनकी हिम्मत मुझे विनम्र बनाती है. उनका संकल्प हम सभी के लिए एक आईने की तरह है, जो हमसे पूछता है कि क्या हम सच में उन लोगों की बात सुन रहे हैं जो इस देश के कल को संभालेंगे और उसे आकार देंगे. स्टूडेंट्स के लिए. स्टूडेंट्स द्वारा भविष्य उन्हीं का है. जय हिंद."

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बॉलीवुड सेलेब्रिटीज ने स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट का किया सपोर्ट

छात्रों का समर्थन करने वाली आलिया भट्ट पहली बॉलीवुड स्टार नहीं हैं. बुधवार रात सलमान खान ने भी प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता दिखाई. उन्होंने सोशल मीडिया पर इस आंदोलन के समर्थन में एक मैसेज शेयर किया, सलमान ने अपन स्टूडेंट्स के तौर पर बचपन की एक फोटो पोस्ट की और लिखा, "यह कितना शांतिपूर्ण आंदोलन था, बहुत दुख है कि इसने हिंसक रूप ले लिया. जिन छात्रों और उनके परिवारों को चोट पहुंची है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं. पेपर लीक एक बहुत गंभीर मुद्दा है, और मुझे यह जानकर और देखकर खुशी हुई कि हमारे देश के बच्चे बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए एकजुट हुए हैं और उनके माता-पिता ने उनका सपोर्ट किया है."

सलमान और आलिया के अलावा, हुमा कुरैशी भी गुरुवार, 23 जुलाई 2026 की सुबह करीब 2 बजे अपने भाई साकिब सलीम के साथ जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन में छात्रों का समर्थन करने पहुंचीं थी. पिछले कुछ दिनों में राजकुमार राव, प्रकाश राज, नसीरुद्दीन शाह, अनुपम खेर, शबाना आजमी और जावेद अख्तर समेत कई कलाकारों ने भी प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ दिया है.

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