हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया संग दुूबई में कृति सेनन ने की 'फाइट', एमएस धोनी से है खास कनेक्शन

रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया संग दुूबई में कृति सेनन ने की 'फाइट', एमएस धोनी से है खास कनेक्शन

Kriti Sanon Post: कृति सेनन ने अबू धाबी में हुए फाइट नाइट का मज़ा अपने बॉयफ्रेंड कबीर बहिया और वरुण धवन के साथ लिया. तस्वीर सामने आने के बाद, दोनों के रिश्ते की चर्चाएं एक बार फिर तेज हो गई हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 27 Oct 2025 11:22 AM (IST)
Preferred Sources

एक्ट्रेस कृति सेनन इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. हाल ही में एक्ट्रेस धाबी में हुए UFC 321 इवेंट में अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया और एक्टर वरुण धवन के साथ नजर आईं. इस हाई-ऑक्टेन फाइट नाइट की झलक कृति ने सोशल मीडिया पर शेयर कीं, जिसके बाद इंटरनेट पर उनके रिश्ते को लेकर चर्चाएं फिर तेज हो गईं.

कृति सेनन का पोस्ट
रविवार को एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर इस हाई-ऑक्टेन फाइट नाइट की तस्वीरें शेयर की. जिसमें एक तस्वीर में कृति बीच में बैठी दिखीं, जबकि उनके दोनों ओर कबीर और वरुण थे, तीनों का कूल और कैजुअल लुक फैंस को खूब पसंद आया.

कृति ने कैमो जैकेट और बैगी डेनिम्स पहनी थीं, वहीं कबीर ने व्हाइट टी-शर्ट के ऊपर मॉव जैकेट और वरुण ने वाइन रेड जैकेट के साथ ब्लैक पैंट्स कैरी किए. एक और फोटो में कृति और कबीर मुस्कुराते हुए नजर आए, जिससे डेटिंग की अफवाहें और भी ज्यादा बढ़ गईं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kriti Sanon 🦋 (@kritisanon)

कृति ने कैप्शन में लिखा
कृति सेनन ने पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, “फाइट नाइट एनर्जी इन अबू धाबी! इन दोनों के साथ UFC 321 का पागलपन देखने का मज़ा आया!” वहीं उनकी बहन नूपुर सेनन ने कमेंट करते हुए लिखा, “माय क्यूटीज़!” जिस पर फैंस ने तुरंत ध्यान दे दिया और दोनों को लेकर चर्चा और बढ़ गई.

कृति और कबीर ने एक साथ सेलिब्रेट की थी दिवाली 
बता दें, कुछ दिन पहले ही कृति सेनन और कबीर ने एक साथ दिवाली सेलिब्रेट की थी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गईं. यह सेलिब्रेशन कृति के घर पर हुआ था, जहां उनके परिवार के सदस्य और कुछ करीबी दोस्त मौजूद थे.

वायरल फोटोज में कबीर को कृति के परिवार के साथ घुलते-मिलते और त्योहार का मज़ा लेते देखा गया. दोनों की साथ में मुस्कुराती तस्वीरों ने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. यही वजह है कि अब कृति और कबीर के रिलेशनशिप की अफवाहें पहले से कहीं ज्यादा चर्चा में हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kriti Sanon 🦋 (@kritisanon)

कृति सेनन का वर्कफ्रंट
कृति के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस जल्द ही धनुष के साथ आनंद एल राय की फिल्म ‘तेरे इश्क में’ में नजर आएंगी, जो 28 नवंबर को रिलीज़ होगी. इसके अलावा, उनके पास ‘कॉकटेल 2’ भी है, जिसमें वे रश्मिका मंदाना और शाहिद कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी.

Published at : 27 Oct 2025 11:22 AM (IST)
Kriti Sanon Varun Dhawan Kabir Bahia
