सलमान खान के बाद अब आलिया भट्ट ने स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को किया सपोर्ट, शेयर किया इमोशनल नोट

INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसलमान खान के बाद अब Alia Bhatt ने स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को किया सपोर्ट, इमोशनल नोट में लिखा, 'मेरा दिल टूट गया'

सलमान खान के बाद अब Alia Bhatt ने स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को किया सपोर्ट, इमोशनल नोट में लिखा, 'मेरा दिल टूट गया'

Alia Bhatt Support Student Protest: आलिया भट्ट ने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट को अपना सपोर्ट दिया है. एक्ट्रेस ने इंस्टा पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा है कि पिछले कुछ दिनों में जो हुआ है उनसे उनका दिल टूटा है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 23 Jul 2026 02:06 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के तमाम स्टार्स स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को अपना सपोर्ट दे रहे हैं. बीते दिन सलमान खान ने भी इस विरोध-प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया था वहीं अब आलिया भट्ट भी दिल्ली में सीजेपी के नेतृत्व में हो रहे छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के समर्थन में सामने आई हैं. आलिया ने इंस्टा पर पोस्ट कर लिखा है कि पिछले कुछ दिनों ने उनका दिल तोड़ दिया है.

आलिया भट्ट ने स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट का किया सपोर्ट
आलिया ने इंस्टाग्राम पर स्टूडेंट्स के सपोर्ट में एक दिल को छू लेने वाला नोट शेयर किया. इसमें लिखा है, "पिछले कुछ दिनों ने मेरा दिल तोड़ा और फिर उम्मीद के साथ उसे बार-बार जोड़ा भी. अपनी बात पर डटे रहने वाले हर स्टूडेंट के पीछे एक सपना, एक परिवार की उम्मीद और अनगिनत त्याग का सफर होता है. वे न सिर्फ खुद का, बल्कि उन सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने उनका साथ दिया है, और साथ ही वे उनके लिए एक बेहतर रास्ता भी बना रहे हैं जो उनके बाद आएंगे."

स्टूडेंट्स की हिम्मत और दृढ़ संकल्प की तारीफ करते हुए आलिया ने आगे लिखा, "उनकी हिम्मत मुझे विनम्र बनाती है. उनका संकल्प हम सभी के लिए एक आईने की तरह है, जो हमसे पूछता है कि क्या हम सच में उन लोगों की बात सुन रहे हैं जो इस देश के कल को संभालेंगे और उसे आकार देंगे. स्टूडेंट्स के लिए. स्टूडेंट्स द्वारा भविष्य उन्हीं का है. जय हिंद."

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by αlia bhatt 💛 (@aliaabhatt)

ये भी पढ़ें:-Dhamaal 4 Box Office Day 13: 'धमाल 4' की कमाई में दूसरे बुधवार आई मंदी, लेकिन 2 करोड़ और कमाते ही बना देगी ये रिकॉर्ड

बॉलीवुड सेलेब्रिटीज ने स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट का किया सपोर्ट
छात्रों का समर्थन करने वाली आलिया भट्ट पहली बॉलीवुड स्टार नहीं हैं. बुधवार रात सलमान खान ने भी प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता दिखाई. उन्होंने सोशल मीडिया पर इस आंदोलन के समर्थन में एक मैसेज शेयर किया, सलमान ने अपन स्टूडेंट्स के तौर पर बचपन की एक फोटो पोस्ट की और लिखा, "यह कितना शांतिपूर्ण आंदोलन था, बहुत दुख है कि इसने हिंसक रूप ले लिया. जिन छात्रों और उनके परिवारों को चोट पहुंची है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं. पेपर लीक एक बहुत गंभीर मुद्दा है, और मुझे यह जानकर और देखकर खुशी हुई कि हमारे देश के बच्चे बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए एकजुट हुए हैं और उनके माता-पिता ने उनका सपोर्ट किया है."

सलमान और आलिया के अलावा, हुमा कुरैशी भी गुरुवार, 23 जुलाई 2026 की सुबह करीब 2 बजे अपने भाई साकिब सलीम के साथ जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन में छात्रों का समर्थन करने पहुंचीं थी. पिछले कुछ दिनों में राजकुमार राव, प्रकाश राज, नसीरुद्दीन शाह, अनुपम खेर, शबाना आजमी और जावेद अख्तर समेत कई कलाकारों ने भी प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ दिया है.

