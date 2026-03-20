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हिंदी न्यूज़मनोरंजनतमिल सिनेमाDhurandhar 2: साउथ की इन 5 फिल्मों ने ‘धुरंधर 2’ का भयंकर नुकसान किया, बॉक्स ऑफिस Ranveer Singh को छोड़ा पीछे

Dhurandhar 2: साउथ की इन 5 फिल्मों ने ‘धुरंधर 2’ का भयंकर नुकसान किया, बॉक्स ऑफिस Ranveer Singh को छोड़ा पीछे

Dhurandhar 2 vs South Cinema Box Office Collection: रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ ने हिंदी बेल्ट में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है लेकिन साउथ रीजन में ये फिल्म कलेक्शन नहीं कर पाई है. जानें उन फिल्मों के बारे में जिन्होंने 'धुरंधर 2' से ज्यादा कलेक्शन किया है.

By : रेखा त्रिपाठी | Updated at : 20 Mar 2026 01:00 PM (IST)
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साल 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar The Revenge) थियेटर्स में रिलीज हो चुकी है. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को लेकर ऑडियंस में क्रेज है. इस फिल्म ने पहले दिन रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है. लेकिन मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज का वादा करने वाले मेकर्स हिंदी के अलावा बाकी डब फिल्म को थियेटर में समय से नहीं पहुंचा पाए. नतीजा ये रहा कि साउथ रिजन में बुकिंग के बावजूद ऑडियंस पहले दिन इस फिल्म को नहीं देख पाई. ये वजह है कि 'धुरंधर 2' को साउथ में पहले दिन बहुत नुकसान उठाना पड़ा. 

वहीं, 19 मार्च को 'धुरंधर 2' के साथ साउथ लैग्वेंज की करीब पांच फिल्में रिलीज हुईं. इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन किया. तेलुगु फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' के साथ-साथ कन्नड़ की फिल्म 'लव मॉकटेल 3', मलयालम फिल्म 'आडू 3', तमिल फिल्म 'यूथ' भी 19 मार्च को थियेटर में रिलीज हुई. 

'धुरंधर 2' ने पहले दिन साउथ में कितना कमाया

रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर 2' ने हिंदी लैग्वेज में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है. हिंदी में 'धुरंधर 2' ने 99.10 करोड़ का इंडिया में नेट कलेक्शन किया. लेकिन बाकी लैंग्वेज में इसकी कमाई बेहद कम रही. हिंदी के बाद तेलुगु में इसने 2.12 करोड़ का कलेक्शन किया. तमिल डब ने 1.16 करोड़ का कलेक्शन किया.

हिंदी- 99.10 करोड़
तेलुगु 2.12 करोड़ 
तमिल- 1.16 करोड़ 
मलयालम 9 लाख 
कन्नड़ 8 लाख 

आपको बताते हैं अब इन पांच फिल्मों की कमाई के बारे में जिनकी वजह से 'धुरंधऱ 2' का साउथ में बड़ा नुकसान हुआ है.

1. उस्ताद भगत सिंह- साउथ स्टार पवन कल्याण की इस तेलुगु फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 31.50 करोड़ का कलेक्शन किया है. इस फिल्म को 4,607 शोज मिले हैं. ये एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे ऑडियंस पसंद कर रही है. इसे हरीश शंकर ने डायरेक्ट किया है. इसमें श्रीलीला और राशि खन्ना भी लीड रोल में हैं.  

2. लव मॉकटेल 3- कन्नड़ में रिलीज इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 1.36 करोड़ का कलेक्शन किया है.

3. आडू 3: मलयालम में रिलीज हुई इस फिल्म ने गुरुवार को बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ का कलेक्शन किया है.

4. यूथ- तमिल में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 3.20 करोड़ का कलेक्शन किया. 

5. थाई किझवी: तमिल की कॉमेडी फिल्म थाई किझवी को रिलीज हुई 21 दिन हो चुके हैं और ये फिल्म अब भी अच्छा कमाई कर रही है. धुरंधर 2 की रिलीज का इस पर कोई असर नहीं पड़ा है. इसने 19 मार्च को 1.27 करोड़ का कलेक्शन किया है.

नोट: फिल्मों की कमाई के आंकड़े ट्रेड की वेबसाइट 

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About the author रेखा त्रिपाठी

पवन रेखा एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
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Published at : 20 Mar 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
Box Office BOX OFFICE COLLECTION Dhurandhar 2 Ustaad Bhagat Singh Thaai Kizhavi
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