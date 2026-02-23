हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमणिपुर की छोटी सी फिल्म ने 'बाफ्टा' में रचा इतिहास, अवॉर्ड किया अपने नाम, खास है 'बूंग'

मणिपुर की छोटी सी फिल्म ने 'बाफ्टा' में रचा इतिहास, अवॉर्ड किया अपने नाम, खास है 'बूंग'

BAFTA 2026: मणिपुरी भाषा की फिल्म ‘बूंग’ को बाफ्टा अवॉर्ड्स में सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म का सम्मान मिला है. ये फिल्म फरहान अख्तर की एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी है.

By : आईएएनएस | Updated at : 23 Feb 2026 01:34 PM (IST)
Preferred Sources

दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अवॉर्ड्स में गिने जाने वाले बाफ्टा अवॉर्ड्स में इस बार भारतीय मणिपुरी भाषा की कॉमेडी-ड्रामा फीचर फिल्म ‘बूंग’ को सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. ये पल सिर्फ फिल्म की टीम के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बेहद खास रहा है. एक क्षेत्रीय भाषा की फिल्म का इतने बड़े इंटरनेशनल मंच पर पहचान बनाना सच में गर्व की बात है.

एक्सेल एंटरटेनमेंट और लक्ष्मीप्रिया देवी की मेहनत
फिल्म ‘बूंग’ फरहान अख्तर की एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी है और इसे डायरेक्ट लक्ष्मीप्रिया देवी ने किया है. इस साल की ये पहली भारतीय फिल्म थी जिसे बाफ्टा में नॉमिनेट किया गया था और अब इसे सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म का अवॉर्ड भी मिल गया है. इससे साफ है कि फिल्म की कहानी और प्रस्तुति ने इंटरनेशनल जूरी पर गहरा असर डाला है.

अवॉर्ड लेते वक्त भावुक हुईं डायरेक्टर
जब लक्ष्मीप्रिया देवी मंच पर अवॉर्ड लेने पहुंचीं तो उनके साथ फरहान अख्तर भी नजर आए थे. ये पल उनके लिए काफी इमोशनल था. उन्होंने मंच से बाफ्टा का धन्यवाद किया और अपनी छोटी सी फिल्म को इतना बड़ा सम्मान और प्यार देने के लिए दिल से शुक्रिया कहा. उन्होंने कहा, 'यहां तक चलना ऐसा लग रहा था मानो किसी पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के आखिरी कुछ कदम बचे हों जिस पर चढ़ने के बारे में हमें कभी पता ही नहीं था.'

मणिपुर को समर्पित रही जीत
अपनी स्पीच में उन्होंने कहा, 'ये फिल्म और ये जीत मेरे गृह राज्य मणिपुर को एक ट्रिब्यूट है. जिसे भारत में 'नजरअंदाज और प्रतिनिधित्वहीन' माना जाता है. ये फिल्म भारत के एक बेहद परेशान, उपेक्षित और कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्र मेरे गृह नगर मणिपुर की पृष्ठभूमि पर आधारित है. मैं इस मौके पर मणिपुर में शांति की वापसी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूं.' उनके इन शब्दों ने वहां मौजूद लोगों को भी भावुक कर दिया था.

फिल्म की कहानी और फेस्टिवल सफर
फीचर फिल्म ‘बूंग’ मणिपुर सीमा पर नस्लीय तनाव और जीवन की परेशानियों से जूझ रहे एक स्कूल के बच्चे की कहानी है जिसने जन्म से हिंसा और उपेक्षा को महसूस किया है. फिल्म राज्य में व्याप्त सामाजिक और राजनीतिक तनाव को भी बारीकी से दिखाती है. कहानी में स्कूली बच्चा अपने बिखरे परिवार को एक करने और अपने बिछड़े पिता को वापस लाने की लड़ाई लड़ रहा है. बाफ्टा से पहले ‘बूंग’ का 2024 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के डिस्कवरी सेक्शन में प्रीमियर हुआ था. इसके अलावा फिल्म वारसॉ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 के 55वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया और इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में भी प्रदर्शित की जा चुकी है.

