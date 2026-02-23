सगी बेटी को छोड़ मुक्ति पर प्यार लुटाएगी अभिरा, अरमान उठायेगा ये बड़ा कदम

ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. अभिरा को इस बारे में पता चल गया है कि उसकी दोनों बेटियां एक ही स्कूल में पढ़ रही हैं. ऐसे में स्कूल जाती है और अपनी बेटी माइरा को दूर से देखकर खूब रोती है. इसी बीच मुक्ति और माइरा में भी खूब दुश्मनी देखने को मिल रही है.

शो के अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि मुक्ति पर अभिरा खूब प्यार बरसाने वाली है. दरअसल, उसे लगता है कि ये माइरा है. हालांकि, कुछ ही देर में उसका ये भ्रम भी टूट जाता है. मुक्ति को अभिरा समझाती है कि वो मायरा से दोस्ती कर ले. ऐसे में वो दोनों के लिए गोलगप्पे लेकर जाती है.

अभिरा और मुक्ति को बात करते देख माइरा का एक बार फिर से इमोशनल ब्रेक डाउन हो जाता है. वो प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर अपने पिता अरमान से बात करती है. ऐसे में अरमान समझ जाता है कि माइरा को मां का प्यार नहीं मिला है. इसी वजह से वो मुक्ति से लड़ रही है.

अभिरा का दुपट्टा फेंकेगा अरमान

इसी दौरान अरमान को अभिरा दिखती है. वो उससे मिलने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे पुरानी बातें याद आ जाती हैं. उसके बाद ऑटो पकड़कर अभिरा चली जाती है. वहीं, उसका दुपट्टा उड़कर अरमान की कार पर चला जाता है. हालांकि, वो गुस्से में उसे फेंक देता है.

शो में आगे देखने को मिलेगा कि अभिरा को देखने के बाद अरमान सीधा ऑफिस जाने वाला है. वो वहां जाकर मेहर को गैराज ऑनर के बारे में बताता है. इस दौरान अभिरा भी घर पर मीटिंग के बारे में सोच रही होती है. उसी दौरान उसे माइरा की याद आ जाती है.

वो उसकी फोटो देखे जाती है, लेकिन उसका कंप्यूटर खराब हो जाता है. अभिरा ऐसे में अरमान को खूब कोसती है. वहीं, अरमान भी ऑफिस में होता है और उसे अभिरा का एहसास होता है तो उठ जाता है. आधी रात में वो अभिरा के दुपट्टे की तलाश में निकल जाता है. वो दुपट्टा पेड़ में अटका होता है और वो उसे लेकर जला देता है.

