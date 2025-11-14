सलमान खान पिछले कई सालों से बॉलीवुड में अपनी फिल्मों के जरिए लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं. इस दौरान एक्टर ने कई हसीनाओं संग काम किया. जिनमें से कई सुपरस्टार बन गई, तो कुछ गुमनामी के अंधेरे में चली गई. आज हम आपको ऐसी एक्ट्रेस से मिलवा रहे हैं. जिन्होंने 33 साल पहले सलमान संग फिल्म की थी. लेकिन आज वो हिंदी सिनेमा से दूर हैं.

कहां हैं सलमान की ‘सनम बेवफा’?

दरअसल आज हम बात कर रहे हैं सलमान खान संग फिल्म 'सनम बेवफा' में काम कर चुकी एक्ट्रेस नवोदिता शर्मा की. जिन्होंने उस वक्त में अपनी एक्टिंग और गजब की खूबसूरती से लाखों लोगों के दिलों को चुरा लिया था. सलमान और नवोदिता की ये फिल्म 33 साल पहले रिलीज हुई थी. लेकिन इतने सालों में भी नवोदिता की खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई है. बल्कि वो पहले से भी हसीन दिखने लगी हैं.





सोशल मीडिया पर वायरल हुई नवोदिता की तस्वीर

नवोदिता शर्मा एक्टिंग से भले ही दूर हो, लेकिन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. जहां वो वक्त-वक्त पर फैंस के साथ अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. हाल ही में नवोदिता ने अपनी एक बिना मेकअप की सेल्फी इंस्टाग्राम पर शेयर की और लिखा, ‘ईमानदारी से बताऊं तो मैं अभी कोई अच्छा कैप्शन सोच नहीं पाती हूं'. एक्ट्रेस की इस फोटो पर फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं और उनकी स्माइल को बेस्ट भी बता रहे हैं.

अमेरिका में क्या कर रही हैं नवोदिता शर्मा?

पर्सनल लाइफ की बात करें तो नवोदिता शर्मा ने सालों पहले ही एक्टिंग से किनारा कर लिया था. है. एक्ट्रेस अब इंडिया छोड़ अमेरिका में सेटल हो चुकी हैं. जहां वो अपने पति सतीश शर्मा के साथ रहती हैं. एक्ट्रेस अमेरिका में डांस टीचर बन गई हैं. उनका वहां ओरनाल्डो नाम का एक डांस इंस्टिट्यूट भी है.





इन फिल्मों में काम कर चुकी हैं नवोदिता

बता दें कि एक्ट्रेस ने अपने करियर में सिर्फ 10 ही फिल्मों में काम किया था. जिसमें ‘जय किशन’, ‘जान से प्यारा’, ‘1942 ए लव स्टोरी’, ‘मिस्टर आजाद’ जैसी फिल्मों का नाम शामिल हैं.