और पढ़ें
Published at : 23 Feb 2026 01:34 PM (IST)
Tags :
BAFTA Farhan Akhtar Boong
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
मणिपुर की छोटी सी फिल्म ने 'बाफ्टा' में रचा इतिहास, अवॉर्ड किया अपने नाम, खास है 'बूंग'
मणिपुर की छोटी सी फिल्म ने 'बाफ्टा' में रचा इतिहास, अवॉर्ड किया अपने नाम, खास है 'बूंग'
बॉलीवुड
वेडिंग रिसेप्शन में 'धुरंधर के 'शरारत' सॉन्ग पर जमकर नाचे न्यूली वेड सोफी शाइन और शिखर धवन, वीडियो वायरल
वेडिंग रिसेप्शन में 'धुरंधर के 'शरारत' सॉन्ग पर जमकर नाचे न्यूली वेड सोफी शाइन और शिखर धवन, वीडियो वायरल
बॉलीवुड
'मैं मामा बन गया हूं..' ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या के जन्म पर सलमान खान का ऐसा था रिएक्शन
'मैं मामा बन गया हूं..' ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या के जन्म पर सलमान खान का ऐसा था रिएक्शन
बॉलीवुड
Assi Vs Do Deewane Seher Mein BO Day 3: तीसरे दिन 'अस्सी' या 'दो दीवाने शहर में' से किसने मारी बाजी? जानें- संडे का कलेक्शन
तीसरे दिन 'अस्सी' या 'दो दीवाने शहर में' से किसने मारी बाजी? जानें- संडे का कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Bharat Taxi: Amit Shah का टैक्सी ड्राइवरों को भरोसा, 'शोषण नहीं, मुनाफा मिलेगा' | PM Modi
AI Summit Controversy : यूथ कांग्रेस अध्यक्ष Uday Bhanu को पुलिस ने किया तलब |
Made in India Medicines का Global Safar: FY25 में 9.4% Growth, अब Next Target 2027| Paisa Live
POCSO Case: गिरफ्तार होंगे Avimukteshwaranand...पुलिस के हाथ लगे 'खास' सबूत?| Varanasi | Prayagraj
POCSO Case: Avimukteshwaranand से पुलिस की पूछताछ..आश्रम की 5वीं मंजिल के खुलेंगे राज? | Varanasi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Indian Army Operation: जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में कितने दिन चला ऑपरेशन, कितने आतंकी मारे गए, अब कितने एक्टिव, जानें सब
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में कितने दिन चला ऑपरेशन, कितने आतंकी मारे गए, अब कितने एक्टिव, जानें सब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज को लेकर हंगामा, छात्रों ने लगाए 'जय श्री राम' के नारे
लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज को लेकर हंगामा, छात्रों ने लगाए 'जय श्री राम' के नारे
विश्व
'अंधेरे में रखा...', बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने मोहम्मद यूनुस का खोल दिया काला चिट्ठा, लगाए गंभीर आरोप
'अंधेरे में रखा...', बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने मोहम्मद यूनुस का खोल दिया काला चिट्ठा, लगाए गंभीर आरोप
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप को लेकर राहुल द्रविड़ ने की भविष्यवाणी, भारत के साथ कौन सी टीम खेलेगी फाइनल, बताया
टी20 वर्ल्ड कप को लेकर राहुल द्रविड़ ने की भविष्यवाणी, भारत के साथ कौन सी टीम खेलेगी फाइनल, बताया
टेलीविजन
कैंसर ट्रीटमेंट के बीच दीपिका कक्कड़ को हुई एक और बीमारी, पति शोएब बोले- 'फिर होगी सर्जरी'
कैंसर ट्रीटमेंट के बीच दीपिका कक्कड़ को हुई एक और बीमारी, पति शोएब बोले- 'फिर होगी सर्जरी'
विश्व
कितना अमीर था दुनिया का ड्रग लॉर्ड एल मेंचो? नशे का साम्राज्य, खूबसूरत पत्नी और 3 बच्चे, कौन बनेगा हकदार?
कितना अमीर था दुनिया का ड्रग लॉर्ड एल मेंचो? नशे का साम्राज्य, खूबसूरत पत्नी और 3 बच्चे, हकदार कौन?
यूटिलिटी
मेक्सिको हिंसा में फंस गया है कोई अपना, इस नंबर पर कॉल कर मांगे मदद
मेक्सिको हिंसा में फंस गया है कोई अपना, इस नंबर पर कॉल कर मांगे मदद
हेल्थ
Working Hours and Heart Disease: लॉन्ग वर्किंग आवर्स और देर तक जागने की मजबूरी, जानें दिल के लिए यह कितना खतरनाक?
लॉन्ग वर्किंग आवर्स और देर तक जागने की मजबूरी, जानें दिल के लिए यह कितना खतरनाक?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget