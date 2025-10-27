अक्टूबर का आखिरी हफ़्ता ओटीटी लवर्स के लिए बड़ी रिलीज़ से भरा है. इस हफ्ते स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म पर फ़ैंटेसी, हॉरर, ड्रामा और यहां तक कि सुपरहीरो थ्रिलर आपको एंटरटेन करने के लिए रिलीज हो रही है. इनमें मलयालम सुपरहिट पहली महिला सुपरहीरो फिल्म लोका चैप्टर 1: चंद्रा से लेकर धनुष स्टारर इडली कढ़ाई और टाइगर श्रॉफ की बागी 4 तक शामिल है. चलिए यहां जान लेते हैं इस हफ्ते की पूरी ओटीटी रिलीज की लिस्ट

M3GAN 2.0

M3GAN 2.0 एक अमेरिकी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है, जिसे जेरार्ड जॉनस्टोन ने लिखा और निर्देशित किया है. यह फिल्म अकेला कूपर के साथ मिलकर लिखी गई उनकी कहानी पर आधारित है. 2022 में रिलीज़ हुई M3GAN की सीक्वल और M3GAN फ्रैंचाइज़ी की दूसरी किस्त में एलिसन विलियम्स, वायलेट मैकग्रॉ, इवान्ना सखनो और जेमाइन क्लेमेंट मुख्य भूमिकाओं में हैं. एमी डोनाल्ड ने M3GAN का किरदार निभाया है, जबकि जेना डेविस ने इस किरदार को आवाज़ दी है. ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर 27 अक्टूबर को रिलीज हो रही है.





इडली कढ़ाई

इडली कढ़ाई धनुष द्वारा लिखित और निर्देशित एक तमिल फिल्म है. इस इमोशनल तमिल पारिवारिक ड्रामा की कहानी मुरुगन (धनुष) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक युवा है और वो अपना गांव और अपने पिता की साधारण इडली की दुकान छोड़कर विदेश में एक महंगे रेस्टोरेंट में काम करता है. जब परिस्थितियां उसे घर लौटने पर मजबूर करती हैं, तो उसे पारिवारिक विरासत संभालनी होती है. इस मूवी में धनुष मुख्य भूमिका में हैं, वहीं अरुण विजय, सत्यराज, पी समुथिरकानी, निथ्या मेनन, शालिनी पांडे, राजकिरण और आर पार्थिबन ने भी अहम रोल प्ले किया है. ये फिल्म 29 अक्टूबर से ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.





द विचर सीजन 4

द विचर सीजन 4, लॉरेन श्मिट हिसरिच द्वारा नेटफ्लिक्स के लिए बनाई गई एक फैंटेसी ड्रामा टेलीविज़न सीरीज़ है. यह पोलिश लेखक आंद्रेज सपकोव्स्की की बुक सीरीज पर आधारित है. महाद्वीप नाम के एक फिक्शनल, मध्ययुगीन-प्रेरित भूभाग पर आधारित, द विचर, रिविया के गेराल्ट, वेंगरबर्ग की येनेफर और राजकुमारी सिरी की कहानी पर आधारित है. इसमें हेनरी कैविल, आन्या चालोत्रा ​​और फ्रेया एलन मुख्य भूमिका में हैं. इसे 30 अक्टूबर, 2025 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं.





'द एसेट'

'द एसेट' अंडरकवर ऑपरेशनों की खतरनाक दुनिया पर बेस्ड है. यह थ्रिलर एक युवा एजेंट की कहानी है जिसे एक कुख्यात ड्रग तस्कर की पत्नी से दोस्ती करके उसके जीवन में घुसपैठ करने का काम सौंपा गया है. जैसे-जैसे एजेंट अपने लक्ष्य के करीब पहुंचती है, कर्तव्य और व्यक्तिगत संबंधों के बीच की रेखाएं धुंधली होती जाती हैं, जिससे उसका मिशन और भी खतरनाक होता जाता है. इस रोमांचक कहानी में सस्पेंस, साज़िश और गहरे भावनात्मक दांव देखने को मिलेंगे. इसे 27 अक्टूबर, 2025 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं.





लोका चैप्टर 1: चंद्रा

लोका चैप्टर 1: चंद्रा एक मलयालम भाषा की सुपरहीरो फिल्म है, जिसका लेखन और निर्देशन डोमिनिक अरुण ने किया है. इसमें कल्याणी प्रियदर्शन चंद्रा नाम की एक रहस्यमयी महिला की भूमिका में हैं, जो भारत के कर्नाटक राज्य में आती है और ऑर्गन ट्रैफिकिंग में शामिल एक गिरोह के साथ उलझ जाती है. फिल्म में नैसलेन, सैंडी मास्टर, अरुण कुरियन और चंदू सलीम कुमार भी हैं. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर 31 अक्टूबर से स्ट्रीम कर सकते हैं.

बागी 4

बागी 4 एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन ए. हर्ष ने किया है. इस फिल्म से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ, संजय दत्त, सोनम बाजवा और हरनाज़ संधू ने लीड रोल प्ले किया है. यह बागी सीरीज की चौथी किस्त है और 2013 की तमिल फिल्म 'अइथु अइथु अइथु' का अनऑफिशियल रीमेक है. बागी 4 को 31 अक्टूबर से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर सकते हैं.





द होम

द होम एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हॉरर फ़िल्म है जिसका निर्देशन जेम्स डेमोनाको ने किया है, डेमोनाको और एडम कैंटर ने इसे लिखा है और इसमें पीट डेविडसन, जॉन ग्लोवर और ब्रूस ऑल्टमैन ने अभिनय किया है. इसे 31 अक्टूबर से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर सकते हैं.