हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनYeh Rishta Kya Kehlata hai: सगी बेटी को छोड़ मुक्ति पर प्यार लुटाएगी अभिरा, अरमान उठायेगा ये बड़ा कदम

Yeh Rishta Kya Kehlata hai: सगी बेटी को छोड़ मुक्ति पर प्यार लुटाएगी अभिरा, अरमान उठायेगा ये बड़ा कदम

ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों कई नए ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं. शो की पूरी कहानी अब मायरा और मुक्ति के साथ-साथ अभिरा और अरमान के ईर्द-गिर्द घूमता हुआ दिखाई दे रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 23 Feb 2026 11:23 AM (IST)
Preferred Sources

ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. अभिरा को इस बारे में पता चल गया है कि उसकी दोनों बेटियां एक ही स्कूल में पढ़ रही हैं. ऐसे में स्कूल जाती है और अपनी बेटी माइरा को दूर से देखकर खूब रोती है. इसी बीच मुक्ति और माइरा में भी खूब दुश्मनी देखने को मिल रही है.

शो के अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि मुक्ति पर अभिरा खूब प्यार बरसाने वाली है. दरअसल, उसे लगता है कि ये माइरा है. हालांकि, कुछ ही देर में उसका ये भ्रम भी टूट जाता है. मुक्ति को अभिरा समझाती है कि वो मायरा से दोस्ती कर ले. ऐसे में वो दोनों के लिए गोलगप्पे लेकर जाती है.

अभिरा और मुक्ति को बात करते देख माइरा का एक बार फिर से इमोशनल ब्रेक डाउन हो जाता है. वो प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर अपने पिता अरमान से बात करती है. ऐसे में अरमान समझ जाता है कि माइरा को मां का प्यार नहीं मिला है. इसी वजह से वो मुक्ति से लड़ रही है.

अभिरा का दुपट्टा फेंकेगा अरमान

इसी दौरान अरमान को अभिरा दिखती है. वो उससे मिलने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे पुरानी बातें याद आ जाती हैं. उसके बाद ऑटो पकड़कर अभिरा चली जाती है. वहीं, उसका दुपट्टा उड़कर अरमान की कार पर चला जाता है. हालांकि, वो गुस्से में उसे फेंक देता है.

शो में आगे देखने को मिलेगा कि अभिरा को देखने के बाद अरमान सीधा ऑफिस जाने वाला है. वो वहां जाकर मेहर को गैराज ऑनर के बारे में बताता है. इस दौरान अभिरा भी घर पर मीटिंग के बारे में सोच रही होती है. उसी दौरान उसे माइरा की याद आ जाती है.

वो उसकी फोटो देखे जाती है, लेकिन उसका कंप्यूटर खराब हो जाता है. अभिरा ऐसे में अरमान को खूब कोसती है. वहीं, अरमान भी ऑफिस में होता है और उसे अभिरा का एहसास होता है तो उठ जाता है. आधी रात में वो अभिरा के दुपट्टे की तलाश में निकल जाता है. वो दुपट्टा पेड़ में अटका होता है और वो उसे लेकर जला देता है.

ये भी पढ़ें:-Anupama Spoiler: प्रेम और प्रेरणा का चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? अनुपमा की जिंदगी में फिर से होगी अनुज की वापसी!

Published at : 23 Feb 2026 11:23 AM (IST)
Tags :
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
Yeh Rishta Kya Kehlata hai: सगी बेटी को छोड़ मुक्ति पर प्यार लुटाएगी अभिरा, अरमान उठायेगा ये बड़ा कदम
सगी बेटी को छोड़ मुक्ति पर प्यार लुटाएगी अभिरा, अरमान उठायेगा ये बड़ा कदम
टेलीविजन
Anupama Spoiler: प्रेम और प्रेरणा का चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? अनुपमा की जिंदगी में फिर से होगी अनुज की वापसी!
प्रेम और प्रेरणा का चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? शो में होगी अब अनुज की वापसी!
टेलीविजन
'शक्तिमान' की गीता विश्वास को आखिर क्यों जहर देने वाली थी मां, पिता ने भी छोड़ दिया था साथ
'शक्तिमान' की गीता विश्वास को आखिर क्यों जहर देने वाली थी मां, पिता ने भी छोड़ दिया था साथ
टेलीविजन
दीपिका कक्कड़ भूलीं वेडिंग एनिवर्सरी, 3 साल के रूहान ने यूं लगा जी मम्मी की क्लास!
दीपिका कक्कड़ भूलीं वेडिंग एनिवर्सरी, 3 साल के रूहान ने यूं लगा जी मम्मी की क्लास!
Advertisement