ये भी पढ़ें:-छात्रों के प्रोटेस्ट पर अक्षय, आमिर और दीपिका पादुकोण सहित बॉलीवुड के दिग्गज चुप क्यों? सलमान खान ने किया सपोर्ट

Published at : 23 Jul 2026 01:51 PM (IST)
Tags :
Student's Protest Alia Bhatt CJP Protest
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
सलमान खान के बाद अब Alia Bhatt ने स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को किया सपोर्ट, इमोशनल नोट में लिखा, 'मेरा दिल टूट गया'
सलमान खान के बाद अब आलिया भट्ट ने स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को किया सपोर्ट, शेयर किया इमोशनल नोट
बॉलीवुड
Jana Nayagan BO Day 1 Live Updates: 'जना नायकन' की बंपर ओपनिंग तय! दोपहर 1 बजे तक 13 करोड़ के पार हुआ कलेक्शन
Live Updates: 'जना नायकन' की बंपर ओपनिंग तय! दोपहर 1 बजे तक 13 करोड़ के पार हुआ कलेक्शन
बॉलीवुड
कंट्रोवर्सी से नहीं डरते सलमान खान: NEET स्टूडेंट्स का सपोर्ट किया, राजपाल यादव के लिए उठाई आवाज, इन मुद्दों पर खुलकर बोले दबंग खान
कंट्रोवर्सी से नहीं डरते सलमान खान! NEET स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट सहित इन मुद्दों पर खुलकर बोले दबंग खान
बॉलीवुड
जितेंद्र ने 4.25 लाख में खरीदा था भारत भूषण का बंगला, आज उसी जमीन की कीमत है 450 करोड़ रुपये
जितेंद्र ने 4.25 लाख में खरीदा था भारत भूषण का बंगला, आज उसी जमीन की कीमत है 450 करोड़ रुपये
Advertisement

वीडियोज

त्रिपुरा के DGP अनुराग धनखड़ का निधन, बागपत में पसरा सन्नाटा
अगस्त से महंगी होंगी Maruti Suzuki की Cars! क्यों बढ़ रही हैं बार-बार कीमतें? #maruti
अगस्त से महंगी होंगी Maruti Suzuki की Cars! क्यों बढ़ रही हैं बार-बार कीमतें? #maruti #autolive
Chugalkhor Aunty: चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा
Bollywood News: शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज अफवाहों पर विराम, 24 दिसंबर 2026 को होगा बड़ा धमाका (22-07-2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राजा रघुवंशी मर्डर केस : दोबारा जेल जाएगी सोनम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा - 'आरोपी ज़मानत की हकदार नहीं'
राजा रघुवंशी मर्डर केस : दोबारा जेल जाएगी सोनम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा - 'आरोपी ज़मानत की हकदार नहीं'
दिल्ली NCR
दिल्ली प्रोटेस्ट में विदेशी फंडिंग? याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने तुरंत सुनवाई के लिए भरी हामी
दिल्ली प्रोटेस्ट में विदेशी फंडिंग? याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने तुरंत सुनवाई के लिए भरी हामी
इंडिया
दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CJI सूर्यकांत बोले- 'अगर लंच के समय तक...'
दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CJI सूर्यकांत बोले- 'अगर लंच के समय तक...'
मूवी रिव्यू
Jana Nayagan Review: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय और भारत की डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट करती फिल्म
जना नायकन रिव्यू: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय और भारत की डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट करती फिल्म
क्रिकेट
भारत में छात्रों के प्रदर्शन पर दानिश कनेरिया की टिप्पणी से छिड़ा विवाद, सोशल मीडिया पर मिली तीखी प्रतिक्रिया
भारत में छात्रों के प्रदर्शन पर दानिश कनेरिया की टिप्पणी से छिड़ा विवाद, सोशल मीडिया पर मिली तीखी प्रतिक्रिया
इंडिया
'अगर मैं आज जंतर-मंतर पर दिखाई न दूं तो...', अभिजीत दीपके ने प्रदर्शनकारियों से ये क्यों कहा?
'अगर मैं आज जंतर-मंतर पर दिखाई न दूं तो...', अभिजीत दीपके ने प्रदर्शनकारियों से ये क्यों कहा?
इंडिया
Explained: PM मोदी के आश्वासन से नहीं मानेंगे 'कॉकरोच'! क्यों सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं रोक पाएगी CJP आंदोलन?
PM मोदी के आश्वासन से नहीं मानेंगे 'कॉकरोच'! क्यों सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट से नहीं थमेगा आंदोलन
ट्रेंडिंग
CJP Protest Viral Video : क्या CJP प्रदर्शन में जान गंवाने वालों की छिपाई गईं लाशें? सामने आया वायरल वीडियो का सच
क्या CJP प्रदर्शन में जान गंवाने वालों की छिपाई गईं लाशें? सामने आया वायरल वीडियो का सच
ABP NEWS
विरोध स्थल पर हाजी अफ़ज़ल का आगमन
विरोध स्थल पर हाजी अफ़ज़ल का आगमन
ABP NEWS
जन शिकायतों को लेकर योगी एक्शन मोड में
जन शिकायतों को लेकर योगी एक्शन मोड में
ABP NEWS
दिन-दहाड़े व्यापारियों पर जानलेवा हमला।
दिन-दहाड़े व्यापारियों पर जानलेवा हमला।
ABP NEWS
आधे घंटे में 9 लीटर पानी बह गया—देखिए कैसे।
आधे घंटे में 9 लीटर पानी बह गया—देखिए कैसे।
ABP NEWS
बीजेपी का राज्य कार्यालय छावनी में बदला गया
बीजेपी का राज्य कार्यालय छावनी में बदला गया
Embed widget