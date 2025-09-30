लाहौर 1947 कब होगी रिलीज? सनी देओल कब करेंगे फिल्म की शूटिंग शुरू? जानें

एक्टर सनी देओल को पिछली बार फिल्म 'जाट' में देखा गया था. अब वो 'बॉर्डर 2' और 'लाहौर 1947' जैसी फिल्मों में दिखेंगे. सनी देओल ने बॉर्डर 2 की शूटिंग पूरी कर ली है. बॉर्डर 2 में सनी देओल के अलावा वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी नजर आएंगे. अब सनी देओल फिल्म लाहौर 1947 में नजर आएंगे. लाहौर 1947 को लेकर फैंस एक्साइटेड हैं. सनी देओल जल्द ही फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले हैं.

मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक, सनी देओल 10 अक्टूबर से फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे. ये शेड्यूल 12 दिन तक चलेगा. इस शेड्यूल में नए सीक्वेंस पर फोकस किया जाएगा. फिल्म की शूटिंग पंजाब में होगी. सोर्स के हवाले से लिखा गया, 'सनी और राजकुमार संतोषी सर नए सीक्वेंस की शूटिंग शुरू करेंगे. ये शूटिंग पंजाब में रियल लोकेशन पर होगी.'

बता दें कि पिछले नवंबर को आमिर खान ने फिल्म का पहला कट देखने के बाद कुछ सजेशन्स सजेस्ट किए थे. अब डायरेक्टर्स और एक्टर्स उन चेंजेस पर काम करने के लिए तैयार हैं.

कब रिलीज होगी लाहौर 1947?

फिल्म की शूटिंग फरवरी 2024 में शुरू हुई थी. फिल्म 2025 में रिलीज होने वाली थी. लेकिन अब सनी देओल और प्रीति जिंटा की फिल्म 2026 में रिलीज हो सकती है. मेकर्स फिल्म की क्वालिटी के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं. खबरें थीं कि आमिर खान, सनी देओल और राजकुमार संतोषी साथ में बैठे और उन्होंने फिल्मों के प्रोग्रेस के बारे में बात की. वो फिल्म की क्वालिटी बेस्ट चाहते हैं.

बता दें कि सनी देओल इन दिनों पर्सनल लाइफ पर फोकस कर रहे हैं. हाल ही में वो दिल्ली गए हैं. वो अपने भांजे की शादी के लिए दिल्ली गए. उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी और बताया कि उनके भांजे की शादी है. वो गाड़ी लेकर शादी के लिए निकल गए हैं. शादी में उनके मम्मी-पापा भी होंगे.