वीडियोज

Iran - America Conflict : 15 दिन का अल्टीमेटम! क्या शुरू होने वाला है महायुद्ध? | Trump |
AI Summit में हंगामे का 'मास्टरमाइंड' कौन? Mukesh Sharma की तलाश में 3 शहरों में छापेमारी!
AI Summit Controversy : प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का 'हंटर'! कई युवा नेता हिरासत में ! | Congress |
Rajkot Bulldozer Action: राजकोट में महा-बुलडोजर अभियान! , 1400 घरों को किया जमींदोज | Breaking News
T20 World Cup: दक्षिण अफ्रीका से हार..अब सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगा भारत? | Ind Vs SA | Team India
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'प्रिय मित्र, इजरायल और भारत मिलकर...', नेतन्याहू ने पीएम मोदी के स्वागत में किया वो मैसेज, पढ़कर जलेगी दुनिया
'प्रिय मित्र, इजरायल और भारत मिलकर...', नेतन्याहू ने पीएम मोदी के स्वागत में किया वो मैसेज, पढ़कर जलेगी दुनिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलंकार अग्निहोत्री आज करेंगे अपनी पार्टी का ऐलान, भगवान राम और कृष्ण पर होगा नाम
अलंकार अग्निहोत्री आज करेंगे अपनी पार्टी का ऐलान, भगवान राम और कृष्ण पर होगा नाम
स्पोर्ट्स
भारत की हार के बाद पाकिस्तान की शर्मनाक करतूत, मोहम्मद आमिर खिलखिलाकर हंसे और...
भारत की हार के बाद पाकिस्तान की शर्मनाक करतूत, मोहम्मद आमिर खिलखिलाकर हंसे और...
विश्व
World Defence Budget 2026: वो 10 देश, जो सेना पर पानी की तरह बहाते हैं पैसा, भारत किस नंबर पर? कितना करता है खर्च
वो 10 देश, जो सेना पर पानी की तरह बहाते हैं पैसा, भारत किस नंबर पर? कितना करता है खर्च
बॉलीवुड
Bafta Awards 2026: 'वन बैटल आफ्टर' अनदर ने जीते 6 अवॉर्ड्स, भारतीय फिल्म 'बूंग' ने भी रचा इतिहास, यहां चेक करें विनर्स की कंप्लीट लिस्ट
बाफ्टा अवॉर्ड्स 2026: भारतीय फिल्म 'बूंग' ने भी जीता अवॉर्ड, यहां चेक करें विनर्स की कंप्लीट लिस्ट
इंडिया
Karnataka Government: ये राज्य लगाएगा 16 से से कम उम्र के बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर बैन, प्लान पर शुरू होने जा रहा काम
ये राज्य लगाएगा 16 से से कम उम्र के बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर बैन, प्लान पर शुरू होने जा रहा काम
ट्रेंडिंग
Video: गर्मी से परेशान यात्री ने ट्रेन में लगाया पर्सनल कूलर, वायरल वीडियो देख लोग बोले- जुगाड़ हो तो ऐसा
गर्मी से परेशान यात्री ने ट्रेन में लगाया पर्सनल कूलर, वायरल वीडियो देख लोग बोले- जुगाड़ हो तो ऐसा
जनरल नॉलेज
होली पर रंग खेलने की परंपरा कैसे शुरू हुई, जब नहीं थे कलर तब कैसे मनाते थे यह त्योहार?
होली पर रंग खेलने की परंपरा कैसे शुरू हुई, जब नहीं थे कलर तब कैसे मनाते थे यह त्योहार?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget