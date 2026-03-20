आयशा खान की चमकी किस्मत, 'धुरंधर' के बाद अब राम चरण की 'पेड्डी' में करेंगी स्पेशल आइटम सॉन्ग

आयशा खान की चमकी किस्मत, 'धुरंधर' के बाद अब राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' के आइटम सॉन्ग में आएंगी नजर
साउथ के सुपरस्टार एक्टर राम चरण इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म पेड्डी को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. इसी बीच खबरें हैं कि उनकी इस फिल्म में आयशा खान की एंट्री हो चुकी है.
बिग बॉस फेम आयशा खान के सितारे इन दिनों बुलंदियों पर है. तभी तो रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर के गाने शरारत से रातों रात स्टार बनने वाली आयशा खान के हाथ एक और बड़ा प्रोजेक्ट लग चुका है. टीवी पर धमाल मचाने के बाद आयशा खान ने बॉलीवुड में धमाल मचाया और अब वो साउथ इंडस्ट्री में भी गदर मचाने को तैयार है.
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार आयशा खान साउथ के सुपरस्टार एक्टर राम चरण की अपकमिंग पेड्डी में एक स्पेशल आइटम सॉन्ग करती हुई नजर आएंगी. पेड्डी का ये स्पेशल स़ॉन्ग आयशा खान के करियर में मिल का पत्थर साबित हो सकता है.
आयशा संग ये एक्ट्रेसेस भी आएंगी नजर
रिपोर्ट के अनुसार पेड्डी के इस स्पेशल सॉन्ग में आयशा खान के संग मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े भी नजर आ सकती हैं. ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आयशा खान एक के बाद एक कर सफलता की सीढ़ियां चढ़ती हुई नजर आ रही हैं.
बता दें पेड्डी में राम चरण और जाह्नवी कपूर को अहम भूमिका में देखा जाएगा. इन दिनों ये फिल्म रिलीज डेट को लेकर भी सुर्खियों में है. दरअसल, खबरें थीं कि ये फिल्म 30 अप्रैल को रिलीज होगी. लेकिन, लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार पेड्डी की रिलीज डेट में बदलाव हो सकता है.
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क्योंकि कहा जा रहा है कि फिल्म के कुछ सीन्स को दोबारा शूट किया जाएगा. धुरंधर की सक्सेस को देखने के बाद राम चरण चाहते हैं कि वो अपनी फिल्म के एक्शन सीन्स पर और काम करें. वहीं आयशा खान की बात करें तो उन्हें कपिल शर्मा की फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 में एक्टिंग करते हुए भी देखा गया था.
इस फिल्म में आयशा की एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी. इसके अलावा आयशा खान के पास अभी और भी कई प्रोजेक्ट है. आयशा खान सोशल मीडिया पर भी खासा एक्टिव रहती हैं. आयशा के इंस्टाग्राम पर 6.4 मिलियन फॉलोवर्स हैं, जो उन्हें बेहद पसंद कर हैं.
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Source: IOCL