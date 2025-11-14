अपनी बायोपिक में बॉलीवुड के इस सुपरस्टार को देखना चाहते हैं धर्मेंद्र, खुद बताया था नाम

बॉलीवुड के दिग्गज स्टार धर्मेंद्र को इन दिनों अपनी खराब तबीयत को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. ऐसे में फैंस लगातार एक्टर के ठीक होने की दुआ मांग रहे हैं. फिलहाल देओल परिवार उन्हें अस्पताल से घर ला चुका है. उनका आगे का इलाज घर पर ही किया जा रहा है. इसी चर्चा के बीच हम आपको बॉलीवुड के उस एक्टर से मिलवाने जा रहे हैं. जिनको धर्मेंद्र अपनी बायोपिक में देखना चाहते हैं. चलिए जानते हैं वो कौन हैं...

सलमान खान को अपनी बायोपिक में देखना चाहते हैं धर्मेंद्र

दरअसल ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के दबंग सलमान खान हैं. जो धर्मेंद्र के भर्ती होने की खबर सुनकर सबसे पहले अस्पताल भी पहुंचे थे. सलमान का धर्मेंद्र संग बहुत गहरा बॉन्ड हैं. जो कई बार पब्लिकली दिख चुका है. एक बार धर्मेंद्र ने खुद एक्टर को अपना तीसरा बेटा कहा था. उन्होंने कहा था कि, सलमान बेहतरीन अभिनेता होने के साथ नेकदिल इंसान भी हैं. मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूं...वो अद्भुत व्यक्ति हैं.."

This WARMTH is so much in the air , nazar na lage !! Love you Salman , great luck for RACE3!!! pic.twitter.com/E0Q1zVi0Ou — Dharmendra Deol (@aapkadharam) June 13, 2018

सलमान को लेकर क्या बोले थे धर्मेंद्र

वहीं सालों पहले जब एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र से पूछा गया कि उनकी बायोपिक में वो किस सुपरस्टार को देखना चाहते हैं. तो उन्होंने सलमान खान का नाम लिया था. उन्होंने कहा था, “सलमान में वो ऊर्जा, भावुकता और पर्सनैलिटी है जो मेरी लाइफ को पर्दे पर जीवंत बना सकती है.”

#SalmanKhan pays a surprise visit to #Dharmendra Ji at his farmhouse! 😘 pic.twitter.com/HkzxUGDu79 — Salman Khan Fan Club (@BSKFanClub) December 30, 2017

अब कैसी है धर्मेंद्र की तबीयत?

बता दें कि धर्मेंद्र को कुछ दिन पहले सांस लेने की दिक्कत के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. इस दौरान उनसे देओल परिवार के अलावा सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, अमीषा पटेल और आमिर खान जैसे स्टार्स पहुंचे थे. फिलहाल धर्मेंद्र को अस्पताल से घर भेज दिया गया है. जहां उनका आगे का इलाज किया जा रहा है.

